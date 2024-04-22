CHP Genel Başkan Yardımcıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bulut, "22 yıllık AKP iktidarları döneminde Cumhuriyet değerleri aşındırılmış, kurucu iradeye sırt çevrilmiştir. Ulusal egemenliğin yok sayıldığı, 'tek adam rejiminin' hakim kılındığı bugünlerde Atatürk'ün kayıtsız ve şartsız millete emanet ettiği 'milli egemenlik' tehlike altına girmiştir" dedi. Karasu da "Hiç şüphesiz Meclisimizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır. Ancak, bu değerler son yıllarda tüm yetkiyi tek elde toplayan 'tek adam' rejimiyle birlikte tahrip edilmiş, millet egemenliği ve ülkemiz adeta bir darboğazın içine sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Bulut, "Demokrasimizin güvencesi, özgür ve bağımsız olarak bir arada yaşama irademizin sembolü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

"AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE KURUCU İRADEYE SIRT ÇEVRİLMİŞTİR"

Bulut, şunları kaydetti:

"23 Nisan; ulusal egemenliği baş tacı yapacak kadar halkına güvenen, egemenliğin en son ferdine kadar ulusun olduğuna inanan büyük bir ruhun eseridir. Gazi Meclisimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yürütmüş, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Ancak 22 yıllık AKP iktidarları döneminde Cumhuriyet değerleri aşındırılmış, kurucu iradeye sırt çevrilmiştir. Ulusal egemenliğin yok sayıldığı, 'tek adam rejiminin' hakim kılındığı bugünlerde Atatürk'ün kayıtsız ve şartsız millete emanet ettiği 'milli egemenlik' tehlike altına girmiştir. Meclis, iktidar eliyle itibarsızlaştırılmış, yetkileri elinden alınmış ve kısıtlanmış, milli egemenlik milletin elinden alınmıştır. Bugün milli egemenliğin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç vardır ve ülkemizin içinde bulunduğu ağır siyasi ve ekonomik buhrandan tek çıkış yolu Cumhuriyetin kuruluş değerlerine yeniden dönmektir.

"CUMHURİYET DEĞERLERİYLE HESAPLAŞMAK İSTEYENLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında TBMM'yi yeniden ayağa kaldıracak, milli iradeyi yeniden hakim kılacağız. Tek adam rejimine karşı, Cumhuriyet değerlerine bağlılığımız, Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmak, demokrasiyi yok etmek isteyenlerle mücadelemiz daha fazla azim ve kararlılıkla devam edecektir. Atatürk, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına aracılık eden 23 Nisan'ı, milli egemenliğini sonsuza kadar koruyacak, yüceltecek geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve yeni nesillere armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza demokratik, özgür, yaşanır bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur. Bıraktığı eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ulusal egemenliğin hakim olduğu, tüm çocukların özgürce çocukluklarını yaşadığı bir ülke ve dünya dileğiyle, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

"DEĞERLER 'TEK ADAM' REJİMİYLE BİRLİKTE TAHRİP EDİLMİŞTİR"

"Uygar toplumun, çağdaş ülke olmanın ve güçlü demokrasinin, çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanan Büyük Önderimiz, bu özel günü Türk Milleti'nin aydınlık geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan etmiştir" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz Meclisimizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır. Ancak, bu değerler son yıllarda tüm yetkiyi tek elde toplayan 'tek adam' rejimiyle birlikte tahrip edilmiş, millet egemenliği ve ülkemiz adeta bir darboğazın içine sokulmuştur. Bu olumsuz tablodan en değerli varlığımız; sevginin, umudun, kardeşliğin ve aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımız da payını almışlardır. Geleceğimizin teminatı olan ve en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, ufku geniş, bilimin aydınlığına inanan yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir."