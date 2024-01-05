CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülistan Doku\'nun akıbetinin aydınlatılması için adalet talep etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun hala bulunamamasına sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir."