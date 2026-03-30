Çankaya Belediye Başkanı Güner'den, "Özkan Yalım" Değerlendirmesi: "Özel Hayatın Toplumun Önüne Açılması TCK'da Suçtur"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, göreve geldiğinden bu yana yapılan projeleri aktardığı kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Güner, iki yıllık çalışmalarını anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun CHP'ye yönelik operasyonlarda Çankaya Belediyesi'ne de bir operasyon olup olmayacağına ilişkin soruyu Güner, şöyle yanıtladı:

"Biz; gücümüzü halktan alıyoruz, yönümüzü halka dönüyoruz ve hesabımızı da halka veriyoruz. Bu noktada hem bizim hem de bugüne kadar pek çok belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, verilmeyecek bir hesap kendimizde görmüyoruz. Bunu memnuniyetle yurttaşlarımızla paylaşırız. Gerekirse adli ve idari süreçlerde de ilgili mercilerle paylaşırız. Bir belediyenin çok farklı konularda bu tür süreçlerle karşılaşması mümkündür. Çok farklı birimleri vardır. Bir yurttaşın dükkanını mühürlersiniz, gider şikayet eder. Bir yurttaşın gecekondusu yıkılır, gider şikayet eder. Bir vatandaş ihaleye girer, alamaz, gider şikayet eder. Bunlar olabilir."

"Hukuk kurallarına uygun yapılması beklentimizdir"

Bizim temennimiz; böyle bir durum olursa da, şu ana kadar bizim için özel bir durum gözlemlemedik ama olursa, her kamu görevlisi gibi hem biz hem çalışma arkadaşlarımız hesap vermeye hazırız. Ancak bunun hukuk kurallarına uygun, usulüne göre yapılması hem vatandaşın hem bizim beklentimizdir."

"CHP'li belediye başkanları görevlerini sürdürmeye devam ediyor"

Güner, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların, belediye hizmetlerinde bir aksama yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir motivasyon eksikliğimiz yok. Her gün yeni bir sabaha uyanıyoruz. Her sabah farklı bir gelişmeyle karşılaşabiliriz ama Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları görevlerini sürdürmeye, vatandaşla buluşmaya, icraatlarını gerçekleştirmeye ve belediye bürokratlarıyla çalışmaya devam ediyor."

Başka bir basın mensubunun, yağmur hasadı ve yenilebilir enerjiyi kullanma noktasında Çankaya Belediyesi'nin hangi seviyede olduğunun sorması üzerine Güner şu yanıtı verdi:

"GES (Güneş Enerji Sistemi) ile ilgili şu anda çalışmamız var. Bunun yasal bir sınırı ve kotası bulunuyor. İl genelinde de bu kotaya göre hareket ediliyor. Alan açıldıkça projeler gerçekleştirilebiliyor."

"Yatırım aşamasındayız"

Biz belediyemizin ve aynı zamanda hazinenin mülkiyetinde olan bir bölge tespit ettik. Tahsis işlemlerini gerçekleştirdik. Tarım İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlar olumlu görüşlerini verdi. Şu anda yatırım aşamasındayız.

"Amacımız: Tüm Çankaya Belediyesi'nin elektrik ihtiyacını karşılamak"

Eğer bu projeyi gerçekleştirirsek, ilgili kurum bize şu an tükettiğimiz elektrik enerjisinin iki katı kadar kota açabiliyor. Böyle bir kota verilirse onun yatırımını da yapabilecek durumdayız. Ancak henüz bu izin başvurusunu yapmadık. Olumlu görüşler yeni geldiği için süreci başlatacağız. Amacımız tek tek tesisler bazında değil, tüm Çankaya Belediyesi'nin elektrik ihtiyacını karşılamak, hatta yasal sınır olan iki katına kadar üretim yapabilecek bir kapasiteye ulaşmak. Hazırlıklarımız tamam, şu anda izin aşamasındayız.

"Kent merkezine yağan yağmur verimli kullanılmıyor"

Su ve yağmur hasadı sadece bizim için değil, hep birlikte üzerinde durmamız gereken bir konu. Şu anda barajlara yağmur yağması için bir beklenti var. Ancak kent merkezine yağan yağmur verimli kullanılmıyor. Aslında her binada, tıpkı otopark zorunluluğu gibi, yağmur hasadı sistemi zorunlu hale getirilmeli. Bu sistemler sayesinde binalar kendi temizlik, peyzaj ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu da ciddi bir su tasarrufu sağlar. Bu konuda yönetmelik çalışmaları olduğunu biliyoruz. Biz de destekliyoruz. Ancak şu an için yeterli seviyede olduğumuzu söyleyemem."

"Personel sayısını artırmak yerine azaltmış durumdayız"

Güner, belediyede çalışan personel sayısına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Göreve geldiğimizde yaklaşık 4 bin 960 personelimiz vardı. Şu anda bu sayı yaklaşık 4 bin 600 civarında. Arada emekli olan ve bakanlık izniyle alınan personel oldu ama sınırlı sayıda. Personel alımı yapmadan, mevcut personelle daha verimli bir çalışma düzeni kurarak süreci yönetiyoruz. Personel giderlerinin bütçedeki payı yüzde 50'nin üzerindeydi, bunu yüzde 40 seviyesine çekmeye çalışıyoruz."

Personel maaşının çok yüksek olmadığını belirten Güner, "Güvencesiz ve sendikasız çalışanlara göre daha iyi bir noktadayız. Buna rağmen personel sayısını artırmak yerine azaltmış durumdayız" dedi.

"Belediye başkanının 'şehrin emini' sıfatını taşıdığının bilincinde olması gerektiğini düşünüyoruz"

Güner, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alındığı operasyon görüntülerinin basına sevis edilmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Seçimle göreve gelen belediye başkanının 'şehrin emini' sıfatını taşıdığının bilincinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorumluluğa aykırı davrananlar olursa, elbette gerekli uyarı ve yaptırımlarla karşılaşırlar. Ancak bu durum, kimseye bir kişinin özel hayatını ya da kişisel alanını toplumun önüne açma hakkı vermez. Bu, Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur. Bunun ötesinde, kamu vicdanında da karşılık bulmaz diye düşünüyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasına ilişkin soruya yanıt veren Güner, "Mansur Bey zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Konserlere ilişkin soruşturma izni verildi, incelemeler sürüyor. Orada belediyenin talebi şu: Rakamları gelsin diyorlar, bildiğim kadarıyla. Kıyaslansın. Biz fazla yapmışsak, çünkü kamuda esas olan kamu zararıdır. Yani bir şeyi fahiş fiyata yapıyorsanız, elbette ki varsa onun bir sorumlusu, o da açıklamasını yapsın, hesabını versin diyor. İlk gün Mansur Bey aynısını yaptı zaten" ifadesini kullandı.

"Seçmenimizin yüzüne bakamayacağımız bir iş yapmadık"

Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyonun olup olmayacağına ilişkin de Güner, "'Size yönelik bir süreç olur mu?' gibi sorulara ilişkin şunu söyleyebilirim: Böyle bir ihtimali düşünerek sürekli bir kaygı içinde olmak doğru değil. Elbette bu ülkede her şey olabilir. Genel Başkanımız da ifade ediyor; herkes işini doğru yapsın, hizmetine odaklansın. Eğer bir süreç olacaksa olur. Bu ülkede geçmişte çok farklı örnekler yaşandı. Genelkurmay başkanları tutuklandı, gazeteciler hapis yattı. Biz kendi açımızdan rahatız. Çünkü yarın ailemizin, yurttaşlarımızın ve seçmenimizin yüzüne bakamayacağımız bir iş yapmadık" dedi.