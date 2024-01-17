Cenazesi Samos'ta bulunan iş adamı Yasin Cinkaya son yolcuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Aydın'da teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan ve daha sonra Samos Adası'nda cansız bedeni bulunan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan kendisinden bir daha haber alınamadı. İş adamı Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Türkiye'ye getirildi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı öncesi Yasin Cinkaya'nını babası İbrahim Cinkaya, kayınpederi Yaşar Kabakçı ve kardeşi Yavuz Cinkaya taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Abdullah Pamuk tarafından kıldırılan cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Oktay Kaynarca, iş adamları, yakınları ve ailesi katıldı.

Öte yandan, Cinkaya'nın eşi ve kızı ise bir an olsun cenazesinin bulunduğu tabutun başından ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Cinkaya'nın cenazesi Şemikler Aile Mezarlığına defnedildi.