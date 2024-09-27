CHP\'den Ekrem İmamoğlu\'na Dava İle İlgili Sert Mesaj

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da getirilen davayı, "Bu davanın cumhurbaşkanı adaylarından en güçlü aday olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasak yoluyla bir süreliğine siyaset dışına itme çabası olduğunu biliyoruz. Böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğimizi herkes bilsin ateşle oynamaktır" diye değerlendirdi.

TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte yeni yasama döneminde siyaset gündeminin önemli başlıklarından biri yeni anayasa tartışmaları olacak. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "yeni bir anayasayı konuşmanın anlamsız" olduğuna dikkati çekerek, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yeni anayasa ile ilgili tutumumuz son derece açık ve net. Anayasa'nın hiçbir kuralına uyulmadığı her gün ayaklar altına alındığı Anayasa Mahkemesi kararlarının çiğnendiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığı bir süreçte yeni bir anayasayı konuşmak anlamsızdır. Biz böyle bir çalışmanın parçası olmayız. Türkiye'nin daha demokratik, özgürlükçü, çoğunlukçu sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır ama bunu yapmak için öncelikle mevcut Anayasa'ya eksiksiz uyulduğunun görülmesi gerekir ancak ondan sonra bu konuları konuşmaya başlamak uygun olur. Şu an için bizim gündemimizde bir anayasa değişikliği çalışması yoktur. Şu ana kadar sayın Kurtulmuş'un bize dönük bir randevu talebi yok ama böyle bir talep olursa elbette değerlendirilir."

"Önümüzdeki süreçte de bu kanunları getirmeyi deneyecekler"

Meclis'in yaz tatiline girmeden toplumda tepkilere yol açan kanun tekliflerine imza attığına dikkat çeken Emir, "Yargı paketiyle kadınların, erkeğin soyadını taşıma zorunluluğunu getirmek istediler. Ticaret Kanunu'nda, Trendyol'a milyonlarca liralık vergi avantajı sağlamak istediler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında getirdikleri gerici, çağ dışı eğitim modelini Türkiye'ye dayatmaya çalıştılar. Öğretmenlik Mesleği Kanunu adı altında öğretmenlik mesleğini geriye götüren ve 1 milyon atanmayı bekleyen öğretmene kulağını tıkayan ve yeni kadrolaşmanın önünü açacak bir akademi tasarlayan kanunla geldiler. Önümüzdeki süreçte de bu kanunları zaman zaman getirmeyi deneyeceklerdir ama sert karşılığı görecekler" diye konuştu.

"Herkes bilsin ateşle oynamaktır"

Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bulunan davası sonucunda olası bir siyasi yasak gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları söyledi:

"Biz böylesi bir kararı asla kabul etmeyiz, böylesi bir kararın çıkmasını dahi kırmızı çizgi sayıyoruz. Olumsuz karar çıkacakmış gibi üzerine yorum yapmayı dahi doğru bulmuyoruz çünkü bu bile o kararı bir yönüyle mantıksal bir çerçeveye oturtmak olur sıradanlaştırmak bir yönüyle kabul etmek anlamına gelir. Bizim yapacak stratejik planlarımız vardır. Ama bunu bugünden konuşmayı doğru bulmuyoruz Asıl üzerinde durulması gereken bu davanın sudan bir dava olduğudur. Bu davanın Cumhurbaşkanı adaylarından en güçlü aday olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasak yoluyla bir süreliğine siyaset dışına itme çabası olduğunu biliyoruz böyle bir kararı asla kabul etmeyeceğimizi herkes bilsin ateşle oynamaktır."