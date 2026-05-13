İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluk haline devam

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 6 Temmuz'a bırakıldı. Mahkeme, MİT'e yazı yazılarak, suç tarihlerine göre sanıkların üzerlerine atılı suç kapsamında casusluk faaliyetlerinde bulunup bulunmadıklarına ilişkin herhangi bir rapor veya tespit olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya verilen aranın ardından, İBB Davası'nın yapıldığı salona geçti. Duruşmaya diğer sanıklar, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ile Hüseyin Gün katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada aranın ardından, ara kararını açıkladı.

BTK, EMNİYET VE TEM'E YENİ MÜZEKKERELER YAZILACAK

Mahkeme heyeti ara kararında, Milli İstihbarat Teşkilatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne yeni müzekkereler yazılmasına karar verdi. Mahkeme, İBB'ye ait IP kayıtları, kullanıcı girişleri, e-mail adresleri, VPN ve kurumsal sistem erişimlerinin araştırılmasını istedi.

Mahkeme, 25 Şubat 2026 ve 17 Nisan 2026 tarihli ara kararlar kapsamında, sanık Hüseyin Gün'le bağlantılı olduğu öne sürülen Ümit Deniz Alaçam'dan temin edilen el yazılı günlükler, notlar ile ev aramasında el konulan kırmızı renkli defter ve İngilizce yazılı not kağıtlarına ilişkin yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına hükmetti.

UYAP üzerinden yapılan incelemede sanıklar Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu'nun başka suçlardan da tutuklu olduklarının anlaşılması üzerine, mahkemeye ait tutuklama müzekkeresinin ilgili sanıklar yönünden infaz edilip edilmediğinin ceza infaz kurumlarından ayrı ayrı sorulmasına karar verildi.

MİT'E "CASUSLUK" RAPORU VAR MI SORUSU

Mahkeme heyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na yazı yazılarak, suç tarihlerine göre sanıkların üzerlerine atılı suç kapsamında, casusluk faaliyetlerinde bulunup bulunmadıklarına ilişkin herhangi bir rapor veya tespit olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca MİT'ten, Hüseyin Gün'e ait olduğu iddia edilen dijital verilerde yer aldığı belirtilen ibb.gov.tr uzantılı e-mail adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerinin, TCK 328/1 kapsamında "devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgiler" niteliğinde olup olmadığı yönünde ayrıntılı değerlendirme yapılmasını istedi.

Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na da müzekkere yazılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait IP adresleri ve sunucu sağlayıcı bilgilerinin gönderilmesini; ibb.gov.tr uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtlarının, erişim tarih ve saat bilgilerinin ve log kayıtlarının tespit edilmesini talep etti.

Mahkeme, BTK'dan gelecek yanıtın ardından MİT Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne ayrı ayrı müzekkere yazılarak, Hüseyin Gün'e ait olduğu iddia edilen verilerde geçen ibb.gov.tr uzantılı e-mail adresleri, kullanıcı adları ve şifrelerin gerçek olup olmadığının araştırılmasını istedi.

VERİ SIZINTISI BULGULARI ARAŞTIRILACAK

Kararda ayrıca, söz konusu e-mail ve domain kullanıcı adlarında adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadıklarının belirlenmesi; kullanıcı IP kayıtları, erişim zaman damgaları, mail oturum kayıtları ve güvenlik loglarının incelenmesi; ilgili hesaplar üzerinden mail server, VPN, Active Directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi talep edildi.

Mahkeme, log kayıtlarının incelenerek yetkisiz erişim, veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulgularının araştırılması ve elde edilen ham verilerin ayrıntılı rapor haline getirilmesini de istedi.

Heyet, Hüseyin Gün'ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin esas hükümle birlikte değerlendirilmek üzere reddine karar verdi. Bu karar yönünden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

TELE1'e İLİŞKİN TEDBİRLERİN KALDIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, TELE 1 kanalına ilişkin tedbirlerin kaldırılması talebini de suçun niteliği ve iddianamede müsadere talebi bulunmasını gerekçe göstererek reddetti. Yönetim kayyumunun işlemlerine ilişkin talepler yönünden ise söz konusu işlemlerin kayyumun hukuki yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilerek, karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Tanıklar Berkay Yağlıcı, Ümit Deniz Alaçam ve Zeynep Şen hakkında zorla getirme kararı veren heyet, sanık Merdan Yanardağ'ın müdafisinin talebi doğrultusunda Lale Uğuzay'ın da tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Diğer tevsi tahkikat taleplerini "dosyaya yenilik katmayacağı" gerekçesiyle reddeden mahkeme, tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, henüz dinlenmeyen tanıkların olduğunu ve sanıkların tanıklar üzerinde etkide bulunabileceklerini belirtti.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ 11 HAZİRAN'DA DOSYA ÜZERİNDEN

Heyet, suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı, mevcut tutukluluk süresi ve delil toplama işlemlerinin tamamlanmamış olması gerekçeleriyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutukluluk incelemesinin 11 Haziran 2026 tarihinde dosya üzerinden yapılmasına, duruşmanın 6 Temmuz 2026 tarihine bırakılmasına hükmedildi.

Kararın açıklanmasının ardından Yanardağ, salondan ayrılırken "Bu karar iktidarın korkusudur. Adil bir karar değil" dedi. Necati Özkan ise "Hala adalete ve devlete inanmaya devam ediyoruz. Devlete inaniyoruz, Türkiye'nin bağımsız mahkemelerine inanıyoruz" diye konuştu.