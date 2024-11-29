Çeşme\'de Silahlı Saldırı: Cenazeler Yakınlarına Teslim Edildi

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CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Doğan'ın Mardin, Medeni'nin Ağrı, Demir'in cenazesi ise Çeşme'de toprağa verilecek.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)