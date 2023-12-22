CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: Türkiye Yüzyılı\'nın özeti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, TBMM Genel Kurulu'nda; "Türkiye Yüzyılı'nın özeti şudur: Emekliye kuru ekmek, öğrenciye kurtlu yemek, yoksullara taş çorbası, saraydakilere ızgara ciğer, yürek. Bu bütçeye 'hayır' demek bizim vatandaşlık görevimizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin; TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütçesi üzerinde konuştu. Aytekin, şunları söyledi:

"Parlamentolar iki temel hak yaratır: biri yasama hakkı, diğeri bütçe hakkıdır. Her iki hak da halk adına kullanılır. Bütçe doğmamış çocuğun üzerinde hakkı olduğu bir mekanizmadır ve sıkı sıkıya korunup denetlenmesi, sorgulanması gerekir.

Bugün Meclis'e sunulan bu bütçeye baktığımızda içinde halka dair sadece bolca verginin olduğu bir bütçe görüyoruz. Bu bütçenin yüzde 25'i bütçe açığından oluşuyor. İki yıldır ek bütçe yapıyoruz, her şey sapıyor. Birisi çıkıyor 'Gözümdeki ışıltı' diyor, biri çıkıyor 'Dolarla mı maaş alıyorsunuz?' diyor. Olan vatandaşa oluyor. AKP yönetemediği bütçenin, har vurup harman savurdu bütçenin faturasını halka kesiyor. Bu bütçe için de öyle görünüyor ki ek bütçe gelecek, eylülü görmeden bir ek bütçe yine Meclis'in gündemine gelecek.

Cumhurbaşkanlığı için teklif edilen mal ve hizmet alımı 6,93 milyarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik yani 7 tane bakanlığın toplam mal ve hizmet alımı 5,88 milyar. Sadece Cumhurbaşkanlığının mal ve hizmet alımı bu 7 tane bakanlığın mal ve hizmet alımının üstünde… Yani sarayın günlük mal ve hizmet alım gideri kabaca 19 milyon lira. Bu artış önümüzdeki yerel seçimlere kaynak yaratmak için mi kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığının 2023'te 6,6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12,3 milyara çıkarılıyor; artış oranı yüzde 85. Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon lira harcayacak; saatte 1,4 milyon lira, dakikada 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak. Halka hayal pazarlama konusunda AKP yeterince mahir.

2023 Vizyonu, diye bir şey ortaya koydular. Vizyondan geriye sadece bu kağıda yazılanlar kaldı. '2023'te ilk 10 ekonomiden biri olacağız' diyorlardı; 19'uncu sıradayız ama ilk 10'a girdiğimiz bir yer var. Nedir o? Sefalet Endeksi. Dünyanın Sefalet Endeksi sıralamasında 10'uncu sıradayız. Bu ülkeyi dünyanın en sefil 10'uncu ülkesi yaptınız. 2023'te hedef tutturamayanlar 2053 için hedef koymaya kalkıyorlar.

Bu Türkiye Yüzyılı öyle bir makyaj ki makyaj silinince açlığı görüyoruz. O kadar ki Merkez Bankası Başkanı bile İstanbul'da ev bulamıyor ve annesinin yanına yerleşiyor. Başkan, Barınamıyoruz Hareketi'ndeki gençlerle buluşsun, o gençler kendilerine olayın sebebini gayet net anlatır. Eserinizle ne kadar övünseniz az. Bu ülkede derin yoksulluk yok, bu ülkede yoksulluk uçurumu var, bu ülkede bodur çocuk gerçeği var, beslenemediği için ağzında diş olmayan çocuklar var, bir yanda da sarayın besilileri var, pudra şekeri çekenler var, altın tozlu kahve içenler var.

Türkiye Yüzyılı'nın özeti şudur: Emekliye kuru ekmek, öğrenciye kurtlu yemek, yoksullara taş çorbası, saraydakilere ızgara ciğer, yürek. Bu bütçeye 'hayır' demek bizim vatandaşlık görevimizdir."