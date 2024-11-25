CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım Cuma günü, partisinin genel merkezinde CHP'li 414 belediye başkanıyla toplantı yapacak. Belediye başkanları toplantısının gündeminde, kayyum meselesi, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, belediyelerin düzenlediği özel gün etkinlikleri konuları gündeme gelecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından CHP Lideri Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım'da belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Buna göre, büyükşehir, il, ilçe ve beldeleri olmak üzere CHP'li 414 belediye başkanı, cuma günü CHP Genel Merkez'de düzenlenen toplantı için Ankara'ya gelecek.

Belediye başkanlarını, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını konuşmak üzere CHP Genel Merkezi'ne çağırdığını ifade eden Özel; toplantıda Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'nin ardından Tunceli ve Ovacık'a atanan kayyumlar sonrasında partinin yol haritasını 414 CHP'li belediye başkanıyla ele alacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca SGK borçları ve belediyelerin düzenlediği etiknliklere bir standart getirilmesi de konu başlıkları olacak.