Cemil Tugay\'dan Bakan Kurum\'a \'Körfez Suyu\' Yanıtı: "Birilerini Utandıracağız İzmir Olarak"

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a TBMM'de yaptığı konuşma üzerinden tepki gösterdi. Tugay, "Bakanlık yetkilileri bize yeni cezalar kesmeye devam edebilir. Biz de İzmir'e hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah o Körfez temizlenecek. Birilerini utandıracağız İzmir olarak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, geçtiğimiz günlerde CHP ve AK Parti arasında tartışmalara neden olan 'konser' konusu yeniden gündeme geldi.

Oturumda, gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, 'konser' tartışmasında EKAP verilerini işaret ederken Atmaca'ya yanıt veren Başkan Tugay, Körfez konusu üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 'ceza' konusunda tepki gösterdi. Tugay ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da TBMM'de İzmir Körfezi'nden getirdiğini iddia ettiği kirli suyu göstererek yaptığı konuşma üzerinden tepki verdi.

Atmaca: "Bizim elimizde veri alabileceğimiz yer, EKAP"

Başkan Tugay'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programında kullandığı ifadeleri hatırlata Atmaca şunları söyledi:

"Bir programda 'Bana Körfez'i temizleyeceğine konser yapıyorsun' diyorlar demiştiniz. Sizin oradaki cevabınız, 'Ben geldiğimden beri konser yapmadım.' Bizim elimizde veri alabileceğimiz yer, EKAP. Orayı açtığımızda karşımıza sizin döneminizde yapılan konserler çıkıyor. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı?"

Tugay: "Bırakın yardım etmeyi bizden para cezası keserek para alıyor"

Atmaca'ya yanıt veren Tugay, ihalelerin yapılma tarihini hatırlatırken İzmir'e yatırım konusuna değindi. Tugay, Körfez temizliği üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 'ceza' üzerinden tepki göstererek şöyle konuştu:

"2024 yılının başında 2024 yılı için yapılmış haleyi biz yapmışız gibi anlatıyorsunuz. O ihale ile alınan şeyin çok küçük bir kısmı kullanıldı. Can alıcı kısmı şu… Bu konserler İzmir merkezde değil, ilçelerimizde yapıldı Çoğu çevre ilçelerde yapıldı. İlçelerimizin festivallere destek olmak amacıyla kullandık. İkincisi… İzmir Fuarı için yapılan konserlerinin bir kısmı zaten sponsorluklarla halloldu. Bir kısmı, fuar süresince elde edilen gelirlerden yapılmış sayılabilir. Ama fuar için o konserlerin yapılması fuar için zorunluydu. Onun dışında bir konser yapmadık. Ben size sorayım. 29 Ekim haftası boyunca bir sürü konser Kültür Bakanlığı'nca yapıldı. Bir sorar mısınız Kültür Bakanlığı'mız ona ne kadar para harcadı? Keşke onları Körfez'e harcasaydı. Çünkü şu ana kadar 0 lira… Şu ana kadar bakanlığın yaptığı tek şey, gidip İZSU'nun tesislerine ceza kesmek. Beş kuruş harcamadığı gibi bir de belediyenin bütçesinden ceza yoluyla para aldılar. 2002 yılında hizmete girmiş olan ve şu ana kadar belli aksaklıkların yaşandığı ama bu sene yaşadığımız çevre felaketine duyarlılıkla müdahale etmesi beklenirken sadece 22 yıllık sistemin taşıyamamasının kusurunu bizden çıkarmaya çalışır gibi şu dakikada en fazla yardıma ihtiyacımız olan, kredilerimizin imzalanmasını beklediğimiz dönemde bırakın yardım etmeyi bizden para cezası keserek para alıyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onlar sayesinde bu ülke çok üst seviyelere çıkacak. Çevre, körfez temizlenecek, 2. çevre yolu, Çamlı Barajı yapılacak. İzmir'in ihtiyacı olan bütün yatırımı, İZSU'ya ceza kesilince yapılacak herhalde. O parayla yapacaklar diye umuyoruz."

"Sayın Bakanımızı üzüntüyle hatırlayacağız her zaman"

Tugay, Bakan Kurum'un TBMM'de Körfez'den olduğunu iddia ettiği suyu götermesine de tepki göstererek şöyle konuştu:

"Sayın Bakan'ın Meclis'te Körfez'den alındığını iddia ettiği kirli suyu göstererek bizi suçlaması, Körfez'in temizlenmesine hiçbir katkısı olmayan bir şey. Bir Bakan'a Meclis'te bunu yapmak, İzmir'e hakaret etmek ve küçültmek gerçekten yakışmadı. Biz, İzmir'in değerlerini korumaya çalışıyoruz. İzmir'in daha iyi bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu bizim için tarihe geçen bir utanç oldu. Buna sebep olduğu için Sayın Bakanımızı üzüntüyle hatırlayacağız her zaman. Bugün bizim arıtmaların denetiminde gösterdiği hassasiyeti, Körfez'i kirleten diğer unsurların denetiminde de göstermesini bekliyoruz. Mesela derelere İzmir sınırlarının dışından yapılan kirletilmeler, limana yanaşan yük gemileri ve o gemilerden boşaltılan sular. Şunu da hatırlatmak isterim… Hep 25 yıldır diyorsunuz. Ben hatırlıyorum. 50 yıl önce de Körfez kirliydi. Körfez'in içindeki kirlilik çok uzun süredir oluşan bir şey. Bunu, bir siyasi partinin belediyesinin çalışıp çalışmaması diye nitelemek, İzmir'i tanımamaktır ve bilmemektir. Lütfen 30-40-50 yıl önceki İzmir'i, o dönemi yaşayan insanlara sorun. Bayraklı'daki, limanın oradaki, Melez'in oradaki mezbahadan gelen kirliliği niye unutuyoruz? Bütün bunların ötesinde bizim yapmamız gereken suçluyu bulmak ve 'suçlu bu' diye sürekli onu karalamaya açlışmak mı yoksa bu bizim problemimiz, bunu düzeltmek için bir şeyler mi yapmaya çalışmak mı? Ben iki bilim kurulu toplantısına katıldım. Konuşmalar o kadar sığdı ki… Kendim üzüldüm. Sonrasında ortaya çıkarılan 15 maddenin hiçbir çözüm getirmeyeceğini ifade ettim. Bakanlık yetkilileri bize yeni cezalar kesmeye devam edebilir. Biz de İzmir'e hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah o Körfez temizlenecek. Birilerini utandıracağız İzmir olarak. Bu insanlara yardım etmek yerine gidip de ceza kesip ya da Melis'te kirli suyu göstermek yakışmıyor."