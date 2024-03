CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Sizin Paranızla Sizin İradenizi Çalmaya Çalışıyorlar"

Güncel

84 yaşında iş arayan kadının her sözü yüreklere ok gibi saplandı

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: UMUT GÖKBULUT

Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, "Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar" dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.

AKP döneminde durdurulan ve 2019'de yeni yönetim tarafından başlatılan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın 6,5 km'lik Çekmeköy-Samandıra arasındaki ilk etabı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkes ve Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç'un katılımıyla açıldı. Açılış, yoğun vatandaş katılımıyla mitinge dönüştü. Hat, 15 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşmasında şunları söyledi:

"BİR BÜYÜK ŞEHRE HİZMET TARTIŞILIYORSA ORDA NE KADAR METRO YAPTIĞININ HESABI ŞAŞMAZ: Türkiye'de her tartışma su kaldırır. Ama iki hesap şaşmaz. Bunlardan bir tanesi altın hesabı, şaşmaz. Bir büyük şehre hizmet tartışılıyorsa orada da ne kadar metro yaptığının hesabı şaşmaz. Birileri İstanbul'a hayran olduklarını, hizmetkar olduklarını hizmet etmeye geldiklerini söyleyip görevlerinden sonra 'biz bu kente ihanet ettik, bunda benim de suçum var' demişken, o birilerinin 25 yılda İstanbul'a yaptıklarının neredeyse, o kadarından fazlasını 5 yılda İstanbul'a yapan Ekrem Başkanımızla ne kadar övünsek azdır. Onun İstanbul'da yaptığı 65 kilometre metroyu, böyle bir koridorda adımlayarak, kilometreyle adımı birbirine karıştırarak küçük göstermeye çalışanlar şuraya baksın. Kimse senin adımına bakmaz. Gerçek rakamlara bakar, görür ve hakkı teslim eder. Bak senin adımın o kadar Sancaktepe'ye bak, coşku ne kadar.

10TANE AKP'Lİ TRABZONLU, TRABZON'A HAFİF RAYLI SİSTEM YAPAMAMIŞ, BİR TANE CHP'Lİ TRABZONLU, İSTANBUL'A 10 TANE METRO YAPTI: Ekrem başkanın memleketi Trabzon. Orada sivil toplum örgütleriyle görüşmeye gitmiştim. Yakınıyorlar diyorlar ki Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadılar gitti. Dedim ki ben sorayım siz söyleyin. Trabzon'da, Ekrem Başkan İstanbul'da görevdeyken AK Parti'nin kaç milletvekili var? 'Dediler dört.' Dedim kaç tane Trabzonlu bakan? 'Dediler dört.' Etti sekiz. Merkez ilçe Ortahisar kimde? AK Parti'de. Etti dokuz. Büyükşehir kimde? AK Parti'de. 'Etti 10.' Dedim ki 10 tane AK Partili Trabzonlu, Trabzon'a bir tane hafifi raylı sistem yapamamış bir tane CHP'li Trabzonlu, İstanbul'a 10 tane metro yaptı. Aradaki fark bu, mesele işi bilmek. Mesele işi bilenleri işin başına getirmek. Mesele hem sevgi, hem gayret, hem emek hem liyakat. İşte muhteşem bir ekip var. O muhteşem ekibin içinden birisi geçmişte İSTAÇ'ta ve METRO AŞ'de Ekrem Bey'in ekibinde olan çalışkan, çok iyi bir yöneticiyi bu sefer buraya aday yaptık. Alper Yiğit başkan, o ekibin içindendir. Alper başkanımızı, onu seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Henüz 40 yaşında, İstanbul'da yepyeni bir hikayemiz var. Ondan genç yedi daha belediye başkan adayımız var. 31 yaşında belediye başkan adayımız var. Ortak özellikleri. Bir; iyi eğitimliler. İki; geçmişleri başarı hikayesiyle dolu. Üç; sütte leke var, onlarda leke yok. Ve dört; hizmet etmeye, çalışmaya geliyorlar. Sizinle birlikte başarmaya geliyorlar.

BİR SIR VERECEĞİM. İSTANBUL'DA ŞUANDA 14 BELEDİYEMİZ VAR. ÜZERİNE 14 TANE DAHA KOYMAK ÜZEREYİZ: Bir sır vereceğim, İstanbul'da şu anda 14 belediyemiz var. Üzerine 14 tane daha koymak üzereyiz. Ama hani 14'ü 15 yaparken ilk kim geliyor dersen Alper başkan geliyor. Ona sahip çıkın, bu önümüzdeki iki hafta onun kadar çok çalışın, yüzünüzü güldürecek, hepimizin göğsünü kabartacak. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Bundan beş yıl önce İstanbul bir karar verdi. Sancaktepe bir karar verdi. Sancaktepe'de, İstanbul'da büyükşehirle ilgili verdiği oyların karşılığını teker teker aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk alacağımız anlaşıldığında panik halinde yollara döküldüler. Geldiler dediler ki eğer CHP kazanırsa İSPARK'ı filanca terör örgütüne verir dediler. Ama o günden bugüne hem İSPARK'ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk, ne ayrımcılık yaptık. Liyakate göre gencecik insanları her görüşten, hangi siyasi görüşten olursa olsun neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin ayırmadan İstanbullu olmanın, bu memleketin bir evladı olmanın dışında hiç başka bir kritere bakmadan Ekrem Başkan aldı çalıştırdı ve büyük İstanbul hikayesini, bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı. Hep birlikte rakamları görüyoruz, ne kadar övünsek az. Bakın beş yıl önce İstanbul Belediyesi'nde kreş yoktu çünkü onların kadın diye bir derdi yoktu. Kadın evde oturacak, çocuk bakacak, hasta bakacak, engellisine bakacak ve yeni ev olacaktır. Oysa biz kadının Sosyal hayata katılmasını, kadının çalışma hayatına katılmasını istiyorduk. Ekrem Başkan, İstanbul'da tam 100 tane, ve Türkiye, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 300 tane kreş yaparak kazandırdılar. Şimdi anneler güvenerek çocuklarını bırakacakları kreşlere sahipler.

SİZE ATANAMAYAN ÖĞRETMEN DİYORLAR. ATANAMAYAN ÖĞRETMEN TAYYİP ERDOĞAN'IN SAHİP ÇIKMADIĞI ÖĞRETMEN, TAYYİP ERDOĞAN'IN MÜLAKATLA ELEDİĞİ ÖĞRETMEN: Yine Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a öğrenciler geliyor. Barınma sorunu var. Türkiye'de yüzde 24 öğrenciye yurt verilebiliyor. İstanbul'da rakam çok daha aşağılarda, yüzde 10'larda. Yani devlet öğrenciyi buraya yolluyor ama barınma sorununu çözmüyor. Biz geldiğimizde Ekrem Başkan'a siz yetkiyi verdiğinizde İstanbul'da öğrenci yurdu yoktu.Niye? Öğrenciler yurt bulamayacaklar, onlara yurt veren birilerine gidecekler. Birtakım cemaatlerin, birtakım tarikatların yurduna gidecekler. Oysa bu evlatlar hepimizin evlatları, Ekrem Başkan İstanbul'da 14 tane CHP'li belediyeler Türkiye'de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da kreş yapmaya da annelere de evlatlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii İstanbul'un derdi var ama burada öğretmenlerin dertleri var. Diyorlar ki biz devletin sözüne inanmayacak mıyız? Geçen seçimlerden önce çıktılar mülakatı kaldıracağız dediler. Şimdi mülakatı kaldırmıyorlar. Biraz önce söyledim biz ayrım yapmazken, biz insan ayırmazken onlar mülakat yaparak, kendilerini ama AK Parti'ye oy vermek yetmez, hatta üye olmak yetmez. Torpilli AK Partilileri mülakatta alıyorlar, vatandaşın çocuklarını eliyorlar. Öğretmenlere mülakatsız atama istiyoruz. Ayrıca bugün öğretmen okullarının kuruluşunun üzerinden neredeyse 180 yıl geçti. Bugün Türkiye'de ilk öğretmen okulunun kuruluşunun yıldönümü. Bir öğretmen çocuğu olarak annesi, babası öğretmen, 10 yaşında yatılı okula yollanmış, öğretmenlerin elinde devlet ekmeğiyle büyümüş bir kardeşimiz olarak. Buradan bütün öğretmenleri selamlıyorum. Emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Çalışan öğretmenleri selamlıyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki. Bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı vardı atanamamış? Atanmayan öğretmen, Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkmadığı öğretmen. Tayyip Erdoğan'ın mülakatla elediği öğretmen, ayrımcılık yaptı öğretmen var. O yüzden biz mülakatsız öğretmen tayinlerini ve atanmayan öğretmenin kalmadığı, okulsuz köy okulunun kalmadığı, öğretmenin öğrenciden, öğrencinin, öğretmenden uzak kalmadığı bir Türkiye için hep beraber çalışacağız hep beraber başaracağız.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN GELDİĞİ, AKP'NİN GELDİĞİ SEÇİM SANDIĞI SİZİN CEBİNİZDEN AYLIK BEŞ BUÇUK ÇEYREK ALTIN ALDI: Bugün bir metro açılışı yapmak için geldik. Ancak İstanbul'da bir yeni açılışın beş yıllık emeğin bir karşılığını almanın ve her geçen gün yarınlara biraz daha güvenle bakmanın adım adım daha iyiye giden bir sürecin içindeyiz. Sizden bir tek isteğim var. 15 gün kaldı. Büyük bir zafer, büyük bir başarıya doğru adım adım gidiyoruz. Meydanlar heyecanlı, meydanlar sabırsız. Bu ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor, büyük sorunlar yaşanıyor. Bilhassa emeklilerimizin sorunlarını aylardır dile getiriyorum. Meydandaki emekliler bir el kaldırabilir mi? Başkanım Türkiye'de durum hep böyle. Peki en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Kaç para? Türkiye'nin en büyük korosu 10 bin lira. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı tam sekiz çeyrek altın alıyordu. Bugünkü gidin kuyumcuya on bin lira, iki buçuk çeyrek altın alabiliyor. Bugün bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse döner gider, arar durur. Bugün emeklinin primin değil bütün emeklilerin cebinden öyle bir çeyrek altın değil beş buçuk çeyrek altın, bir sefer değil her ay kaybolmaktadır. Ey emekliler, değerli büyüklerim beş buçuk çeyrek altını düşürdüğünüzü, kaybettiğiniz yerde arayın. Bir altın kaybedilse geçtiğiniz yolda ararsınız. Siz sekiz çeyrek altınlık emekli maaşı alıyorken bu iki buçuğa indiyse bunu siz bir seçim kazandığında kaybettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği seçim sandığı sizin cebinizden aylık beş buçuk çeyrek altına aldı. Kaybedilen şey, yitirildiği yerde aranır. O zaman madem sandıkta kaybettik, hakkımızı sandıkta arayacağız.

NASILIL MÜLAKATTA YALAN ATTIYSA, NASIL HER KONUDA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADIYSA EMEKLİYİ KANDIRACAK. BUGÜNE KADAR EMEKLİYE SAHİP ÇIKMAYANA SANDIKTA OY YOK: Emekliler 2018'den beri bin lira, iki bayramda ikramiye alıyorlar. Biz itiraz ettik biz bir asgari ücret söz vermiştik. Biz de yapacağız dediler. Üç yıl yapmayıp 2018'de bin lira yaptılar. O beğenmediğimiz bin lira 24 kilo kıyma alıyordu. 2021'de iki bin oldu, bu sene üç bin lira yaptılar. Bakın ilk emekli ikramiyesi verildiğinde 24 kilo kıyma. Bugün üç bin lira sadece 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin 30 Ramazan, 30 iftar, 30 sahur ardından bayram sofrası var. Her emeklinin sofrasından, dolabından, mutfağından ve bayram sofrasından, her emeklinin ailesinin evladının torununun kursağından tam 18 kilo kıymayı aldı bunlar altı yılda. Bundan sonra emekliler, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta seslerini duyuracaklar. Tam bir aydır, yedi bölgede gittiğin bütün şehirlerde günde en az dört kez, beş kez emeklinin çilesini anlatıyorum. Nihayet bir ay önce kanun teklifi verdik. Emekli kart çıkaralım, doğalgazda, suda, elektrikte, telefonda, emekliye yüzde 40 indirim tanımlayalım. Emeklinin alması gereken yedi bin lirayı hesaplarına yatıralım dedik, bugüne kadar sustular. Ne zaman gördüler ki 31 Mart'ta pabuç pahalı, dün akşam emekli kart çıkarabilirim diyor. Sakın ha! Geçen sefer gibi seçim sonrası yalanlara kimse kanmasın. Nasıl mülakatta yalan attıysa, nasıl her konuda verdiği sözü tutmadıysa emekliyi kandıracak. Bugüne kadar emekliye sahip çıkmayana sandıkta oy yok. Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? İşte emeklinin sesi bu emeklinin sesini duymayanın sonu hüsrandır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin sesiniz olmaya, sizin sesinizi duyurmaya, emeklinin, emekçinin, esnafın ve köylünün sesini duyurmaya sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

SİZİN PARANIZLA SİZİN İRADENİZİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR: Son bir haber vereyim. Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örtülü ödenek iki milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen iki milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları yedi katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimseyi emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı ezdirmeyeceğiz. Size tepeden bakanlara, sizi bir karınca gibi görüp ezmeye kalkışanlara diyoruz ki karıncanın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Son sözüm şudur. Geçen seçimlerde biz İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Şüphesiz Millet İttifakı önemliydi sürsün istedik. Ama kendilerinin, bizim saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. Ancak ittifak dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi, ne sadece Millet İttifakıydı, emin olun İstanbul ittifakıydı. Yalandan sıkılmış, talandan sıkılmış, israftan bıkmış, israf yerine hizmet isteyen, azarlanmak yerine güler yüz isteyen, İstanbul'un tepesinde helikopterle uçup Katarlılara, Arap şeyhlerine arsa verenler yerine İstanbul için gece gündüz koşturanlara İstanbullular görevi verdi. Şimdi o ittifaktakiler değişmedi. O ittifaktaki sosyal demokratlar duruyor, duruyor mu? O ittifaktaki milliyetçi demokratlar var. Yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlar var, iyi insanlar var. Onlar duruyor mu? Muhafazakar demokratlar var, haramdan ve yalandan korkan bu olanlara inanamayan muhafazakar demokratlar var. İstanbul ittifakında Türkü var, Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var, göçmeni var, bütün demokratlar var. İstanbul ittifakına inanıyoruz, İstanbul ittifakına güveniyoruz. Biz İstanbul ittifakının mimarı İstanbul ittifakının evladı, İstanbul'un geçmiş beş yılında emeği olan hepinizin gözünün önünde alnının teri olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu, Ekrem İmamoğlu var. O, o bu sevgiyi hak ediyor. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nu hak ediyor. Ona güveniyoruz. Ekrem Başkanı ve İstanbul'u size emanet ediyorum. Sağ olun, var olun"