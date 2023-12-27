Çek Cumhuriyeti\'nden Erciyes\'e charter uçuşlar başladı

KAYSERİ'de, Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sezonunun başlamasıyla, Çek Cumhuriyeti'nden charter seferle, yabancı turist kafilesi kente geldi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldı. İlk Çekya uçağımız alana indi. Cuma günü de Polonya'dan gelecek" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'ne, yeni sezonda Çek Cumhuriyeti'nden charter seferle ilk yabancı turist kafilesi geldi. Kayseri Havalimanı'na inen kafile, Erciyes A.Ş. çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Yabancı turistlerin karşılamasına Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da katıldı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Erciyes yeni destinasyonlardan biri. Direkt uçuşların olduğu bölgeleri aslında biz yeni destinasyonlar olarak değerlendiriyoruz. 3-5 senedir direkt charter seferleriyle Erciyes'imize turist geliyor" dedi.

'YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ'

Elcuman, konuşmasında, "Aslında bugünün bir özelliği var. İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Cuma günü de Polonya'dan gelecek. Biz tabii önceki yıllarda Rusya'dan, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan seferlerimiz vardı direkt seferlerimiz. Maalesef savaş onları etkiledi ama yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki. İnşallah, gelecek sene böyle charterı İngiltere'den göreceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bunlar tek bir otelde kalmıyorlar. Birçok otelimize dağılıyorlar. O açıdan da iyi. Buradan özellikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, acentemize, onun yabancı ortaklarına. İnşallah, yerli yabancı ilgiyle Erciyes'imiz dolup taşacak. Şehrimizin milli gelirine katkısı olacak" diye konuştu.

'ERCİYES, DÜNYACA TANINIYOR'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta Erciyes'imizde kayak sezonu başladı. Misafirlerimiz kayak yapmaya başladı. Bugün de ilk defa Çekya'dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik. Farklı ülkelerden charter seferleriyle misafirlerimizi ağırlıyorduk ama Çekya pazarından ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi, hem de Çekya anlamında ilk misafirlerimiz. Bu anlamda da önemli. Malum Erciyes, artık dünyaca tanınan bir yer. Her geçen gün de farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan misafirler ağırlıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden biz tanıtımlarla misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum."