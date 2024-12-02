Çevreci Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

Güncel

(BALIKESİR)- Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) 2024 Yılı 2'nci Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "127 Üye belediye ile göreve ilk geldiğimiz gündeki inancımız ile birliğimizin etkisini ve etkinliğini arttırmak için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği 2024 Yılı 2'nci Olağan Meclis Toplantısı, Denizli Pamukkale'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Burhaniye Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler, Birlik Meclis Üyeleri Oktay Erbalaban ve Aşkıbirce Uzkurt katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın da katıldığı meclis toplantısında, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin Ulusal ve Uluslararası alanda temsilinin kolaylaşması ve tüm Türkiye'de büyümesinin yolunun açılması için yapılan tüzük değişiklikleri ile Ege Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin adı "T.C Çevreci Belediyeler Birliği" olarak değiştirilirken, birliğin kapsamı ise Türkiye sınırları olarak değiştirildi.

Toplam 127 belediyenin üyesi olduğu EMARÇEB'in Olağan Meclis toplantısında gündem, "Yerel Yönetimler" başlığı oldu. Birlik üyeleri, düzenlenen meclis toplantısının ardından "Yerel Yönetimlerde İyi Çevre Uygulamaları Sempozyumu" çalıştayı ile tekrar bir araya gelerek, akademisyenlerin enerji hakkındaki konferanslarına katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Üye sayısı olarak Türkiye'deki ilk 10 birlik arasına girdik. 127 üye belediye ile göreve ilk geldiğimiz gündeki inancımız ile birliğimizin etkisini ve etkinliğini arttırmak için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik meclis toplantımızın birliğimize hayırlı olmasını diliyor, tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.