CHP, Ahmet Minguzzi Cinayetinde Toplumsal Şiddete Dikkat Çekti

(İSTANBUL) - Ahmet Mattia Minguzzi'nin İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Biz bu çocukları büyük yoksulluklarla ve mücadelelerle büyütüyoruz ve kaybettiğimiz Ahmet bir daha hiçbir zaman saçını okşayamayacağınız, kokusunu duyamayacağınız bir çocuktur. Suçluları cezalandıralım ama suçluları oluşturan bütün bu bataklığı kurutalım. İktidara rica ediyorum. Memlekette ve çocuklar arasında bir çeteleşme, toplumsal şiddet sorunu var. Asıl olan yeni Ahmetler olmaması. Sorunun kökünden çözülebilmesi için CHP olarak her şeye hazırız. Her türlü tedbiri almalıyız yoksa bize ihtiyaç yok, Meclis'e ihtiyaç yok" dedi.

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarında 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Minguzzi cinayetini yakından takip ettiklerini belirterek, "Sıla bebeğimiz, Narin kızımızı, Ahmet oğlumuzu hepsini şiddete kurban ettik. Koruyamadık onları" dedi. TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nu hatırlatan Özçağdaş, komisyonun çalışmaları kapsamında, 'Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne babasının, Sıla bebeğin teyzesinin, Narin'in babasının dinlenmesini' talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini kaydetti. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerek Adalet Komisyonu gerek Çocuk İstismar Komisyonu üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti Meclisi üyeleriyle buradaydık. İlk günden bu yana süreci yakından takip ediyoruz. Sabah saatlerinde mezarlığa yapılan bu elim saldırı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hemen müdahale etti. Mezarlığın düzeltilmesi ardından suç duyurusunda bulunulması, bir koruma konması ve bugün itibariyle kamera yerleştirilmesi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli aksiyonları aldı. Burada asıl konuşulması gereken mesele şu: Biliyorsunuz Sıla bebeğimiz, Narin kızımızı, Ahmet oğlumuzu hepsini şiddete kurban ettik. Koruyamadık onları.

"Meclis, siyaset, kamu kurumları toplumun çözümleri için var"

Türkiye'de 2023 yılı içerisinde toplamda 500 binden çocuğumuz bir biçimde suçun bir parçası oldular ya mağdur oldular ya sanık oldular ya da tanık oldular. 270 bin civarı çocuğumuz mağdur oldu, 170 bin civarı çocuğumuz sanık oldular. Dolayısıyla artık şunu görmemiz gerekiyor. Bunun için Meclis'te Çocuk İhmal İstismar Şiddetten Önleme Komisyonu kurduk. Bu komisyona Cumhuriyet Halk Partisi olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne babasının dinlenmesini, Sıla bebeğin teyzesinin dinlenmesini, Narin'in babasının dinlenmesini, 18 kez ziyaret edilen ama yanarak ölmesi engellenemeyen beş çocuğumuzun evine giden sosyal hizmet görevlilerinin neden bunu engelleyemediklerinin dinlenmesini istedik. Maalesef kabul ettiremedik. Göstermelik işler yapmamalıyız. Meclis, siyaset, kamu kurumları toplumun çözümleri için var. Eğer bu toplumun sorunlarını çözemiyorsak, 500 binden fazla çocuğumuz her yıl bir şekilde bu suçlardan etkileniyorsa, 100 binlerce çocuğumuz suçun mağduru haline geliyorlarsa, Ahmet Minguzzi'nin ailesinin de söylediği gibi 'Biz hiçbir şeyi önleyemeyiz'.

"Sorunun kökünden çözülebilmesi için CHP olarak her şeye hazırız"

Bu destek çok kıymetli. Sivil toplum örgütlerinin desteği çok kıymetli. Aylardır insanlarımız Ahmet'e ağlıyorlar. Sıla için ağlandığını, yanan beş çocuk için ağlandığını, Narin için ağlandığını biliyorum. Bu iktidara sesleniyorum. Bu ülkenin çocukları her biri ana kuzusu, her biri baba kuzusu. Biz bu çocukları büyük yoksulluklarla, büyük mücadelelerle büyütüyoruz ve kaybettiğimiz Ahmet bir daha hiçbir zaman saçını okşayamayacağınız, kokusunu duyamayacağınz bir çocuktur. Suçluları cezalandıralım ama suçluları oluşturan bütün bu bataklığı kurutalım. İktidara rica ediyorum. Memleketin bir çeteleşme sorunu var. Çocuklar arasında bir çeteleşme sorunu var. Toplumsal şiddet sorunu var. Aslolan yeni Ahmetler olmaması. Dün Genel Başkanımız da söyledi bu sorunun çözülmesi için sadece Ceza Kanunu ile ilgili değil sorunun kökünden çözülebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeye hazırız. Her konuşmaya hazırız. Meclis'i bunu platform olarak kullanmalıyız. Her türlü tedbiri almalıyız yoksa bize ihtiyaç yok, yoksa Meclis'e ihtiyaç yok."