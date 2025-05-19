CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Yürüdü - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Yürüdü

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek pankartları taşındı ve demokrasi mesajları verildi.

19.05.2025 15:28  Güncelleme: 15:57
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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek pankartları taşındı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde demokrasi ve özgürlük mesajları verdi. CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek, "Memlekette umut var. Bizler var oldukça, umut her zaman var olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Türk bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlar taşındı.

Gençler, "Yolumuz uzun, gençliğimiz var" yazılı pankartların yanı sıra, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ile "Ekrem İmamoğlu millete emanet" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da taşıdı. Yürüyüş boyunca "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Diplomasız Erdoğan", "Ankara burada, atasının yanında" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" gibi sloganlar atıldı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık, 19 Mayıs'a ilişkin düşüncelerini ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

"Bugün bağımsızlığın, kuruluşun ve kurtuluşun doğum günüdür"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Bugün 106 yıl önce emperyalizme karşı küllerinden var olan bir milletin doğum günü. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü. Bugün bağımsızlığın, kuruluşun ve kurtuluşun doğum günü. Bugün gençlerin günü, hep birlikte Atamızın huzuruna çıkıyoruz" diye konuştu.

"19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin ve ay yıldızlı bayrağın yeniden doğuşudur"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 19 Mayıs'ın sıradan bir tarih olmadığını vurgulayarak, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin ve ay yıldızlı bayrağın yeniden doğuşudur" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a uzanan yolculuğuna dikkati çeken Şahin, "Sıradan bir insan gibi yola çıktı ama cesaretiyle Karadeniz'i titretti. O gün hakkında idam fermanı vardı ama o geri adım atmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden filizlendirdi" ifadelerini kullandı. Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirterek, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"Bizler var oldukça umut her zaman var"

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek, "Böyle anlamlı bir günü ve mücadeleyi bizlere armağan ettiği için gururluyuz, onurluyuz. Biz ülke yönetmeye talip gençleriz. Bu ülkenin ak yüzleri, aydınlıkçı gençleriyiz. Umuyorum ki en kısa sürede ülkemiz demokratik bir şekilde yönetilecek. Memlekette umut var. Bizler var oldukça, umut her zaman var olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Yürüdü - Son Dakika

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