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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, "Birilerinin ağırına gitti. O birileri Mesut Başkan'ı cezalandırmak için hepimizin kahrolduğu, çok üzüldüğü, bir vatandaşımızı kaybettiğimiz, bütün Türkiye'nin çok sayıda vatandaşımız için yüreği ağzına gelen teleferik kazasında olaydan aylar önce görevi bıraktığı halde, ondan sonra defalarca bakım ve kontrol yapıldığı halde aldılar, tutukladılar ve Türkiye'ye sanki Mesut Başkan suçluymuş gibi bir izlenim yarattılar. O günlerde Mesut Başkanıma sahip çıkmakta en ufak eksiklik göstermeyen bütün örgütümüz adına Kepez İlçe Başkanımıza, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün CHP ailesine ve siz değerli Kepezlilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyareti kapsamında Kepez Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile belediye binası önünde kendilerini bekleyen vatandaşlara seslendi. Özel şöyle konuştu:

"Bir günlüğüne turizmcilerle bir toplantı yapmaya ve Kepez ve Santral Mahallelerinde kentsel dönüşümdeki mağdur vatandaşlarımızın anahtarlarımızı teslim etmeye geldim. Sayın İl Başkanımla görüştüm, dedim ki; Antalya'ya geldiğimde elbette Büyükşehir Belediyesi'ne uğrayacağım ilçe belediyelerinin içinde de ilk olarak Kepez'e gideceğim çünkü Mesut Başkan'a, örgütümüze, ailesine sözüm var dedim. O sözü tutmaya geldim. Biz, Mesut Başkanı aday gösterirken Mesut Başkan, kazanacağına inanmıştı ve dedi ki; 'Ben Kepez'i tanıyorum. Kepez beni tanıyor. Bana Kepezliler güveniyor. Ben Kepezlilere güveniyorum. Size söz veriyorum ben Kepez'i kazanacağım. Büyükşehri Muhittin Böcek kazanacak. Çok büyük bir zaferle buraya geleceğim' dedi. O sözünü tuttu. Siz sözünüzü tuttunuz. Miting yaptık, mitingde zaten böyle bir sonuç alacağımız belliydi ama birilerinin ağırına gitti. O birileri Mesut Başkanı cezalandırmak için hepimizin kahrolduğu, çok üzüldüğü, bir vatandaşımızı kaybettiğimiz, bütün Türkiye'nin çok sayıda vatandaşımız için yüreği ağzına gelen teleferik kazasında olaydan aylar önce görevi bıraktığı halde, ondan sonra defalarca bakım ve kontrol yapıldığı halde, kendisinin bir sorumluluğu olmadığı açık olduğu halde, bırakın sorumlu tutmayı, aldılar, tutukladılar ve Türkiye'ye sanki Mesut Başkan suçluymuş gibi bir izlenim yarattılar. Ben o günlerde Mesut Başkanıma sahip çıkmakta en ufak eksiklik göstermeyen bütün örgütümüz adına Gökhan Ölmez'e yani Kepez İlçe Başkanımıza, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün CHP ailesine ve siz değerli Kepezlilere yürekten teşekkür ediyorum.

"Emin olun bundan sonra Antalya CHP'nin kalesi olacak"

Ben Mesut Başkan'ın en kıymetli iki ayı yani daha tebrikleri kabul etti, işe koyulacak iki ayını elinden aldılar, onu bu şartlar altında baştan o bir ayı da saymayalım, üç ayda ondan bir beklentimiz yoktu. Ben onun çayını içmeye, geçmiş olsun demeye, yanınızdayız, arkanızdayız demeye gelene kadar üç tane projeyi bitirmiş, 27 tane de temel atma hazırlamış. Gerçekten bu Mesut Başkan, çok acar bir başkan. Yürekten tebrik ediyorum. Şimdi bir yanımda Kepez'in kahramanı var bir yanımda da başka bir kahraman var. O da Antalya Büyükşehir'i, Antalya'yı üst üste iki kez kazanan hiçbir partiden yok tarihte. O geldi, ikinci kez kazandı, Muhittin Böcek'i yürekten tebrik ediyorum. Antalya'da üç belediye hariç ki nüfusun yüzde 95'i yani yüzde 5'i hariç yüzde 95'inde CHP'li belediyeler kazandı. Bundan sonra Antalya'da belediyecilik hizmetleri de sosyal yardımlar da bundan sonra Antalya'ya yakışan biçimde olacak. Emin olun bundan sonra Antalya CHP'nin kalesi olacak.

Ben yıllar önce söylediğim bir sözü kurultayda tekrarladım. Biraz önce Mesut Başkan hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin birinci partisini kurdu, o partiyi birinci yaptı, bu parti ikinci parti olamaz. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Her derdin var bir çaresi onun da adı CHP'dir. Bundan şüpheniz olmasın."