Ceyhan Belediyesi İlçe Girişini Genişletiyor - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi İlçe Girişini Genişletiyor

Ceyhan Belediyesi, Yumurtalık istikametinden otoban bağlantı yolu ile Uğur Mumcu Bulvarı'nın başlangıcı arasında tek şeride düşen ilçe girişini çift şeritli duble yola dönüştürüyor. Başkan Kadir Aydar, 'Trafik akışının daha rahat ve güvenli hale gelmesi için yol genişletme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz' dedi.

15.07.2024 16:34
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Yumurtalık istikametinden otoban bağlantı yolu ile Uğur Mumcu Bulvarı'nın başlangıcı arasında tek şeride düşen ilçe girişini genişleterek çift şeritli duble yola dönüştürüyor. Başkan Kadir Aydar, "Trafik akışının daha rahat ve güvenli hale gelmesi için yol genişletme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi, ilçenin Yumurtalık istikametinden girişini çift şeritli duble yola dönüştürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ile "uyumla, birlikte" çalışmalar yürüttüklerine vurgu yapan Aydar, çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"Ceyhan'ın girişinde yaşanan trafik sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Trafik akışının daha rahat ve güvenli hale gelmesi için yol genişletme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Amacımız, Ceyhanlı hemşehrilerimize daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmaktır. Ceyhan Belediyesi olarak daha önce yaptığımız çalışmalarla şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlattık. Şehir merkezinde İstasyon Caddesi ve sanayi bölgesine akıllı kavşaklar hizmete açtık. Ayrıca İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı yanına yeni bir caddeyi vatandaşların hizmetine kazandırdık. Ceyhan'ımıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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