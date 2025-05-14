CHP Genel Başkanı Özel, Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirilmesi teklifine ilişkin, "Bu yasanın mutlaka el birliğiyle, AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, DEM'li belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım." dedi.

Özel, Ataşehir'deki Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi önünde düzenlenen Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu mahallede CHP'nin ilk kez 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti çıktığını belirterek, oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Sadece bir farkındalık kampanyasını tanıtmadıklarını, sosyal adalet için önemli bir adım attıklarını söyleyen Özel, "Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına kırmızı bayrak verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz." dedi.

CHP'nin geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 10 yıl önce hayata geçirilen projenin örneklerinin alındığını, logo tasarımının yapıldığını ve bu mekanda ilk bayrağı çekmenin zamanının geldiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Bu bayrağı gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi'nde hayat, engellilerin önüne mekansal bir engel çıkaramayacak artık. Ne olması gerekiyorsa engelli dostu bir binada, o bu binada var. Arkamda gördüğünüz bayrağı bu binaya çekerek engellilere, yakınlarına diyoruz ki, 'Bu bina engelli dostu bir binadır. Mekansal, düşünsel ve yönetimsel engeller bu binada kaldırılmıştır.' İlk akla gelen soru, görme engelli bir vatandaşımız bu binaya yaklaştığında bu bayrağı nasıl görecek? Onunla ilgili de gerekli çalışmaları başlattılar, en kısa zamanda bu bayrağın bulunduğu yerde, bayrağı sembolize eden işitsel bir uyarı duyulacak. Hatta görme engellilerimizin kullandığı bir cep telefonu programı var. O programlarla uyumlu hale gelmesini, binaya yaklaşan görme engellinin cep telefonuna bir bildirim gitmesini, yakında böyle bir bina olduğunu ve o binanın kırmızı bayrak taşıdığının da mutlaka projelendirilmesi gerektiğini konuştuk. En kısa zamanda hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Türkiye'de 3 yıl önce açıklanan rakamlara göre 5 milyon 841 bin engelli vatandaşın olduğunu ancak bu rakama bazı engelli derneklerinin itiraz ettiğini ve güncel sayının 10 milyonu aştığını ifade eden Özel, parti olarak her fırsatta engelli örgütleriyle bir araya gelip, onların sorunlarını gündeme getirdiklerini anlattı.

Özel, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un yürürlüğe konulduğu 2005'ten bu yana engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında hala daha kavuşamadıkları çok fazla hak olduğunu ve bu düzenlemelerin kağıt üstünde kaldığını savundu.

Türkiye'deki engelli istihdamının Avrupa'nın gerisinde olduğunu söyleyen Özel, engellilerin eğitime erişim konusunda da güçlüklerle karşılaştığını dile getirdi.

Kırmızı Bayrak'ın Ataşehir'den, Esatpaşa Mahallesi'nden başlayarak göndere çekileceğini aktaran Özel, İstanbul ve Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelerde kırmızı gelinciklerin açacağını kaydetti.

"Yeni yasa, yerel yönetimler güçlendirilerek hayata geçirilmeli"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Yerel Yönetim Yasası'na dikkati çektiğini belirten Özel, "Bu yasanın mutlaka el birliğiyle, AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Parti'li, Yeniden Refahlı, DEM'li belediye başkanlarının müşterek görüşleri ve talepleri alınarak, yerel yönetimler güçlendirilerek, üzerlerindeki vesayet baskısı ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesi lazım." dedi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret eden Özel, "Biz diyoruz ki, 'Silah bırakılacaksa eyvallah, şehit gelmeyecekse ne güzel, analar ağlamayacaksa başımızla birlikte, kan akmayacaksa memnun oluruz. Bununla ilgili demokrasiyi savunuruz.' Bundan önceki çözüm sürecinde biz aynı şeyleri söylüyorduk, Kemal Bey aynı şeyleri söylüyordu. Ondan önce 1989 Kürt raporunda CHP-SHP aynı şeyleri söylüyordu. Tarihsel tutarlılık içindeyiz." diye konuştu.

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş için özgürlük talebinde bulunan Özel, "Bugün akşam Silivri'deyim. İstanbul'un bütün demokratlarını, Silivri'de bulunan Ümit Özdağ'a sahip çıkmak isteyen Zafer Partilileri, 'Bu süreçte demokrasi olsun, bütün tutsaklar serbest kalsın.' diyen DEM Parti'lileri ve CHP'lileri hep birlikte demokrasiyi savunmak üzere Silivri'ye davet ediyorum." dedi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile partililer ve vatandaşlar katıldı.