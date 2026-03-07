CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Tutuklu Bulunan Bütün Belediye Başkanlarımızın Davalarının Tamamı Siyasidir" - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Tutuklu Bulunan Bütün Belediye Başkanlarımızın Davalarının Tamamı Siyasidir"

07.03.2026 20:28  Güncelleme: 21:10
CHP İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Hemşehri Dernekleri Komisyonu tarafından düzenlenen "'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız' Hemşehri Buluşması"na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımız en son öğrencilere burs verdiği için marketlerden reklam karşılığı belediye yardım aldığı için tutuklanan Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanımız olmak üzere şunu açıkça söyleyeyim ki bu davaların tamamı siyasidir. Bu davalarda kurulan mahkemelerin tamamı siyasidir” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "TAçık ve net olarak iddianame Ekrem İmamoğlu'nu seçim kazanmakla suçlayan Cumhurbaşkanı adayı olmakla suçlayan bir iddianame" dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Hemşehri Dernekleri Komisyonu tarafından düzenlenen "'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var' Hemşehri Buluşması", Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmanın panelistleri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

Panel Öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir konuşma yaptı. Dedetaş, şunları söyledi:

"Halkların kardeşliği dediğimiz zamanlarda türlü türlü isimlerle anıldık terörist bile denildi"

"Üsküdar'da Türkiye'nin her köşesinden insanların bir arada olduğu ve komşuluk ilişkisinin kurulduğu, yaşandığı, dayanışmanın da içinde olduğu özel bir ilçe. Çünkü hala daha mahalle kültürünü biz Üsküdar'da yaşayabiliyoruz ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu dünyanın en uzun yaşayan insanlarının belgeselini izlemişsinizdir araştırma yapmışlar. Bir numarada sosyalleşme çıkıyor. Yani bizim mahalle kültürü dediğimiz şey birbirini tanıma, komşuluk, insanların sosyal olması ve aynı zamanda hafif spordan bahsediyorlar. Bunlar hayatta olunca yani biraz hareketli bir hayatımız ve komşuluk kültürüyle yaşıyorsak, dayanışma kültürüyle mutlu oluyoruz ve dolayısıyla da uzun yaşıyoruz. Bu anlamda mahalle kültürünü de çok çok önemsiyoruz. Hemşehri dernekleri yalnızca memleket bağını yaşatan kurumlarda değil bizlerin gözünde. Aynı zamanda vurguladığımız gibi dayanışmayı büyüten kültürel değerleri yaşatan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli sivil toplum yapılarından bahsediyoruz burada. Kent yaşamında insanların birbirine tutunmasını sağlayan bu örgütlenmeler yerel demokrasinin de güçlü aktörlere arasında yer alıyor. Burada Ahmet Başkanımız da bizimle birlikte. Halkların kardeşliği dediğimiz zamanlarda türlü türlü isimlerle anıldık terörist bile denildi. Ama şu anda bütün ülke hakların kardeşliğini savunur noktaya geldi çok mutluyuz."














"Dünyanın en aptalca iddianamesinin yazıldığına bizler tanıklık ettik"

Bununla ilgili ortaya atılmış olan iddiaları şöylece kısaca hatırlatmakta fayda var. Bir diploma davası. Ahmak davası. Havaalanında ayağa kalktın davası. Türbede elini arkaya bağladın davası. Pek çok davayla birlikte sürekli olarak savcıya hakaret ettin davası, kamu görevlisine hakaret ettin davasıyla birlikte aslında Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir davadan beraat etmesi durumunda en sonunda buna casusluk davası ilave edildi. Öylesine ilginç bir süreç içinden geliyoruz ki kent uzlaşısı yöntemiyle Türkiye'nin batı illerinde normalde belediye meclis üyesi bile olamayacak olan Kürtlerin siyaset yoluyla seçilebilmesi ve kamu yönetiminde görev alabilmelerine olanak sağladığı için dünyanın en aptalca iddianamesinin yazıldığına bizler tanıklık ettik. O nedenle Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımız en son öğrencilere burs verdiği için marketlerden reklam karşılığı belediye yardım aldığı için tutuklanan Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanımız olmak üzere şunu açıkça söyleyeyim ki bu davaların tamamı siyasidir. Bu davalarda kurulan mahkemelerin tamamı siyasidir. ve bu davalarda lehte karar veren hakimlerin ilk karşılaştığı sonuçta Anadolu'nun ücra bir kasabasına ya da şehrine sürülmektir.

