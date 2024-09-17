CHP'den Bakan Bayraktar'a Tepki

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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Bin liralık bir doğal gaz veya elektrik faturasının yüzde 60'ı yani 600 lirası halen devlet tarafından karşılanıyor" açıklamasına tepki gösterdi. Akay, Bakan Bayraktar'a "Son 6 yılda doğal gaz faturasındaki ÖTV yüzde 386, KDV ise yüzde 250 oranında artarken doğal gaz faturasındaki toplam vergi oranı ise yüzde 345 oranında arttığı görüldü. 600 lira hesabı yapan Sayın Bakan'a soruyoruz. Faturadaki bu vergi artışını nasıl açıklayacaksınız" diye sordu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 'Bin liralık bir doğal gaz veya elektrik faturasının yüzde 60'ının yani 600 lirasının halen devlet tarafından karşılandığı" açıklamasını değerlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akay, Bakan Bayraktar'ın yaptığı hesabın gerçeği yansıtmadığını belirterek "Sayın Bakan'ın rakamları karıştırdığı ortadadır. Devletin verdiği sosyal yardımları bir lütuf olarak gören AKP iktidarı, verdiği yardımları vatandaşın cebinden almakla kalmamış, vergi artışlarıyla vatandaşın faturasını daha da kabartmış. Veren el, alan eli adeta kırmış" dedi.

"3 yılda BOTAŞ'ın 388 milyar liralık borcu silindi"

BOTAŞ'ın silinen borçlarına dikkat çeken Akay, "Seçim dönemlerinde BOTAŞ'ın kasasını borçla dolduran AKP iktidarı, seçim sonrasında da sildiği borçlarla faturayı vatandaşa yükledi. Bedava doğalgaz naralarıyla vatandaşın sırtına 232 milyar lira yükleyen AKP bununla da yetinmemiş, yanlış politikalarının tüm faturasını vatandaşa yansıtmış. AKP iktidarı, TBMM'ye getirdiği torba kanunlarla BOTAŞ'ın 2021 ve 2022 yıllarında 155.9 milyar lira, Temmuz 2024'te 232.6 milyar lira olmak üzere toplam 388.5 milyar liralık borcunu sildi" ifadelerini kullandı.

"Doğalgaz faturasına 6 yılda 17 kez zam yapıldı, faturalar yüzde 532 arttı"

Seçim dönemlerinde BOTAŞ'ı borçlandıran AKP iktidarının, BOTAŞ'ın faturayı vatandaşa kestiğine dikkat çekerek, doğalgaz faturasındaki 6 yıllık artışa dikkat çeken Akay, "Seçim dönemlerinde BOTAŞ'ın kasasını boşaltan AKP iktidarının bunun acı sonunu vatandaşın sırtına yüklediği, faturalara yansıtılan zam oranıyla net bir şekilde görülmektedir. Doğalgaza 2018 yılında 3 kez, 2019 yılında 2 kez, 2021 yılında 7 kez, 2022 yılında 4 kez ve 2024 yılında 1 kez olmak üzere 2018 yılından bu yana toplam 17 defa zam yapılmış. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uyguladığı 1000 metreküplük doğal gaz satış tarifesi Haziran 2018'de 0.76 lirayken temmuz ayında yapılan zamla 5.631 liraya yükseldi. 2018 yılından bu yana doğalgazın fiyatındaki artış yüzde 532,69'a ulaştı" dedi.

"Doğalgaz'daki vergi 6 yılda yüzde 345 arttı"

Doğalgaz faturasındaki vergi artış oranına dikkat çeken Akay, "Yaptığı zamlarla verdiği yardımı vatandaşın öteki cebinden geri alan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yaptığı sosyal yardımı 'lütuf' gören iktidar, faturalardaki vergi artışlarıyla, verilen yardımları katbekat fazlasıyla geri alıyor. Yaptığımız hesaplamaya göre 2018 yılından bu yana, doğalgaz faturalarındaki vergi artışı yüzde 345. Haziran 2018'de doğalgaz faturalarına yansıtılan ÖTV 0.023 lira, KDV 0.010 lirayken Temmuz 2024'te ÖTV 0.112 liraya, KDV ise 0.035 liraya yükseldi. Son 6 yılda doğalgaz faturasındaki ÖTV yüzde 386, KDV ise yüzde 250 oranında artarken doğalgaz faturasındaki toplam vergi oranı ise yüzde 345 oranında arttığı görüldü. 600 lira hesabı yapan Sayın Bakan'a soruyoruz: Faturadaki bu vergi artışını nasıl açıklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin yüzde 20.5'i evini ısıtamıyor"

Türkiye'deki enerji yoksulluğunun geldiği son noktaya değinen Akay, "AKP iktidarı, devletimizin yaptığı sosyal yardımları bir lütuf gibi görürken vatandaşımızı nasıl yardıma muhtaç hale getirdiğini ise saklamaya çalışıyor. EUROSTAT'ın yayınladığı son verilere göre, evini yeterince ısıtamayanların oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 16.4 iken Türkiye'de bu ortalama yüzde 20.5'tir. Aile Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kömür yardımından 2023 yılında 1 milyon 895 bin 622 hane, 7 milyon 582 bin 488 kişi yararlandı. 2019'da başlayan elektrik yardımı alan hane sayısı 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109, yardımdan yararlanan kişi sayısı ise 4 milyon 499 bin kişi yararlandı. 2023 yılında ise yardım alan hane sayısı 4 milyon 377 bin 839'a, yararlanan kişi sayısı ise 13 milyon 378 bin 839'a tırmandı. 2019 yılından bu yana elektrik yardımından yararlanan kişi sayısı sadece dört yılda yüzde 213 oranında artış gösterdi" dedi.