CHP'den ESK'ya Şeffaflık Çağrısı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'na şeffaflık çağrısı yaparken, domuz eti tartışmasıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'un ithal et sevkiyatında 'arka kapı diplomasisi'yle desteklendiğini ileri sürdü.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı değerlendirdi. Adem, ESK'nın, piyasaya et arzının kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilen ve "Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir" denililen açıklamasına tepki gösterdi. Adem, "Daha geçtiğimiz aylarda kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalıştığınız bir firmaya bugün özel ithal et servisi yapıyorsunuz. Bu milletin üreticisi, esnafı ve tüketicisiyle alay edercesine yürütülen bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz" dedi. Adem, şunları kaydetti:

"Birkaç gün öncesine kadar domuz eti tartışmalarıyla gündem olan bir firma, bugün ESK'nın ithal et sevkiyatında 'arka kapı diplomasisi'yle destekleniyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) Köfteci Yusuf'a yaptığı et satışıyla ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. Diğer işletmelere et satışı yapılmazken, Köfteci Yusuf'a 2 tır (40 ton) ithal et satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu satış işleminin ESK içinde bile gizli tutulması dikkat çekmişti.

"Bu ülkede üretici, alın terinin karşılığını alamıyor"

Ancak bu kez, iz kaybettirmek amacıyla satılan etler doğrudan Köfteci Yusuf'un Bursa Yenişehir'deki üretim tesisine teslim edilmedi. Bunun yerine, önce ESK'nın Sakarya'daki kombinasına indirildi, ardından başka bir tıra yüklenerek Bursa Yenişehir'deki üretim tesisine ulaştırıldı. Satış işlemlerinin Sakarya'dan Bursa'ya dolaylı yollarla yapılması, kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz? Bu ülkede üretici, alın terinin karşılığını alamıyor. Esnaf, iş yapamaz hale geliyor. Tüketici, gıda fiyatlarına ulaşamıyor. Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı.

Tarım Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu'na sesleniyoruz: Şeffaf olun. Halkın kaynaklarını, bu milletin hakkını koruyarak yönetin. Üretimi destekleyen, adil bir düzen kurun. Aksi halde, bu keyfi ve günübirlik yönetim anlayışınızla, kaybettiğiniz güveni geri kazanmanız mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."