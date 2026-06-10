CHP'de 9 Üye Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibarıyla karar verilmiş bulunuyor dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 saat süren MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, mutlak butlan kararı sonrası iyi niyetli bir takım girişimlerde bulunduklarını fakat bu çalışmaların sonuç vermediğini söyleyerek, En fazla gündeme gelen konu bir an önce kurultayın toplanmasıydı. Hatta biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili bir de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ve yarın yapacağımız Parti Meclisi toplantısında kurultayla ilgili bir sürecin başlatılacağını da söyledi. Dolayısıyla bizler kurultaysız yol yürümek niyetinde değiliz. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Partinin içine düştüğü bu durumdan ancak bir siyasi müdahaleyle çıkabileceğimizi hep söyledik. Bu siyasi müdahale de hiç kuşkusuz ki kurultaydır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi örgütüne, kendi delegasyonuna bu konuyu bir kere daha sormaktı. Dolayısıyla böyle bir kaçışımız yok. Ancak bütün bunlara rağmen hala biz aynı yerdeyiz. Yarın Parti Meclisi'ni topladığımızda yine kurultay tartışacağız arkadaşlarımızla. Nasıl bir kurultay yapabileceğimizi, yol haritamızın ne olacağını tartışacağız diye konuştu.

'PARTİDE İKİ BAŞLILIK OLUŞTU'

Kurultay konusundaki gelişmelere rağmen partide iki başlılığın oluştuğunu gördüklerini vurgulayan Sarı, "Bayramlaşma ile ilgili attığımız bir adımda aynı gün aynı saatte diğer arkadaşlarımız da bayramlaşma etkinliği düzenliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerini 'seçilmiş genel başkan', 'atanmış genel başkan' biçiminde ayrımlara tabi tutarak paralel bir etkinlik düzenlemeye çalışıyorlar. Yine mesela biz bir grup toplantısı düzenleyeceğimizi söylediğimizde aslında bir grup toplantısı yapma eğilimi olmadığı halde arkadaşlarımız bir grup toplantısına doğru dönüp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı bu grup salonunda konuşturmamaya dönük iş ve eylemler içerisine girdiler. Bizler hep şunu söyledik arkadaşlar; bizim önümüzde, bizim elimizde kırmızı çizgilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak partinin kurumsal kimliğini tartışmadan, partinin kurumsal kimliğini aşındırmadan parti içi rekabetin ve parti içi mücadelenin meşru, yasal, doğru hatta zaman zaman teşvik edici olduğuna inanıyoruz. Bunu en baştan beri söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir itiraz kültürü vardır. Tarihinde ve genlerinde vardır. Dolayısıyla bununla ilgili bir değerlendirme içerisinde olmadık hiçbir zaman. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş eylem ve açıklamaları da hep not ettiğimizi bu toplantılarda defaaten söyledik" ifadelerini kullandı.

'DİSİPLİN SÜRECİ UYGULAMA KARARI ALDIK'

Partinin kurumsal kimliğini korumaya yönelik iş ve eylemler içinde bir siyasal pozisyon almak zorunda kaldıklarını dile getiren Sarı, şöyle devam etti

"Partinin bu mutlak butlan belasıyla ilişkilendirilmesine neden olan ve Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Bu karar zor bir karar; ama alınması gereken bir karardı. Dolayısıyla temiz siyaset açısından içine düştüğümüz bu durumdan partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliği ile böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibarıyla karar verilmiş bulunuyor."

'AKLANDIKTAN SONRA KAPIMIZ AÇIK'

Disipline sevk edilen isimleri paylaşan Sarı, "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından, buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor kuşkusuz. Ceza davaları devam ediyor, önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık, kalmaya devam edecekler" dedi.

'İTİRAZ YOLLARI AÇIK'

Sarı, parti iç tüzüğüne göre ihraç talebinin Parti Meclisi tarafından alınması gerektiğine ilişkin soru üzerine, Parti tüzüğümüzde 'ivedi işler', 'ivedi durumlar' diye bir ibare ve tanımlama var. ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız. Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler, itiraz yolları açık. Hem MYK kararının kendisine, hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler" açıklamasında bulundu.

Sarı, Özgür Özel ile ilgili bir değerlendirme olup olmadığına ilişkin, "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" yanıtını verdi.