İmamoğlu\'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

24.10.2025 08:59
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Şüphelilerin, casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün ile irtibatları bulunduğu ve 2019 yerel seçimlerinde gizli seçmen bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştıkları öne sürüldü. Ayrıca Gün'den askeri mühimmat görüntüleri ele geçirildi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Şüphelilerin, casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün ile irtibatları bulunduğu ve 2019 yerel seçimlerinde gizli seçmen bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştıkları öne sürüldü. Ayrıca Gün'den askeri mühimmat görüntüleri, yabancı ülke pasaportları ve gizli yazışmalar ele geçirildi.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

HÜSEYİN GÜN'DEN ASKERİ MÜHİMMAT VE SİLAH FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 04 Temmuz 2025 tarihinde casusluk suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizlilik içinde yürütmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden iletişim sağladığı, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyaller incelendiğinde; sivillerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri veya siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı öğrenildi.

FETÖ VE KCK İZİ

Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem yapılan şüphelilere ve bu şüpheliler haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem uygulanan şüphelilere GSM hatları ile iletişim irtibatlarının bulunduğu, farklı ülke konsolosluk görevlileri ile de çok sayıda iletişim kaydına ulaşıldığı öğrenildi. Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi sonucunda; herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi ve yurtdışı para transferleri gerçekleştirdiği, hesaplarından 85 milyon Türk Lirası tutarında nakit çekim yapıldığı, bu paranın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanmadığının belirlendiği aktarıldı.

"FETÖ'NÜN İNGİLTERE İMAMIYLA İRTİBAT"

Gün'e ait el yazısı defter ve belgelerin incelenmesi sonucunda; şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler arasında farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi ve iç karışıklık olaylarına ilişkin notların bulunduğu, ülkemiz genelinde görüştüğü kişileri ve kurumları günlük olarak kayda aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan istihbarat elemanları ya da siyasi şahıslara ülkemize ilişkin bilgi aktardığına dair içerikler olduğu tespit edildi. Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve 'İngiltere imamı' olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğüne, bu kişiden öneriler aldığına dair notların yer aldığı tespit edildi. Yine, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'ye dair topladığı bilgileri istihbari faaliyet yürüten yabancı ülke görevlilerine aktardığı yönünde bulgular tespit edildi. Hüseyin Gün'ün ticari kimliğini ön planda göstererek, başka ülke menfaatleri doğrultusunda Türkiye'de ve farklı ülkelerde faaliyet yürüttüğü anlaşıldığı tespit edildi.

Gün'ün irtibatlarının incelenmesi sonucunda; birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle temas kurduğu, bir yabancı ülke istihbarat görevlisi ile FETÖ mensuplarınca kullanılan ByLock Talk and Chat benzeri, dışarıdan erişilemeyen ve üst düzey gizliliğe sahip 'Wickr' adlı kriptografik haberleşme programı üzerinden yazışmalar yaptığı, yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye Türkiye'de görev yapmış iki eski bakanın da yer aldığı bir grubun gizlice çekilmiş fotoğrafını gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca, Gün'ün aynı haberleşme programı üzerinden 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' yöneticilerinden Necati Özkan ile yaptığı yazışmalarda; 'dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acilen aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonunun uzaktan erişimli casus yazılım ile enfekte olduğu ve bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde beyanların yer aldığı tespit edildi. Bu görüşmelerin, Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde bulunduğu ve 'suç örgütü'nde yönetici olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğu değerlendirildi.

"SEÇİM KAMPANYASINDA İŞBİRLİĞİ"

'Ekrem İmamoğlu suç örgütü'nün asıl amacının maddi menfaat elde ederek Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, suç örgütü yöneticilerinden Hüseyin Gün'ün Necati Özkan ile bu amaç doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yaptığı, özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması yoluyla bu doğrultuda faaliyet yürüttükleri, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu süreçte seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve bu eylemlerin casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirildiği anlaşıldığı öğrenildi. Ayrıca Gün'ün, İmamoğlu ile irtibatının bulunduğu ve ortak buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

YANARDAĞ İLE GÜN ARASINDA İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın da Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibatının ve yazışmasının bulunduğu, tanık beyanıyla da doğrulandığı üzere Yanardağ'ın Gün'den menfaat temin ederek seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iş birliği içinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyet gösterdiği ve bu suretle casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU İFADE VERECEK

Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın da , bu soruşturma kapsamında casusluk suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumlarından temin edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı.Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ 'casusluk' suçundan bugün gözaltına alındı. Evinde veiş yerinde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında'casusluk' suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün ise elde edilen yeni deliller doğrultusunda 'Suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan sorgulanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ceza infaz kurumundan temin edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • yusufkaan5:
    Bu adama birde cumhurbaşkanlığını vereceğiz niye tayip düşmanlığı ! sonra ülke nerede yok! bu adama oy verenlerde suçlu! 18 15 Yanıtla
    Mert üstün:
    ülke var mı şuan 5 15
  • veysel yılmaz:
    keşke yargı ve medya tarafsız olsa 16 12 Yanıtla
    Deniz Gürbüz:
    Bu yoruma bile beğenmeyen mallar var medya taraflı olmalı diyor 4 6
  • 2520366:
    AZ KALDI YAKINDA ROMAYIDA İMAMOGLU YAKMIŞTI DİYECEKLER 11 16 Yanıtla
    Szka788304:
    roma yı bilmem ama İstanbulun içinden geçti parise içmeye uçak dolusu insan götürdü 9 4
  • Deniz Gürbüz:
    Bu habere ancak Akp liler inanır askeri mühimmat casusluğu o zaman demek ki askeriyede sızıntı var güvenlik sıfır o zaman 8 15 Yanıtla
  • Tamer Kipici:
    Ölüm var ölüm bu aldığınız ahların hesabını soracak size YARADAN.. ''Ekrem İmamoğlu suç örgütü'' bu bile başlı başına ALGI ne yaparsanız KAYBEDECEKSİNİZ.. Bir Ekrem gider 1000 Ekrem gelir.. halkı açlıkla sınayan her siyasi güç KAYBETMEYE mahkumdur.. 6 10 Yanıtla
    Szka788304:
    paris alkoliği konser baklava hırsız sever bir ülkede ekonomi hangi durumlarda bozulur al sana ilk okul seviyesinde soru 8 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
