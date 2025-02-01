Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

Geniş Video İzle

Çekmeköy'de bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekarelik kapalı alana yayılan alevler yandaki tekstil atölyesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken lastik fabrikasında ara ara patlama sesleri duyuluyor.

01.02.2025 10:16  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekare kapalı alan alevlere teslim oldu.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEKSTİL ATÖLYESİNE DE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın yanındaki tekstil atölyesine de sıçradı. İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Çevrede bulunan iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan, yanan lastik fabrikasında ara ara patlama sesleri duyuluyor.

Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Çekmeköy\'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi
Kaynak: AA

Acil Durum, Çekmeköy, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.