Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Gözaltılara Tepki

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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Denizli, AK Parti'yi eleştirerek, mührün her zaman milletin olduğunu vurguladı ve baskılara rağmen halk için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

14.01.2025 00:05  Güncelleme: 00:10
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Sizin anlayışınızda mührü tutan Süleyman elbet fakat, bizim anlayışımızda mühür daima milletindir" dedi.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişinin gözaltına alınması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki bugün yalnızca İzmir'imizi konuşalım. Fakat ne yazık ki AK Parti ülkemizin asıl sorunları konuşulmasın, açlık ve yoksulluk gündem olmasın paniği içerisinde siyasi algı operasyonlarını günden güne şiddetini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Dün, bu sorun bir Prof. Dr. Ahmet Özer sorunu değildi, bugün de bu bir Rıza Akpolat sorunu değil. Bu açıkça Türkiye'de halkın iradesine karşı duydukları hazımsızlığın yansımasıdır. Fakat unutmasınlar ki aynı halkımızdır onları da o koltuklara oturtan. Toplumsal barış ve huzur bu ülkede herkesin en büyük arzusudur elbet, o nedenle sormak isterim; devletimizin böylesi önemli bir süreci paylaştığı ve birlikte yönettiğine göre seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk iddia edildiği gibi terörist değilse neden hala görevine iade edilmemiştir? Bir yandan barış diyorsunuz bir yandan milletin aklıyla ve vicdanıyla alay eder gibi, ülkeyi her gün gererek asılsız suçlamalarla kayyumlar atayarak milletin iradesine taş koyuyorsunuz. Çünkü bu sorun hiçbir zaman kişiler olmamıştır. Bu sorun bir zihniyet sorunudur.

"Ne yaparsanız yapın bizi milletin yüreğinden koparamazsınız"

Baskı ve kayyumlara rağmen millet için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Başkan Denizli, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş başkanlarının sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönettiği belediyelerimizde vatandaşın aldığı hizmetten memnun olmasını sindirememe sorunu. Sindiremezsiniz. Dün kumpaslara yol veriyorsunuz yapmayın diye ses çıkardığımız için hapsediliyorduk bugün de siyasi algı operasyonlarınıza, milletin çıkarları için millet adına mücadele ettiğimiz için hapsediliyoruz. Ne yaparsanız yapın buradayız. Ne yaparsanız yapın bizi milletin yüreğinden milleti de bizim yüreğimizden koparamazsınız. Buna gücünüz asla yetmez. Biz son nefesimize kadar sadece ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, ülkeyi mahkum ettiğiniz bu ekonomik buhranda insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yol arkadaşım Rıza Akpolat'ın sonuna kadar yanındayız. Sizin anlayışınızda mühürü tutan Süleyman elbet fakat, bizim anlayışımızda mühür daima milletindir."

Çeşme Belediye Başkanı Denizli\'den Gözaltılara Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli'den Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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