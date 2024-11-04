Çankaya Belediyesi'nden UNESCO Mirası Beş Cami Paneli

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ASTAD ve Ankara Kültür Sanat Platformu iş birliğiyle "Dünyanın Beşibiryerdesi" başlıklı fotoğraf sunumuna ve panele ev sahipliği yaptı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, alanında uzman isimler, UNESCO Dünya Miras Listesine Kabul Edilen Ahşap Direkli Beş Cami'yi konuştu.

Çankaya Belediyesi, "Dünyanın Beşibiryerdesi" başlıklı fotoğraf sunumu ve panelini vatandaşlarla buluşturdu. ASTAD ve Ankara Kültür Sanat Platformu iş birliğiyle düzenlenen ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Enver Sadak, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürü Eda Kalaycı ve çalışma arkadaşları Fatma Eda Kahraman ile Başak Özden Özalay, Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü personeli Kamil Serhoşoğlu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akalın, Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman, Çayyolu Semt Meclisi Sözcüsü ve Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Muhsin Budaker, fotoğraf sanatçıları, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Dünya mirası listesindeki camiler tanıtıldı

Sanat tarihçisi Hale Sekmen'in sunuculuğunu yaptığı etkinlik, fotoğrafçı ve yazar Erol Bektaş'ın açılış konuşması ile başladı. 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine Kabul Edilen Ahşap Direkli Beş Camii'nin konuşulduğu panelden önce bir fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Afyonkarahisar Ulu Camii, Ankara Arslanhane Camii, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Kastamonu Kasaba Köyü Camii'nin yer aldığı fotoğraf sunumuna Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in destekleriyle ney dinletisi eşlik etti.

Fotoğraf sunumunun ardından gerçekleşen panel, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Serpil Bağcı moderatörlüğünde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahşap Direkli Camiler Alan Başkanı Şule Yıldız Kılıç, ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nimet Özgönül, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve Prof. Dr. Ali Akın Akyol ve Fotoğrafçı-Yazar Erol Bektaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı panele konuşmacılardan Sanat Tarihçisi-Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği ve ASTAD Başkanı Tekin Süllü geçirdiği bir kaza nedeniyle etkinliğe katılamadı.

Panelde alanında uzman isimlerle Ahşap Direkli Camilerin UNESCO Miras Listesine Giriş Süreci, Mimaride Ahşap ve Koruma, Ahşap Direkli Camilerde Korunma Sorunları, Ahşap Direkli Camiler Üzerinden Arkeometrik Analizlerin Önemi, Dünya Miras Listesine Giren Ahşap Direkli Camiler, Mimarlık ve Fotoğraf başlıkları konuşuldu.