Çekmeköylü muhtarlardan ilçede yaşayanlar ile huzurevi sakinlerini buluşturan proje

İstanbul Çekmeköy'de görevli 5 mahalle muhtarının hazırladığı "Gözle Görülmeyen Gönül Bağlarımız Var" projesi kapsamında ilçede yaşayanlar huzurevi sakinlerini ziyaret ederek hem onları mutlu ediyor hem de farklı kuşaklar arasında gönül köprüleri kuruluyor.

İlçedeki çeşitli mahallelerde muhtarlık yapan Engin Çelik, Hakan Eren, Orkun Karakaya, Mehmet Sarıdağ ile İlhan Kılınç toplumsal dayanışmayı ve komşuluk bağlarını güçlendirmek için bir proje hazırladı.

Proje kapsamında, "Unutan zaman ve mesafe olsun, biz değil. Yaşlılarımızın yüzündeki bir tebessüm hepimiz için en kıymetli hediye olacak." temalı ziyaretlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait Çekmeköy Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Huzurevinin sakinleri, muhtarlar ve beraberindeki vatandaşlar bir araya geldi.

Sakinlerle sohbet eden ve durumlarını soran ziyaretçiler, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

"Hepsinin yüzünde bir tebessüm var"

Çekmeköy Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Engin Çelik, AA muhabirine, ziyarette büyüklerin hayır dualarını aldıklarını, onların hayat tecrübelerini dinlediklerini ve birlikte mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Çok sıcak bir ortamda büyüklerle bir araya geldikleri için mutlu oldukların anlatan Çelik, "Burada yaşayan kıymetli büyüklerimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Hepsinin yüzünde bir tebessüm var. Bizim Çekmeköylü komşularımızdan isteğimiz, bu kurumları ziyaret etmeleridir. Buradaki büyüklerimizi ellerini öpüp hayır dualarını almaları ve onların hayat tecrübelerini dinlemeleridir." dedi.

Çelik, yarınlara kendilerini hazırlayabilmek adına büyükleri her zaman ziyaret edip hal hatırlarını sormak zorunda olduklarını belirtti.

Huzurevinde kalan büyüklerin küçük bir tebessümle bile mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Onların gözlerinin içine bakınca şunu gördüm, buraya gelip yan yana oturmak, sohbet etmek, bir bardak çaylarını içmek, ellerine dokunmak ve ellerini öpmek onları çok mutlu ediyor. Onlara sarılmak bile mutluluklarına yetiyor." diye konuştu.

Çelik, projelerinin amaçlarından birinin huzurevi sakinleriyle güçlü bir komşuluk bağı kurmak olduğuna dikkati çekerek, 80-90'lı yıllardaki aile sıcaklığını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında bu değerlere sahip çıkacaklarını vurguladı.

"En önemlisi de insanın dua almasıdır"

Çatalçeşme Mahalle Muhtarı Hakan Eren, büyüklerin ellerini öperek onların hayır dualarını aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Eren, büyüklerin sözlerinin kulağına küpe olduğunu, onlardan hayatı öğrendiklerini ifade ederek, "Hepsi bizim annemiz, babamız, amcamız. Ellerini öpüp nasihatlerini dinledik. Bana göre bir insanın dua etmesi değil, dua alması en önemlisi. Burası da tam onun yeri. Bugün biz buradayız. Yarın başkaları gelecek ya da gelmeli." dedi.

Huzurevi sakinlerini ziyaret edenler arasında yer alan Eylül Çınar, onlarla vakit geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çınar, onların yüzündeki gülümsemeyi görünce çok duygulandığını dile getirerek, "Bu yüzden konuşmakta biraz zorlanıyorum. Büyüklerimizin ellerinden öptük. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, etkinliklerin sürdürülmesi ve bu değerlerin yaşatılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

11 yaşındaki Zeynep Sare Pelit, büyüklerin ellerini öperek sohbet ettiklerini, onlar mutlu olunca kendisinin de mutlu olduğunu, herkesin ailesiyle beraber huzurevindeki büyükleri ziyaret edebileceğini ifade etti.

Pelit, "Bence onlar da aileleriyle gelebilirler. Onlar da hediye verebilirler." dedi.

Ziyaret huzurevi sakinlerini mutlu etti

Huzurevi sakinlerinden 63 yaşındaki Sema Şarcı, ziyaretlerin kendilerini hem mutlu hem de huzurlu hissettirdiğini anlattı.

İnsanların kendilerine değer verildiklerini görmenin çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Şarcı, huzurevinde arzu ettiği yaşam koşullarının kendisine sunulduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını kaydetti.

83 yaşındaki Ahmet Subaşı da böyle ziyaretlerin huzurevi sakinlerini mutlu ettiğini belirterek, "Biz de gelenlere dua ettik. Ziyaret edebilecek kişiler için o mutluluk onlara aittir. Biz sadece gözlerimizle bekleriz, kalbimizle tasdik ederiz. Geldikleri için minnettarız." diye konuştu.

Çalışanlar evlat hassasiyetiyle sakinlere yaklaşıyor

Huzurevinin müdürü Kadir Gökmen de burada 60 büyüğe hizmet verdiklerini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Gökmen, sakinlerle bir aile olduklarını, çalışanların da onlara evlat hassasiyetiyle yaklaştığını anlattı."

Gökmen, proje kapsamındaki ziyaretlerle kurum içindeki aile bağını güçlendirmeyi amaçladıklarını, Çekmeköy başta olmak üzere İstanbul ve şehir dışından gelen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Kurumda sosyal, eğitim ve sağlık servislerinin aktif olduğunu, çeşitli kurs ve etkinliklerle sakinlerin sosyalleşmesinin sağlandığını aktaran Gökmen, böylece yalnızlık hissini azaltmayı ve sağlıklı yaş almalarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gökmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul İl Müdürü Ömer Turan'ın koordinasyonuyla kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini ifade etti.

Bu çerçevede sağlık, fizik tedavi ve sosyal etkinlikler alanında kapsamlı hizmet sunduklarını kaydeden Gökmen, hastaneler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.