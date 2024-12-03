Çankaya Belediyesi Aralık Ayında Sanat Dolu Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Aralık Ayında Sanat Dolu Etkinlikler Düzenledi

Çankaya Belediyesi Aralık Ayında Sanat Dolu Etkinlikler Düzenledi

Çankaya Belediyesi, Aralık ayını sanatla karşılayarak iki önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eddy Galvis'in 'El Misterio Femenino' sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılırken, Suna Kan Keman Günleri de kapanış konseriyle sona erdi.

03.12.2024 11:15  Güncelleme: 11:21
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Aralık ayını sanatla karşıladı. 2 Aralık'ta Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Eddy Galvis'in "El Misterio Femenino/ Kadın Gizemi" sergisine ev sahipliği yaparken, Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) ise Suna Kan Keman Günleri'nin kapanış konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi, aralık ayına sanat dolu bir başlangıç yaptı. 2 Aralık'ta iki etkinliğe birden ev sahipliği yapan Çankaya'nın kültür merkezleri, "El Misterio Femenino/ Kadın Gizemi" sergisi ve Suna Kan Keman Günleri kapanış konserinde sanatseverleri buluşturdu.

Çankaya Belediyesi ve Kolombiya Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen ünlü sanatçı Eddy Galvis'in "El Misterio Femenino/ Kadın Gizemi" sergisi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergiye, Kolombiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Büyükelçilik yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Riano, desteklerinden dolayı Çankaya Belediyesi'ne ve sergi sahibi sanatçı Eddy Galvis'e teşekkür etti. Büyükelçi Riano, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatarak, Türkiye ve Kolombiya arasındaki dostluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolombiyalı kadın tasvirleri çizimlerinden hareketle evrensel kadın temasına dokunan sergi, ziyaretçilerine düşünsel bir perspektif sunuyor. Kadının gizemli dünyası, sosyal konumu ve yeniden keşfedilmeyi bekleyen varoluş deneyimini ele alan sergi, kadının aynı zamanda insan olarak da hem biricikliği hem de benzeştiği noktalara ışık tutuyor. Kadının Gizemi sergisi, 5 Aralık 2024 tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Suna Kan Keman Günleri, sona erdi

Belediye'nin Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER) ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturduğu Suna Kan Keman Günleri, kapanış konseriyle son buldu. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen konsere, ADK-DER Başkanı Fatma Arzu Gürerk Sugüneş, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, Suna Kan'ın oğlu Ömer Üstel, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapanış konserinde, İkinci Uluslararası Suna Kan Keman yarışması birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, sahneyi piyanist Çağdaş Özkan ile paylaştı. Schubert, Rovel, Saint ve Eugene Ysaye gibi ünlü klasik müzik sanatçılarının sonatları müzikseverlere keyifli bir deneyim yaşattı.

Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Alkan, keman sanatçısı Ilgın Top ve piyanist Çağdaş Özkan'a çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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