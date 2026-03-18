Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111\'inci yıl dönümü kutlanıyor (3)

TÖREN DÜZENLENDİ

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İki dev ekranın kurulduğu alanda, askeri bando tarafından marşlar çalındı. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Erin Morriss, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Timothy Hawley, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin mesajı okundu.

'MİLLETİMİZİN İSTİKLAL İRADESİNİ OMUZ OMUZA SAVUNMUŞTUR'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün Gelibolu Yarımadası'nın her karışına sinmiş fedakarlığın, milletimizin istiklal iradesinin ve tarih boyunca süregelen vatan sevgisinin hatırası önünde saygıyla duruyoruz. Gelibolu Yarımadası'nın her karışına sinmiş bu hatıra, ardına bakmadan yollara düşenlerin, hayatlarının baharında cephelere koşanların, bu vatanın kaderi söz konusu olduğunda kendi kaderini tereddütsüz biçimde ortaya koyanların hatırasıdır. Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençler, köylerinden, kasabalarından, şehirlerinden ayrılıp Gelibolu sırtlarında aynı safta buluşmuş, milletimizin istiklal iradesini omuz omuza savunmuştur. Bugün de aynı ruhla iç cephemizi güçlendiriyor, birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyoruz. Bölgemizde ve küresel düzeyde yükselen güç siyaseti, bugün Çanakkale ruhunu diri tutmamızın çok daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Azimle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da en sağlam dayanağı Çanakkale ruhudur. O gün verilen mücadele, milletimizin varlığına yönelen kuşatmaya karşı ortaya konmuş sarsılmaz bir iradenin ifadesi olarak tarihe kazınmıştır" dedi.

'ÜLKEMİZ ADETA BİR İSTİKRAR MERKEZİ OLARAK TEMAYÜZ ETMEKTE'

"Dönemin en güçlü donanmalarıyla desteklenen büyük bir saldırı karşısında bu topraklarda yükselen direniş, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin hiçbir şart altında teslim alınamayacağını bütün dünyaya göstermiştir" diyen Yılmaz, "Çanakkale'de ortaya çıkan direniş, milletimizin ilerleyen yıllarda vereceği büyük istiklal mücadelesinin ruhunu da mayalamıştır. Bu cephede sergilenen kararlılık ve fedakarlık, daha sonra Anadolu'nun dört bir yanında yürütülecek Kurtuluş Savaşı'na ilham veren güçlü bir irade doğurmuştur. Bu bakımdan Çanakkale, milletimizin bağımsızlık yürüyüşünde yeni bir dönemin kapısını aralayan tarihi bir eşik olarak hafızalarımızda yerini almıştır. İçinden geçtiğimiz dönemde bölgemizde gerilimlerin arttığı, savaşların ve çatışmaların geniş bir coğrafyayı etkilediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda Türkiye'nin güçlü bir devlet iradesiyle, dirayetli liderlikle hareket etmesi ve savunma kapasitesini sürekli geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı politikalar ve savunma alanında atılan adımlar sayesinde milletimiz bugün huzur ve güven içinde yaşamaya devam etmektedir. Etrafımız ateş çemberiyken ülkemiz adeta bir istikrar merkezi olarak temayüz etmektedir. Bu güven ortamının arkasında güçlü bir tarihsel birikim ve köklü bir devlet geleneği bulunmaktadır. Edinilen tecrübe, Türkiye için yeni bir bilinç oluşturmuş, kendi savunma sanayisini geliştirme kararlılığını daha güçlü bir şekilde ortaya konmuştur" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK MİMARİSİNDE KÖKLÜ DÖNÜŞÜM'

Son yıllarda savunma sanayisinde ortaya koyulan atılımların Türkiye'nin güvenlik mimarisinde köklü bir dönüşüm meydana getirdiğini belirten Yılmaz, "2000'li yılların başında yüzde 20 seviyelerinde bulunan savunma sanayisindeki yerlilik oranı bugün yüzde 80'in üzerine çıkmıştır. Türkiye, artık savunma alanında ihtiyaç duyduğu pek çok sistemi kendi mühendisliğiyle geliştiren, kendi üretim gücüyle sahaya süren bir kapasiteye ulaşmıştır. Bugün gökyüzünde görev yapan Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA gibi insansız savaş araçlarımız ile KAAN ve HÜRJET projeleri hava gücümüzde yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Denizlerde MİLGEM gemilerimiz ve TCG Anadolu ile mavi vatandaki varlığımız güçlenirken, kara kuvvetlerimize yeni bir kabiliyet kazandıran ALTAY tankı ve modern zırhlı araçlarımız sahadaki gücümüzü artırmaktadır. Hava savunmasında HİSAR ve SİPER sistemleri ile ATMACA, SOM ve TAYFUN gibi yerli füze projeleri ise Türkiye'nin savunma kapasitesini her alanda ileri bir seviyeye taşımaktadır. Savunma sanayisinde elde edilen bu başarılar, milletimizin bağımsızlık iradesinin teknoloji, üretim ve mühendislikle birleşmiş halidir. Dün vatan toprağını korumak için cepheye koşanların taşıdığı kararlılık, bugün bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve savunma sanayisinde çalışan binlerce gencimizin emeğiyle yeni bir güce dönüşmektedir. Çanakkale'de ortaya çıkan ruh ile bugün caydırıcı güç olma yolunda ortaya koyduğumuz irade arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır" dedi.

'TEKRAR TECRÜBE EDİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Her sahada tarihin akışını değiştiren pek çok eylemin, olayın, çalışmanın, eser ve buluşun banisi olan Türk milleti, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, vatanına ve bayrağına göz dikildiğinde savaş meydanında da tarihin akışını değiştirmeye, coğrafyaları ve devletleri şekillendirmeye daima muktedir olmuştur. Ordinaryüs Profesör Fritz Neumark bu gerçeği 'Tarihten Türkleri çıkarırsanız ortada tarih diye bir şey kalmaz' diyerek dile getirmiştir. Unutanların hafızasına, 20'nci yüzyılda bir kez daha bu gerçeği mıh gibi çaktığımız yerdir Çanakkale. Vatan söz konusu olduğunda yokluğu ve yoksunluğu umursamayan, tereddüt etmeyen, vazgeçmeyenlerin canlarıyla, kanlarıyla, tertemiz imanlarıyla çizdiği geçilemez sınırdır bu topraklar. 111 yıl önce yazdığımız bu destanın zamansız bir zafer, değeri asla azalmayacak bir örnek olduğunu günümüzde tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. Bugün uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, vicdanların ayaklar altına alındığı, zevk olsun diye bombalama yapılabileceğinin hayasızca dillendirildiği bir dönemdeyiz. Bizler, 111 yıl önce ecdadımızın ispat ve ilan ettiği gibi güçlünün değil haklının galip geleceğini, kibrin değil sabır ve tevazuya sırtını vermiş cesaretin zafere ulaşacağını dünyaya buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Başta Çanakkale şehitlerimiz ve ahirete irtihal etmiş gazilerimiz olmak üzere Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı için canını vermiş, kanını dökmüş, ömrünü vakfetmiş cümle geçmişlerimizi; Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇANAKKALELER SONSUZA DEK GEÇİLEMEYECEK'

Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren de "Tarihe altın harflerle nakşettiğimiz Çanakkale ruhundan ve manevi varlığınızdan aldığımız güçle vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı, her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve sizlere layık olmaya çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'ler sonsuza dek geçilemeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olarak kalacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitlik defterini imzaladı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirdiği geçit töreni ve Solo Türk gösterisinin ardından program sona erdi.

Yağmur ÖNGÜN/ÇANAKKALE,