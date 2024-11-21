CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdikleri görüşmede PKK, FETÖ ve DEAŞ konularında sunum yapıldığını belirtti. Özellikle CHP'nin yurtdışındaki ofislerine yapılan başvurular hakkında MİT'ten istihbarat desteği istediklerini ifade etti.

21.11.2024 20:00  Güncelleme: 20:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkezi'ni ziyaretine ilişkin, "Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı, PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumlarda ayrıca DEAŞ ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları üç farklı uzman yaptı. Aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkez'e gelerek sunum yapmasını "tarihi önemde" sözleriyle niteleyen Özel, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"CHP olarak iktidarın en kuvvetli adayı, son seçimlerin birinci partisiyiz. MİT'in CHP'ye gelip bir sunum yapması ve CHP'nin sorularını yanıtlaması zaten içerikten bağımsız kıymetli bir şey. Bunu önemsiyorum. Özel Kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışları gizli tutuldu. '12'nci kata gelin, istediğiniz tedbiri alın' dedik. Görüşme öncesinde MİT yetkilileri toplantı salonunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı, dinleme cihazı taraması yaptı ve salonu koruma altına aldı. Bu gizlilik, MİT'in çalışma prensipleri gereği hassasiyetle uygulandı. Saat 11.00'de görüştük ama gün içinde duyurmakta mutabık kaldık.

"Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik"

Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı, PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumlarda ayrıca DEAŞ ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları üç farklı uzman yaptı, aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık, kalan 6 soruyu ise ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum. Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD'de çok sayıda eyalette CHP'ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz, sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli. Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin."

"Mansur Yavaş konusu gündeme gelmedi"

"Mansur Yavaş'ın MİT tarafından takibiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Sizin de buna dair bir açıklamanız olmuştu. Bu konu gündeme geldi mi" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Yok, o konu gündeme gelmedi ama o konuyu daha öncesinde böyle bir çalışmalarının olmadığını, böyle bir görev tanımlarının olmadığını kendileri bana da Mansur Bey'e de iletmişti zaten. O yüzden dün bir daha o konuyu açmadık."

"Toplantıya katılan isimleri gizli tutuyoruz"

Özel, toplantıya kimlerin katıldığı sorusu üzerine, "O isimleri gizli tutuyoruz. Sadece Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke'nin adını verebilirim. Genel başkan yardımcıları bile kimin girdiğini bilmiyor. Onlara da 'Buradan bu isimler çıkarsa bir daha görev vermeyeceğim' dedim. Mahremiyete özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Bunu bir rövanş gibi görmemek lazım. Bu olay nazar boncuğu olsun"

Özel, dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li milletvekilleir arasında yaşanan arbedeyi ise şöyle değerlendirdi:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın da partimin milletvekillerinin de o karenin içinde yer almasından mutlu olmadım. Esenyurt Belediyesi'nin önündeki görüntü ne kadar üzücüyse, dünkü görüntü de o kadar üzücü ama bunu böyle bir rövanş gibi görmemek lazım. Keşke ne İçişleri Bakanı ne de bizim arkadaşlarımız o görüntünün içinde olmasalardı. İşin bu kısmına üzüldüm gerçekten. Ayrıca vatandaşın da kavga görmek istemediğini biliyorum. Vatandaş en sert tartışmaları da ister ama itiş kakış görmek istemez. O yüzden bu olay, izlediğimiz yapıcı siyaset anlayışı içinde, etkili muhalefet yapıcı siyaset anlayışı içinde bir nazar boncuğu olsun."

Kaynak: ANKA

İbrahim Kalın, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT ile Tarihi Görüşmeyi Değerlendirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Çamur at, yapışmazsa izi kalsın! Haber anlamaza kazık so.muşlar "Bu gürültü nereden geliyor!" demiş... 1 0 Yanıtla
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