CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım'da partisinin genel merkezinde 414 belediye başkanı ile bir araya gelecek. Toplantının gündeminde kayyum atamaları, kreşler, SGK borçları ve özel gün etkinlikleri olacak.

25.11.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım Cuma günü, partisinin genel merkezinde CHP'li 414 belediye başkanıyla toplantı yapacak. Belediye başkanları toplantısının gündeminde, kayyum meselesi, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, belediyelerin düzenlediği özel gün etkinlikleri konuları gündeme gelecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından CHP Lideri Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım'da belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Buna göre, büyükşehir, il, ilçe ve beldeleri olmak üzere CHP'li 414 belediye başkanı, cuma günü CHP Genel Merkez'de düzenlenen toplantı için Ankara'ya gelecek.

Belediye başkanlarını, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını konuşmak üzere CHP Genel Merkezi'ne çağırdığını ifade eden Özel; toplantıda Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'nin ardından Tunceli ve Ovacık'a atanan kayyumlar sonrasında partinin yol haritasını 414 CHP'li belediye başkanıyla ele alacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca SGK borçları ve belediyelerin düzenlediği etiknliklere bir standart getirilmesi de konu başlıkları olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Belediye, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 414 Belediye Başkanı ile Toplantı Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.