CHP, Ahmet Minguzzi Cinayetinde Toplumsal Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Ahmet Minguzzi Cinayetinde Toplumsal Şiddete Dikkat Çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi'nin cinayetini sordu ve toplumsal şiddet ile çocuklara yönelik suçların artışına dikkat çekti. Özçağdaş, iktidara çeteleşme ve toplumsal şiddet sorunuyla köklü çözümler üretme çağrısında bulundu.

10.04.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ahmet Mattia Minguzzi'nin İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Biz bu çocukları büyük yoksulluklarla ve mücadelelerle büyütüyoruz ve kaybettiğimiz Ahmet bir daha hiçbir zaman saçını okşayamayacağınız, kokusunu duyamayacağınız bir çocuktur. Suçluları cezalandıralım ama suçluları oluşturan bütün bu bataklığı kurutalım. İktidara rica ediyorum. Memlekette ve çocuklar arasında bir çeteleşme, toplumsal şiddet sorunu var. Asıl olan yeni Ahmetler olmaması. Sorunun kökünden çözülebilmesi için CHP olarak her şeye hazırız. Her türlü tedbiri almalıyız yoksa bize ihtiyaç yok, Meclis'e ihtiyaç yok" dedi.

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarında 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Minguzzi cinayetini yakından takip ettiklerini belirterek, "Sıla bebeğimiz, Narin kızımızı, Ahmet oğlumuzu hepsini şiddete kurban ettik. Koruyamadık onları" dedi. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nu hatırlatan Özçağdaş, komisyonun çalışmaları kapsamında, 'Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne babasının, Sıla bebeğin teyzesinin, Narin'in babasının dinlenmesini' talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini kaydetti. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerek Adalet Komisyonu gerek Çocuk İstismar Komisyonu üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti Meclisi üyeleriyle buradaydık. İlk günden bu yana süreci yakından takip ediyoruz. Sabah saatlerinde mezarlığa yapılan bu elim saldırı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hemen müdahale etti. Mezarlığın düzeltilmesi ardından suç duyurusunda bulunulması, bir koruma konması ve bugün itibariyle kamera yerleştirilmesi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli aksiyonları aldı. Burada asıl konuşulması gereken mesele şu: Biliyorsunuz Sıla bebeğimiz, Narin kızımızı, Ahmet oğlumuzu hepsini şiddete kurban ettik. Koruyamadık onları.

"Meclis, siyaset, kamu kurumları toplumun çözümleri için var"

Türkiye'de 2023 yılı içerisinde toplamda 500 binden çocuğumuz bir biçimde suçun bir parçası oldular ya mağdur oldular ya sanık oldular ya da tanık oldular. 270 bin civarı çocuğumuz mağdur oldu, 170 bin civarı çocuğumuz sanık oldular. Dolayısıyla artık şunu görmemiz gerekiyor. Bunun için Meclis'te Çocuk İhmal İstismar Şiddetten Önleme Komisyonu kurduk. Bu komisyona Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne babasının dinlenmesini, Sıla bebeğin teyzesinin dinlenmesini, Narin'in babasının dinlenmesini, 18 kez ziyaret edilen ama yanarak ölmesi engellenemeyen beş çocuğumuzun evine giden sosyal hizmet görevlilerinin neden bunu engelleyemediklerinin dinlenmesini istedik. Maalesef kabul ettiremedik. Göstermelik işler yapmamalıyız. Meclis, siyaset, kamu kurumları toplumun çözümleri için var. Eğer bu toplumun sorunlarını çözemiyorsak, 500 binden fazla çocuğumuz her yıl bir şekilde bu suçlardan etkileniyorsa, 100 binlerce çocuğumuz suçun mağduru haline geliyorlarsa, Ahmet Minguzzi'nin ailesinin de söylediği gibi 'Biz hiçbir şeyi önleyemeyiz'.

"Sorunun kökünden çözülebilmesi için CHP olarak her şeye hazırız"

Bu destek çok kıymetli. Sivil toplum örgütlerinin desteği çok kıymetli. Aylardır insanlarımız Ahmet'e ağlıyorlar. Sıla için ağlandığını, yanan beş çocuk için ağlandığını, Narin için ağlandığını biliyorum. Bu iktidara sesleniyorum. Bu ülkenin çocukları her biri ana kuzusu, her biri baba kuzusu. Biz bu çocukları büyük yoksulluklarla, büyük mücadelelerle büyütüyoruz ve kaybettiğimiz Ahmet bir daha hiçbir zaman saçını okşayamayacağınız, kokusunu duyamayacağınz bir çocuktur. Suçluları cezalandıralım ama suçluları oluşturan bütün bu bataklığı kurutalım. İktidara rica ediyorum. Memleketin bir çeteleşme sorunu var. Çocuklar arasında bir çeteleşme sorunu var. Toplumsal şiddet sorunu var. Aslolan yeni Ahmetler olmaması. Dün Genel Başkanımız da söyledi bu sorunun çözülmesi için sadece Ceza Kanunu ile ilgili değil sorunun kökünden çözülebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeye hazırız. Her konuşmaya hazırız. Meclis'i bunu platform olarak kullanmalıyız. Her türlü tedbiri almalıyız yoksa bize ihtiyaç yok, yoksa Meclis'e ihtiyaç yok."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Ahmet Minguzzi Cinayetinde Toplumsal Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
22:55 AK Partili Dağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP lideri Özel’e sert tepki: İç savaş istiyor AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 17:00:44. #7.12#
SON DAKİKA: CHP, Ahmet Minguzzi Cinayetinde Toplumsal Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement