Çayırhan Termik Santrali\'nde Özelleştirme Kararına Tepki

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ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan ve özelleştirme duyurusuna karşı 3 gün önce Ankara'ya yürüyüş başlatan maden işçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı önüne gelerek duruma tepki gösterdi.

Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilme kararına tepki gösteren madenciler, 20 Kasım'da maden ocağında eylem başlattı. Eylemin 9'uncu gününde Ankara'ya yürüme kararı alan işçiler, yaklaşık 7 saatlik yürüyüşün ardından Beypazarı ilçesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihini 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025'e uzatmasının ardından işçiler eyleme son vermişti.

Çayırhanlı madenciler, pazartesi sabahı yeniden Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Bugün Ankara'ya ulaşan işçiler, Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı binasına yürüdü. Yürüyüşe CHP milletvekilleri Cevdet Akay, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Deniz Yavuzyılmaz ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindekiler de destek verdi.

'KESİNLİKLE ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞIYIZ'

Yürüyüş başlangıcında açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, işçilere destek olacaklarını belirterek, "Binlerce insan orada yıllardır ekmek yiyor. Buradaki kişilerin çoğunun babası oradan emekli olmuş, haliyle başka bir ekmek kapısı da yok. Yıllardır burada çalışıyorlar, kendini yıpratıyorlar. Kesinlikle özelleştirmeye karşıyız. Güzel çalıştırırsan zarar falan etmez, zaten zarar ettiği konusunda bir şey de söylemiyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da kömür madenlerinin satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin elinde hangi maden kaldıysa bu madenler maalesef hızlı bir şekilde ederinin çok altında ve aynı alıcılara verilmek suretiyle elden çıkarılıyor. Bu özelleştirmeye karşıyız" ifadelerini kullandı.

'BU YOL ÇIKMAZ BİR YOL, BUNDAN VAZGEÇSİNLER'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Bugüne kadar olan özelleştirmelerin işçilere, ülkeye hiçbir faydası yok. Bu yol çıkmaz bir yol, bundan vazgeçsinler. Bu arkadaşlarımız 4 gündür sıfırın altında 5 derecelerde yürüyorlar. Bu meselenin sonu nereye giderse gitsin, arkadaşlarımız netice alana kadar da mücadele sürdürecekler. Onların önünde gideceğiz. Belediye başkanımıza, siyasi partilere teşekkür ederim" diye konuştu.

'GELİN BURALARI İŞÇİLERE VE HALKA DEVREDİN'

Yürüyüşe katılan yaklaşık 2 bin kişi adına açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da ölümlü kazalarını çoğunun özelleştirilen yerlerde meydan geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ağır çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerinin hiçe sayılması sonucunda kaç canımızı toprağı verdik. Şimdi bizden aynı akıbete razı olmamızı mı istiyorsunuz. Deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü. Deprem felaketinde, selde, yangında canını hiçe sayan maden ve enerji işçilerine teşekkürü böyle mi ediyorsunuz. O günlerde kahraman ilan ettiğinizi şimdi neden yok sayıyorsunuz. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın ama ola ki bir afet olsa yine koşarız, canımızı ortaya koyarız. Karşılık bekleyerek yapmadık ama hiç değilse bizim devletimizi ve halkımızı düşündüğümüz kadar sizler de biraz bizi düşünün. Bir de tutturmuşlar; bu işletmeler kar etmiyor. Buranın ne kadar kar ettiğini onlar da biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Gelin gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaşın. Kamuya ait böylesine kar yapan stratejik tesislerin özel şirketlere devredilmesi sadece işçileri değil, yöre insanını da ülkemizi de yoksullaştıracak bir politikadır. Maliye Bakanına buradan sesleniyoruz; bizi bugüne kadar duymadınız ama artık sesimizi duyun ve taleplerimize cevap verin. Bizi artık ciddiye alın. Ama yok ille de özelleştireceğiz, diyorsanız biz buralara talibiz. Bu işte bir art niyet yoksa tamamen iyi niyetli ve devlet yararına bir uygulamaysa gelin buraları işçilere ve halka devredin" dedi.