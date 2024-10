Central Park Five'dan Trump'a Karalama Dava

Güncel

NEW ABD'nin New York eyaletinde, yıllar önce işlemediği suçtan dolayı hapis cezası alan ve sonra aklanan, "Central Park Five" olarak bilinen 5 kişilik grup, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump aleyhine "karalama" davası açtı.

Grup, davaya gerekçe olarak Trump'ın, 10 Eylül'de, rakibi Kamala Harris ile yaptığı başkanlık tartışmasındaki ifadelerini gösterdi.

Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown ve Korey Wise adlı 5 kişi, mahkemeye verdikleri dilekçede, Trump'ın, Harris ile yaptığı tartışma sırasında kendileri hakkında "bir bireyi öldürdükleri ve suçu kabul ettikleri" şeklinde yanlış beyanda bulunduğunu belirtti.

5 kişilik grup, Trump'ın kendilerini 67 milyon insanın önünde "karaladığını" ve "isimlerini tekrar temize çıkarmaya çalışmalarına neden olduğunu" öne sürerek, iftira ve cezai tazminatın belirlenmesi için jürili yargılama talep etti.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung ise Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, davayı, "Amerikan halkının dikkatini Kamala Harris'in tehlikeli liberal gündeminden ve başarısız kampanyasından uzaklaştırmak amacıyla umutsuz sol görüşlü aktivistler tarafından açılan, sıradan bir seçim müdahalesi" olarak niteledi.

"Central Park Five" davası

Siyahi ve Latin kökenli 6 gençten oluşan grup, 1989'da New York City'deki Central Park'ta beyaz kadın koşucu 28 yaşındaki Trisha Meili'ye yönelik tecavüz ve darp, sonra da ölüme terk etmekten tutuklanmıştı.

Suçlarını baskı altında itiraf ettiklerini söyleyen grup, mahkemede suçlamaları reddetmiş ancak jüri tarafından hapse mahkum edilmişti. Daha sonra başka bir kişinin suçu itiraf etmesi üzerine 5 kişinin mahkumiyeti 2002'de bozulmuştu. Olayın mağdurlarından Steve Lopez ise arkadaşlarından 20 yıl sonra (2022'de) aynı davadan aklanmıştı.

5 kişilik grup, 2002'de serbest kaldıktan sonra New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için açtıkları 41 milyon dolarlık tazminat davasını kazanmıştı.

O zamanlar 19 yaşın altında olan gençler için Trump, New York Times'ta tam sayfa ilan yayımlayarak "idam edilmeleri" çağrısı yapmış, bu konu Harris tarafından seçim tartışmasında gündeme getirilmişti.

"Central Park Five" davası mağdurlarından Yusef Salaam, halihazırda New York Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.