"99'uncu mitingimizide inşallah arife günü Saraçhane Meydanı'nda yapacağız"

Beylikdüzü'ndeki ilçe belediye başkanlığı döneminde açılmış olan mahkemede beraat kararı veren hakim nerede? Kahramanmaraş'ta, Samsun'da kendisi ile ilgili açılan davada diploma davasında ya da diğer davalarda iradesini ortaya koyan hakimlerin bir gecede görevlerinden alındığını ve yerlerine bu iktidarın istediği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamede istediği kararlar alacak heyetlerin kurulduğu bir dönemden geliyoruz. Şu saat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlı, güçlü Sayın Özgür Özel Karaman'da. Sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çarşamba günü akşam saat 20.30'da Nurtepe'deydik Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerimizin sınırında miting yaptık. Perşembe günü Ankara'daydık, Haymana'da yaptık. Dün Bolu'da yaptık. Bugün Karaman'da sayın genel başkanımız, akşam Ankara Gölbaşı'nda olacak. Yarın Eskişehir'de olacak, Pazartesi günü Silivri Zindanı'nda tutuklu bulunan başkanlarımızın yanında olacak. O nedenle ben Türkiye'nin kararlı lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in 99'uncu mitingimizide inşallah arife günü Saraçhane Meydanı'nda yapacağız"

Zeybek'ten sonra Esenyurt Belediye Başkanı Prof Dr. Ahmet Özer söz aldı. Özer konuşmasında şunları söyledi:

"Kimden korkuyorlardı? Ekrem İmamoğlu diye bir adam çıkmıştı ortaya halk ona teveccüh gösterdi"

"Şimdi geldiğimiz noktada yaşadığımız sorunlarda da bu göç etkisi vardır. Ben Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı'yım. Niye? Esenyurt Belediye Başkanı'yım biliyor musunuz. Göçten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı'yım. Genel Başkanımız ancak benimle Esenyurt'u kazanabileceği için beni oraya aday yaptı. Neden? Çünkü Esenyurt bir göç şehri. Biz de tabii ki Esenyurt'ta aday olduk ve çalıştık. Bu operasyonları tetikledi. iki neden vardı. Bir dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlerle DEM'le diyalog kurdu, kent uzlaşısı yaptı. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu bu işleri organize etti ve iki defadır İstanbul'u bu organizasyondan dolayı kazanıyor. O zaman bizim bunu durdurmamız lazım. Bizim bunu durdurmamız için de uzlaşı kelimesi demokrasinin vazgeçilmez kavramı olmasına rağmen onu terörize edelim. Yani bize yapılan operasyonların en birinci nedeni budur. Onun için ben tahliye olduktan sonra da en az on tane ile gittim. Cumhuriyet Halk Partisini ziyaret ettiğim gibi demi de ziyaret ediyorum. Sakın ola ki bu tuzağa düşmeyin. Bu tuzak aynı zamanda bu iktidarın tertiplediği, düşündüğü tuzağın ta kendisidir. Onun için, durduk yerde kent uzasını terörize ederken ikinci önemli hedef neydi? Bununla beraber bir korku vardı iktidarda seçimi kaybetme korkusu. Kimden korkuyorlardı? Ekrem İmamoğlu diye bir adam çıkmıştı ortaya halk ona teveccüh gösterdi. Bir sonraki Cumhurbaşkanı gözüyle bakmaya başladı. İşte ikinci büyük tehdit olan Cumhurbaşkanı adayını da yani rakibi bertaraf etme gündeme geldi. ve onun üzerine önce operasyonu benimle yaptılar. Benimle yapmalarının nedeni de CHP'nin içini de aynı amanında karıştıracaklar. Sayın Enginyurt bazen söylüyor takılarak diyor ki Ahmet Hocam Kürt sorununu çözecek ben de Türk sorununu çözeceğim. Benle Enginyurt'u birbirimize düşürmek için benimle başladılar. Ama başaramadılar. Başaramadılar parti tek yumruk ayakta kaldı"

Cemal Enginyurt: "Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun"


"Gel İç cepheyi sağlayacaksan 85 milyona Cumhurbaşkanı ol, 85 beş milyonu kucakla" diyen CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

"Geçen Bilal Erdoğan'a 'Bilal' dedim diye dava açmış ne diyeceksem. Başka bir şey demem lazım herhalde. Uygun bir zamanda parayı biriktiriyorum diyeceğim. 45 bin lira benden tazminat kazandı. İcraya gittim 125 bin dedi icracı. Niye 125 bin? 45 bin kazandı. Faizi var, faiziyle beraber. Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta 125 bin kazandı, ödeyelim dedik 245 bin dediler. Niye? Faizi var. Bak ekonomiyi görüyorsun değil mi? Faize bak. Yahu Recep abi Allah'tan faiz haram diyen sizsiniz, Nas var diyen sizsiniz benden parayı faiziyle aldınız. Dolayısıyla zannediyorlar ki parayı verince susar. Zannediyorlar ki fezlekeyi gönderince susar. Ama bilmiyorlar ki susmayacağız. Ne yaparsa yapsın susmayacağız. O 12 metrekare odada Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Murat Ongunlar, Murat Çalıklar nasıl Türkiye için 12 metrekare odada mücadele veriyor ve onlar Türkiye'nin aydınlık günlere kavuşmasını istiyorsa biz de zindanlar pahasına asla susmayacağız. Çünkü inandık ve iman ettik. Dedik ki zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun



















Kaynak: ANKA

