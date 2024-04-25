Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri Gerçekleştirildi

Çanakkale Kara Savaşları\'nın 109. Yılı Anma Törenleri Gerçekleştirildi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek 'Şafak Ayini'nin başlamasını bekledi. Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli diğer ülkelerin üst düzey yöneticiler katıldı. Anzaklar ve Anzak Günü Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

25.04.2024 06:58
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli diğer ülkelerin üst düzey yöneticiler katıldı.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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