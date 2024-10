CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'yu Ziyaret Edecek

Güncel

Haber: Ahmet Ün

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22-27 Ekim tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu'da 6 kenti ziyaret edecek. CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, Özel'in ziyaretinin anlamlı olduğunu ifade ederek, " Demokrasi, insan hakları, kadın cinayetleri, yoksulluk açısından Türkiye'deki siyaset tıkanmış. Bu işin önünün açılması lazım. Bu da şu an Türkiye'de birinci parti olan CHP'nin girişimiyle açılacak. Genel Başkanımızın demokrasi açısından burada vereceği mesaj önemlidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edecek. Doğu ve Güneydoğu'daki temaslarına 22 Ekim günü Diyarbakır'da başlayacak olan Özel için CHP ile örgütlerinin hazırlıkları sürüyor.

Özgür Özel'in bölgede yapacağı temaslara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğuna vurgu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulunacağını söyleyen Akyıl, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın bölgeye yönelik daha önce programı vardı. Ayağındaki rahatsızlıktan dolayı ziyaret ertelenmişti. Genel Başkan olduktan sonra ilk kez bölgemize gelecek. Sayın Genel Başkanımız bölgemizi çok iyi biliyor. Diyarbakır, Batman, Mardin yani bölgenin tüm illerini gezmiştir. Türkiye siyasetinin bundan sonra Doğu ve Güneydoğu'da CHP'nin genişlemesi açısından Gelen Başkanımızın bölgeye gelmesi çok önemlidir. Orta Doğu'da bir yangın var, savaş ortamını yaşıyoruz. Bu savaş ortamında Türkiye'de yeniden bir barış ortamının sağlanması açısından Genel Başkanımızın ziyareti önemlidir. Aynı zamanda demokrasi açısından burada vereceği mesaj önemlidir. Bölgemizde uzun yıllardır süren bir sorunumuz var. Bu sorun, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Genel Başkanımız bu sorunla ilgili Diyarbakır'da açıklama yapacak."

"Diyarbakır'da yoğun bir programı olacak"

Özel'in 22 Ekim Salı günü TBMM'deki grup toplantısının ardından Diyarbakır'a gelerek bölge ziyaretine başlayacağını hatırlatan Akyıl, "Çarşamba günü sabah saatlerinde Diyarbakır'daki iş kadınlarıyla buluşma programı olacak. Kadın muhtarlarla bir yemek programını hazırlıyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaret edilecek. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelecek. Dağkapı'dan Ulu Camii'ye kadar esnaf ziyareti ve CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda partilerle bir araya gelecek. Diyarbakır'da yoğun bir programı olacak. Perşembe sabahı ise Batman ve Mardin'e gidecek" diye konuştu.

"Türkiye'deki siyaset tıkanmış, CHP'nin girişimiyle açılacak"

"Türkiye'de yeniden gündeme gelen çözüm sürecinin tartışıldığı bir süreçte Özel'in bölgeye gelmesinin anlamlı olduğunu" belirten İsmail Akyıl, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar bu sorundan artık bıktılar. Dağılan ülkeleri görüyoruz. Suriye ve Irak gözümüzün önünde. İran'da çok ciddi sorunlar var. Türkiye'de her zaman kardeşlik, hukuk ve demokrasi ve insan haklarına dayalı bir ortamın oluşması Cumhuriyet Halk Partisi'yle olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Kürt sorununa ilişkin daha önce rapor hazırlamıştı. Ama maalesef bu rapor hayata geçirilmedi. Ama bundan sonra Türkiye halklarının kardeşçe yaşayabilmesi için herkes el birliğiyle sorumluğu almak zorunda. Türkiye bu sorunu artık taşıyacak durumda değil. Demokrasi, insan hakları, kadın cinayetleri, yoksulluk açısından Türkiye'deki siyaset tıkanmış. Bu işin önünü açılması lazım. Bu da şu an Türkiye'de birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimiyle açılacak. Türkiye'de yeni kadrolarla demokrasiyi yerleştirecek şekilde dizayn edip, yeni bir sistem ortaya çıkarmak lazım. Bunun için ilk olarak iç barışı, ardından dış barışı sağlamakla olur. İç ve dış barışı sağladıktan sonra ekonomik sorunlara acilen çözüm üretmemiz gerekecek. Türkiye'de birçok kesim ekonomiden memnun değil. Sadece yüzde 5'lik bir azınlık memnun. Türkiye'de bir sömürü düzeni oluşmuş. Yaşam alanları kısıtlanmış, kadın cinayetlerini her gün televizyonda izliyoruz, ülkede şiddet olayları artmış. Bunun sosyolojik değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Kendiliğinden ortaya çıkan olaylar değil. Sorunlar yaşayan, ekonomik kaygısı olan insanlardan kaynaklı bu sorunlar ortaya çıkıyor. Dünyanın en mutsuz ülkeler arasında son sıralardayız. Dünyada en çok mafyanın örgütlendiği ikinci ülke olduk. Türkiye bir çıkmazdadır, bunun önü açılması lazım."