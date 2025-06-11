Çeşme'de 'Temiz Deniz, Temiz Çeşme' Etkinliği Düzenlendi

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Temiz Deniz, Temiz Çeşme" etkinliğinde, "Önemli olan toplum bilincinin bu farkındalıkla özdeşleşmesi. Sahip olduğumuz değerlere gözümüz gibi bakmak en büyük sorumluluğumuz" diye konuştu.

Çeşme Belediyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İzmir İtfaiyesi ve Çeşme Kent Konseyi tarafından 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında Çeşme'de "Temiz Deniz, Temiz Çeşme" etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda, Çakabey Anıtı mevkisinde "Yangın Risklerini Önleme Amaçlı Çevre Temizliği", Tekke Halk Plajı'nda "Kıyı Temizliği" gerçekleştirildi. Çeşme Balıkçı Barınağı'nda ise Çeşme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Afet İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde AKUT ve AKS katkılarıyla "Dip Temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emre Can Durmaz ve Banu Ayhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi Ekip Amiri Ömer Yıldırım ve ekibi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, AKUT Yarımada Karar Kurul Üyesi Kadim Şan ve ekibi, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Takıcak ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Denizli, "Önemli olan toplum bilincinin bu farkındalıkla özdeşleşmesi. Bu iki günde de gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde amaç toplumsal farkındalığı sağlamak. Sahip olduğumuz değerlere gözümüz gibi bakmak en büyük sorumluluğumuz" dedi.