Çekmeköy\'de lastik fabrikasında yangın! Bir anda alevler yükseldi

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İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekare kapalı alan alevlere teslim oldu.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEKSTİL ATÖLYESİNE DE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın yanındaki tekstil atölyesine de sıçradı. İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Çevrede bulunan iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan, yanan lastik fabrikasında ara ara patlama sesleri duyuluyor.