CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Dava İle İlgili Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Dava İle İlgili Sert Mesaj

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın siyasi yasak getirerek onu siyasetten uzaklaştırma çabası olduğunu belirtti. Yeni anayasa tartışmalarının anlamsız olduğunu vurguladı.

27.09.2024 14:14  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da getirilen davayı, "Bu davanın cumhurbaşkanı adaylarından en güçlü aday olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasak yoluyla bir süreliğine siyaset dışına itme çabası olduğunu biliyoruz. Böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğimizi herkes bilsin ateşle oynamaktır" diye değerlendirdi.

TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte yeni yasama döneminde siyaset gündeminin önemli başlıklarından biri yeni anayasa tartışmaları olacak. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "yeni bir anayasayı konuşmanın anlamsız" olduğuna dikkati çekerek, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yeni anayasa ile ilgili tutumumuz son derece açık ve net. Anayasa'nın hiçbir kuralına uyulmadığı her gün ayaklar altına alındığı Anayasa Mahkemesi kararlarının çiğnendiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığı bir süreçte yeni bir anayasayı konuşmak anlamsızdır. Biz böyle bir çalışmanın parçası olmayız. Türkiye'nin daha demokratik, özgürlükçü, çoğunlukçu sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır ama bunu yapmak için öncelikle mevcut Anayasa'ya eksiksiz uyulduğunun görülmesi gerekir ancak ondan sonra bu konuları konuşmaya başlamak uygun olur. Şu an için bizim gündemimizde bir anayasa değişikliği çalışması yoktur. Şu ana kadar sayın Kurtulmuş'un bize dönük bir randevu talebi yok ama böyle bir talep olursa elbette değerlendirilir."

"Önümüzdeki süreçte de bu kanunları getirmeyi deneyecekler"

Meclis'in yaz tatiline girmeden toplumda tepkilere yol açan kanun tekliflerine imza attığına dikkat çeken Emir, "Yargı paketiyle kadınların, erkeğin soyadını taşıma zorunluluğunu getirmek istediler. Ticaret Kanunu'nda, Trendyol'a milyonlarca liralık vergi avantajı sağlamak istediler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında getirdikleri gerici, çağ dışı eğitim modelini Türkiye'ye dayatmaya çalıştılar. Öğretmenlik Mesleği Kanunu adı altında öğretmenlik mesleğini geriye götüren ve 1 milyon atanmayı bekleyen öğretmene kulağını tıkayan ve yeni kadrolaşmanın önünü açacak bir akademi tasarlayan kanunla geldiler. Önümüzdeki süreçte de bu kanunları zaman zaman getirmeyi deneyeceklerdir ama sert karşılığı görecekler" diye konuştu.

"Herkes bilsin ateşle oynamaktır"

Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bulunan davası sonucunda olası bir siyasi yasak gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları söyledi:

"Biz böylesi bir kararı asla kabul etmeyiz, böylesi bir kararın çıkmasını dahi kırmızı çizgi sayıyoruz. Olumsuz karar çıkacakmış gibi üzerine yorum yapmayı dahi doğru bulmuyoruz çünkü bu bile o kararı bir yönüyle mantıksal bir çerçeveye oturtmak olur sıradanlaştırmak bir yönüyle kabul etmek anlamına gelir. Bizim yapacak stratejik planlarımız vardır. Ama bunu bugünden konuşmayı doğru bulmuyoruz Asıl üzerinde durulması gereken bu davanın sudan bir dava olduğudur. Bu davanın Cumhurbaşkanı adaylarından en güçlü aday olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasak yoluyla bir süreliğine siyaset dışına itme çabası olduğunu biliyoruz böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğimizi herkes bilsin ateşle oynamaktır."

CHP\'den Ekrem İmamoğlu\'na Dava İle İlgili Sert Mesaj
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Murat Emir, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Dava İle İlgili Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Ekrem İmamoğlu'na Dava İle İlgili Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement