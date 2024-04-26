CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gübre Takip Sistemi amacından sapmıştır

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, Türkiye'de tarımsal amaçlı piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesi amacıyla oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ndeki (GTS) sorunlara dikkat çekti. Adem "Gübre takip sistemi ne yazık ki siyasi iktidarın çıkar ilişkileri yüzünden amacından sapmış, sektörü adeta esir almış, sorunlara çözüm olamamıştır. Bu suistimal düzenine son verilmelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye'de tarımsal amaçlı piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesi amacıyla oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ndeki sorunlara işaret etti. Adem tek bir yüklenici firma tarafından yapılan sistemin maliyetli ve kolay uygulanabilir olmadığı gibi, tarıma da hiçbir katkısı bulunmadığını ifade etti.

GTS'nin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ürünlerin takibi için kurulduğunu hatırlatan Erhan Adem, yönetmeliğin tüm gübreleri kapsayacak şekilde çıkmasının önemli sorunlara yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gübre Takip Sistemi (GTS), terörle mücadele gerekçesiyle hayata geçirilmiş, ancak sonrasında iktidar yandaşlarına rant kapısı haline gelmiştir. Çiftçilerimizi ve sektörü yakından ilgilendiren bu sistem, ne yazık ki siyasi iktidarın çıkar ilişkileri yüzünden bozulmuş ve amacından sapmıştır. Yüklenici firmanın uygulamaları sektörü adeta esir almış, sorunlara çözüm olamamıştır. Gelinen noktada gübre sektörünün en önemli sorunu, dövize endeksli fiyatlandırma, yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı faturalar kesmesi, sözleşme sürelerinin keyfi uzatılması, gübre sektörünün tüm verilerinin tek elde toplanması gibi pek çok usulsüzlük söz konusudur.

"GEREKSİZ YERE MİLYARLARCA LİRALIK MALİYET YÜKLENMEKTE"

Sistemin amacının, sadece patlayıcı yapımında kullanılabilecek gübreleri takip etmek olduğu belirtilmesine rağmen, yüklenici firma lehine tüm gübre çeşitlerine DNA markör ve bandrol uygulaması getirilmiştir. Bu durum, hem sektörü zorlamakta hem de gereksiz yere milyarlarca liralık maliyet yüklemektedir. Tek yüklenici firmanın sektör üzerindeki tahakkümü, uygulamaları ağırlaştırması ve sorunlara çözüm bulamaması da sistemin ne denli sorunlu olduğunu göstermektedir. Ancak iktidar, bu firmayla olan sözleşmeyi uzatmakta ve rantı sürdürmektedir.

Terör ülkemizin en önemli sorunu, herkes için hassas bir konudur. Ancak konunun hassasiyetinden faydalanmak isteyen varsa ona da sonuna kadar karşıyız. Tek bir yüklenici firma tarafından yapılan bu sistem maliyetli, kolay uygulanabilir değildir. Türk tarımına hiçbir katkısı yoktur. Ortada yazılım dışında yerli ve milli bir durumda yoktur. Çok daha ucuz yazılımla mevcut kullanılan sistemlere entegre edilebilecek çözümler oluşturulabilir. Bu işten sadece yüklenici firma avantaj sağlıyor.

"GÜBRE SEKTÖRÜ TAMAMEN ÇÖKECEK"

Bu skandalın arkasında, iktidarın yandaşlarına kaynak aktarma ve rant sağlama gayretleri yatmaktadır. Gübre sektörü, bir avuç çıkar çevresinin insafına terk edilmiştir. Sektörün taleplerine kulak tıkayan iktidar, yolsuzlukları görmezden gelmekte ve vatandaşın çıkarlarını hiçe saymaktadır.

Bu rezalet bir an önce son bulmalı, sistemin tüm yetkilileri hukuk önüne çıkarılmalı ve sektörün talepleri dikkate alınarak yeni, şeffaf ve adil bir sistem kurulmalıdır. Aksi takdirde, gübre sektörü tamamen çökecek, üreticiler mağdur olacak ve milyarlarca liralık rant kaybı yaşanacaktır."