CHP Heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kapatılmasına Karşı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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CHP Heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kapatılmasına Karşı Açıklama Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki CHP Heyeti,  İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) kademeli olarak kapatılmasına karar verilmesinin ardından okulun önünde açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Özçağdaş, "Her toplum kesiminden çocuklar iyi bir okulda okusun diye buradan güzel eğitimler alsınlar diye gelmişler. Milli Eğitim sadece sorunla, sadece tartışmayla anılmasın. Hepimizin çocukları bunlar, hepimizin geleceği. O yüzden buradan bakanlığa sesleniyoruz, bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

05.07.2024 18:44
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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki CHP Heyeti, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) kademeli olarak kapatılmasına karar verilmesinin ardından okulun önünde açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Özçağdaş, "Her toplum kesiminden çocuklar iyi bir okulda okusun diye buradan güzel eğitimler alsınlar diye gelmişler. Milli Eğitim sadece sorunla, sadece tartışmayla anılmasın. Hepimizin çocukları bunlar, hepimizin geleceği. O yüzden buradan bakanlığa sesleniyoruz, bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi'nde kendilerine yönelik engelleme girişimlerinin ardından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti. Lisenin kademeli olarak kapatılmasına karar verilmesinin ardından okulun önünde açıklama yaptı. Türkiye'nin ilk 3 lisesinden biri olan bu okulun kapatılmasının yanlış olacağını belirten Özçağdaş, şunları söyledi:

"Burada Türkiye'nin en yetenekli öğrencilerini görüyorsunuz"

"Bugün burada saat 14.00'da öğrenciler ve veliler ile sözleşmiştik ama maalesef biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde istenmeyen olaylar yaşandığı için buraya biraz geç kaldık. Milletvekillerimiz burada Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekilimiz Türkan Elçi, Ankara Milletvekilimiz Okan Konuralp, İzmir Milletvekilimiz Yüksel Taşkın ve Beşiktaş İlçe Başkanımız Ali Can Şen'le beraber buradayız. Şimdi yine burada iktidarın eğitimi hiçbir planlama dahilinde yönetmediğine dair bir başka olayla karşı karşıyayız. Bir süredir süreci takip ediyoruz. Beşiktaş İlçe Başkanımız sürekli onlarla beraber. Yaşadığımız durum şu 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi bir protokol imzalıyor. ve burada bir mesleki ve teknik lise kuruluyor. Bu okul sayın basın mensupları Türkiye'de ilk üçte. Yani burada aslında Türkiye'nin en yetenekli öğrencilerini görüyorsunuz. Buradan yurt dışında politik okuyan üç tane öğrenci var. ve daha birinci senesini mezun oldu. Yani yüzde birlik dilimde son derece başarılı öğrencilerden bahsediyorum. ve bu öğrenciler, burası bu arada teknik tarafında olan, yani mesleki ve teknik lisenin teknik tarafında olan, az sayıda olan çok kıymetli gençler var burada.

"Gerekli çalışmalar 4 yıl boyunca tamamlanmadı"

Dört sene önce bu protokol yapılıyor ve o protokol ve mesleki ve teknik öğretim genel müdürlüğüne burada laboratuvarlar yapılması görevi veriyor. Dört yıl boyunca hiçbir şey yapılmıyor. Gerekli çalışmalar tamamlanmıyor. Bu araba burada iki farklı okul var. Bu okul başarıyla tanınan bir okul. İTÜ Mesleki ve Teknik Lisesi. Bu lisenin mayıs ayında kapatılacağına dair bir anda ilk mezunlarını vermişken bir karar geliyor. Tabii herkes şaşkın. Çünkü çok başarılı bir okul. Proje alanında proje okullardan biri. Haklı olarak veliler itiraz ediyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrenciler var burada. Bilişim alanında, denizcilik alanında. Sonra bu tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki 'Tamam kapatmayacağız.' Seviniyoruz. Ben de sevindim açıkçası. Velilerle konuşuyorum. Sonuçta doğru olmuş bu iş. Şimdi 2024 LGS sınavı için açıklamalar yapıldı. Denizcilik bölümü kapatılıyor. ve öğrenciler yavaş yavaş mezun olacaklar ve bu kadar başarılı bir okul, yeni kurulmuş bir okul kapatılıyor. Şimdi soru şu, 2019'da kurmuş olduğunuz bir protokolle planlamayla kurmuş olduğunuz bir okulu ve bu kadar başarılı bir okulu neden kapatıyorsunuz? Denizcilik gibi Türkiye'nin 3 bir yanı deniz. Denizcilik bölümüne ihtiyacımız var. Bu gençler denizcilik sektörünün gelecekteki pırlantaları akıl alır gibi değil. ve şimdi bu çocuklara diyorlar ki, 'Karanfil köyde bir okul var. Oraya gidersiniz. Yavaş yavaş birer birer mezun olursunuz. Bu okulda tarih olur' diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bir okul açmışsınız, güzel bir iş yapmışsınız. İTÜ'yle bir protokol imzalamışsınız. İstanbul'un merkezinde insanlar bunun için de burayı tercih etmişler. Bir güzel okul yapmışsınız. Neyse tamamlarsınız. Ne lazımsa konuşuruz. Denizcilik sektöründen destek alırız. Türkiye'nin çok hayırsever insanları var. Onlar gelirler buraya destek olurlar.

"Bu gençleri üzmeyin"

Kapatmak çözüm değil ki. Bu kadar başarılı bir okul yaratmak sorun. Öğrenciler şevkle çalışmışlar. Öğretmenler şevkle çalışmışlar. ya olanı niye bozuyorsunuz? Olanı neden bozuyorsunuz? Anlamakta çok zorlanıyoruz sizi. Türkiye'nin denizcilik okumuş gençlere ihtiyacı var. Bu gençleri üzmeyin. Bu gençleri üzmemeniz yetmez. Bunlar bir şekilde mezun olacaklar. Ama arkadan gelen gençlerin de bu kadar kaliteli bir okulda okuma fırsatını ellerinden almayın. Buradan Sayın Bakan'a Sayın Genel Müdür'e sesleniyorum, bu konuyla ilgili bilgi bekliyoruz. Mecliste de takipçisi olacağım. Bu konuyla ilgili bir önerge de vereceğim. Bunların bir tartışma alanı olmaması gerekir. Bakın Türkiye'nin bört bir yanından insanlar var burada. Her toplum kesiminden çocuklar iyi bir okulda okusun diye buradan güzel eğitimler alsınlar diye gelmişler. Milli Eğitim sadece sorunla, sadece tartışmayla anılmasın. Hepimizin çocukları bunlar, hepimizin geleceği. O yüzden buradan bakanlığa sesleniyoruz, bu yanlıştan vazgeçin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kapatılmasına Karşı Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kapatılmasına Karşı Açıklama Yaptı - Son Dakika
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