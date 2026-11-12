Cemil Çiçek, üniversitelerin diplomalı işsiz üretmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Cemil Çiçek, üniversitelerin diplomalı işsiz üretmesine karşı çıktı

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Cemil Çiçek, üniversitelerin diplomalı işsiz üretmesine karşı çıktı
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Cemil Çiçek, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki konferansta üniversitelerin diploma fabrikası gibi görülmemesi gerektiğini belirtti. Çiçek, üniversitelerin toplumun gelişim ve dönüşümüne öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, "Üniversiteler sadece mesleki bilgi veren kurumlar olarak görülmemelidir. Sadece diploma fabrikaları da değil. Üniversiteleri, diploma verip onunla memleketi diplomalı işsizlerle dolduracak kurumlar olmaktan bunu çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı iş birliğiyle, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi İlyas Kaygusuz Salonu'nda 'Tecrübe Işığında; Türkiye'nin Geleceğine Gençlerle Bakmak' konulu konferans düzenlendi. Konferansa 24'üncü Dönem TBMM Başkanı, 58'inci ve 59'uncu Dönem Adalet Bakanı, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Cemil Çiçek şunları söyledi:

"Türkiye'nin son 100 yıldaki en önemli kazanımları Milli Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasidir. Bu üç kazanım bizim gelecek inşamızda köşe taşlarıdır. Bunların kıymetini ne kadar bilebilirsek, bunların içini, önünü, arkasını ne kadar güzel başarılarla doldurabilirsek işte gelecek inşası dediğimiz konunun başlığı bu, gelecek inşası böyle olur. Gelecek inşasını biz şahısların başarısına, hatta çoğunlukla da tek kişinin başarısına indirgeriz. Eğer geleceğinizi sağlam kurumlar, sağlam kurallar üzerine inşa etmezseniz çürük bir zemine inşaat yapmış olursunuz."

'BAĞI KOPMUŞ BİR TOPLUMUN GELECEK İNŞAASI MÜMKÜN DEĞİL'

Üniversitelerin yalnızca mesleki bilgi veren kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler sadece diploma fabrikaları da değildir. Üniversiteleri, diploma verip onunla memleketi diplomalı işsizlerle dolduracak kurumlar olmaktan bunu çıkarmamız gerekiyor. Üniversitelerin toplumun gelişim ve dönüşümüne öncülük etmesi gerekiyor. Üniversiteler milletin geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran kurumlardır. Geçmişle gelecek arasında bağı kopmuş olan bir toplumun gelecek inşası kesinlikle mümkün değildir."

'68 KUŞAĞI BU ÜLKENİN HEBA EDİLMİŞ BİR NESLİDİR'

Gençlere ideolojik kutuplaşmadan uzak durmaları çağrısında bulunan Çiçek, kendi gençlik yıllarından örnekler verirken şunları anlattı:

"68 kuşağı bu ülkenin heba edilmiş bir neslidir. Farklı düşüncelerimiz vardı. Kimimiz sosyalisttik, her şeyi devletleştiriyorduk. Kimimiz milliyetçiydik, her şeyi millileştiriyorduk. Bunu oturup masa başında tartışmak, müzakere etmek var iken bizi ilk önce bir sene, bir buçuk sene, iki sene sürdü sürmedi, bir süre sonra elimize sopalar vermeye başladılar, taşlar vermeye başladılar. 'Ya biz niye kavga ettik ki' sorusunu 30-40 sene sonra sorduk. Halbuki baştan sorsaydık bu kadar kullanılmazdık."

'ARTIK BU KANDIRMA YETER'

Gençlerin akıllarını ve vicdanlarını başkalarının yönlendirmesine bırakmamaları gerektiğini belirten Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aklınız, vicdanınız ve cüzdanınız sizde kalsın. Bunları, kimseye ipotek vermeyin. Bu millet 100 seneyi aşkın bir zamandır siyaseten, ticaretten ve dinen kandırılmış insanlar topluluğudur. Artık bu kandırma yeter. Yaşadığımız rezaletlerden, alçaklıklardan gerekli dersi çıkaralım da önümüzü doğru dürüst görelim."

'DÜNYA GERÇEĞİNİ YETERİ KADAR GÖRMÜYORUZ'

Türkiye'deki siyasetçilerin ve aydınların sorunlara yaklaşımını da eleştiren Çiçek, "Bizim toplumumuzda üç hastalık var. Bu üç hastalıktan Türkiye'yi süratle kurtarmamız lazım. Birincisi, siyasi anlamda evvela kataraktız. Biz siyasetçiler ve aydınlar, ülke, bölge, dünya gerçeğini yeteri kadar görmüyoruz. Bulanık görüyoruz. Gerçeğin ancak bir kısmını görebiliyoruz, onu tamamı zannediyoruz" diye konuştu.

İkinci hastalığı alzheimer olarak tanımlayan Çiçek, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılmadığını belirterek, üçüncü hastalığın ise 'siyah-beyaz hastalığı' olduğunu söyledi. Çiçek, "Benim dediğim doğrudur, geri kalan hepsi yanlıştır. Böyle bir müzakere tarzı yok. Böyle bir olay değerlendirme usulü, metodu vesaire yok. Halbuki Türkiye gibi karışanı dolaşanı çok, bölgesi içerisi, dışarısı risklerle dolu bir ülkede genellikle doğrular gri alandadır" dedi.

'NİTELİKLİ FAALİYETLERLE EKONOMİYE KATKI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Programda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da, üniversitenin 15 fakülte, 15 meslek yüksekokulu ve 60 bin öğrencisiyle Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konferans, Rektör Ferudun Yılmaz'ın Cemil Çiçek'e hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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