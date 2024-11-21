UCM\'nin kararının ardından açıklamalar peş peşe geldi: Soykırımcılıktan hesap verecekler

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddetti. Mahkeme ayrıca Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu 2 itirazı oybirliğiyle reddetti.

"İNSANLIK ADINA VERİLMİŞ BİR KARAR"

UCM'nin kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını "insanlık adına verilmiş bir karar" olarak değerlendirdi.

"İKİ İSİM ENİNDE SONUNDA SOYKIRIMCILIKTAN HESAP VERECEK"

Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı. "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" ifadesini kullanan Çelik, bu iki ismin soykırımcılıktan eninde sonunda hesap vereceğini belirtti. Ömer Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"DOKUNULMAZ ZANNEDİLEN İSRAİL'E DOKUNULMUŞTUR"

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu hakkındaki kararına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama geldi. Kurtulmuş açıklamasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"GECİKMİŞ ANCAK OLUMLU BİR KARAR"

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama emrinin Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu kaydetti. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, insan haklarının yok sayıldığını dile getiren Bakan Tunç, "Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız. Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.