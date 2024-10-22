Central Park Five'dan Trump'a Karalama Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Central Park Five'dan Trump'a Karalama Dava

Central Park Five, Trump'ı yanlış beyanları nedeniyle mahkemeye verdi. İfira ve tazminat talep ediyor.

22.10.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York eyaletinde, yıllar önce işlemediği suçtan dolayı hapis cezası alan ve sonra aklanan, "Central Park Five" olarak bilinen 5 kişilik grup, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump aleyhine "karalama" davası açtı.

Grup, davaya gerekçe olarak Trump'ın, 10 Eylül'de, rakibi Kamala Harris ile yaptığı başkanlık tartışmasındaki ifadelerini gösterdi.

Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown ve Korey Wise adlı 5 kişi, mahkemeye verdikleri dilekçede, Trump'ın, Harris ile yaptığı tartışma sırasında kendileri hakkında "bir bireyi öldürdükleri ve suçu kabul ettikleri" şeklinde yanlış beyanda bulunduğunu belirtti.

5 kişilik grup, Trump'ın kendilerini 67 milyon insanın önünde "karaladığını" ve "isimlerini tekrar temize çıkarmaya çalışmalarına neden olduğunu" öne sürerek, iftira ve cezai tazminatın belirlenmesi için jürili yargılama talep etti.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung ise Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, davayı, "Amerikan halkının dikkatini Kamala Harris'in tehlikeli liberal gündeminden ve başarısız kampanyasından uzaklaştırmak amacıyla umutsuz sol görüşlü aktivistler tarafından açılan, sıradan bir seçim müdahalesi" olarak niteledi.

"Central Park Five" davası

Siyahi ve Latin kökenli 6 gençten oluşan grup, 1989'da New York City'deki Central Park'ta beyaz kadın koşucu 28 yaşındaki Trisha Meili'ye yönelik tecavüz ve darp, sonra da ölüme terk etmekten tutuklanmıştı.

Suçlarını baskı altında itiraf ettiklerini söyleyen grup, mahkemede suçlamaları reddetmiş ancak jüri tarafından hapse mahkum edilmişti. Daha sonra başka bir kişinin suçu itiraf etmesi üzerine 5 kişinin mahkumiyeti 2002'de bozulmuştu. Olayın mağdurlarından Steve Lopez ise arkadaşlarından 20 yıl sonra (2022'de) aynı davadan aklanmıştı.

5 kişilik grup, 2002'de serbest kaldıktan sonra New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için açtıkları 41 milyon dolarlık tazminat davasını kazanmıştı.

O zamanlar 19 yaşın altında olan gençler için Trump, New York Times'ta tam sayfa ilan yayımlayarak "idam edilmeleri" çağrısı yapmış, bu konu Harris tarafından seçim tartışmasında gündeme getirilmişti.

"Central Park Five" davası mağdurlarından Yusef Salaam, halihazırda New York Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Central Park, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Central Park Five'dan Trump'a Karalama Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 07:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: Central Park Five'dan Trump'a Karalama Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.