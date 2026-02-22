Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
22.02.2026 12:39
İstanbul Çatalca'da yaşanan tartışmanın ardından evi terk eden eşini üç gün sonra durakta gören S.Ü., yanında taşıdığı silahla kadını başından vurarak öldürdü. Olay sonrası bir iş yerinde ve evinde saklanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öldürülen kadının kardeşi ''Çocuklarından biri 23 yaşında öldü motor kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Kız kardeşim dişçiye gidiyormuş otobüs beklerken geliyor kafasından vuruyor'' dedi.

İstanbul Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülten Ürkmez'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinjin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

"BUGÜN DE KIZ KARDEŞİM ÖLDÜ"

Ölen Gülten Ürkmez'in kardeşi Olcay İnce, "Sadece durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. 1999'dan bu yana evlilerdi hep huzursuzluk hep bir kavga vardı. Çocuklarından biri 23 yaşında öldü moto kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Tehdit edilmiş çocuğuna mı tehdit vardı eşine mi vardı bilemiyorum. Kız kardeşime böyle giderse ayrılalım demiş ayrılık mıydı sebep bilmiyorum. Bir kadın kafasına durakta silah dayayıp da vurulmaz. O sırada durakta kimse yokmuş. Kız kardeşim dişçiye gidiyormuş otobüs beklerken geliyor kafasından vuruyor" dedi.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in cenazesinin ikindi vakti Binkılıç'ta toprağa verileceği öğirenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alper Elma Alper Elma:
    yaban ayısı 13 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    yarın iki gün sonra af gelir dışarı çıkar ölenin öldüğü kalıyor yazık 7 1 Yanıtla
