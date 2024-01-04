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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Toplantı sonrası diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine varıldığı açıklandı. Özel, MYK ve Parti Meclisi'nin olağanüstü gündemi olan Anayasaya karşı darbe girişimini konuşacaklarını belirtti. İnce ise CHP'nin amiral gemisi olduğunu ve Türkiye'nin nasıl ayağa kaldırılacağı konusunda görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

04.01.2024 - 12:13,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Toplantının ardından Özel, "Memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık" dedi. İnce ise "CHP amiral gemisidir, muhalefetteki en güçlü partidir. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl topyekün mücadele edilir… Bunları paylaştık" diye konuştu. Özel ayrıca; "MYK'mızın ve Parti Meclisi'mizin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasaya karşı darbe girişimidir. CHP'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Özel ve İnce, görüşmelerinin ardından; açıklama yaptı.

ÖZEL: "DİYALOG VE TEMAS HALİNDE OLMAK NOKTASINDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Özel, şunları söyledi:

"Bugün, Memleket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri, partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmede; memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.

Görüşmemizi yaparken, bir yandan televizyonlarda, sizlerin buradan yaptığı yayınlarda sürekli bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini, altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik bir yandan.

"TOPLUMSAL MUHALEFETLE BİRLİKTE BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASINI KONUŞACAĞIZ"

Dün, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını, dün bir sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK'mızın ve Parti Meclisi'mizin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasaya karşı darbe girişimidir. CHP'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir gün, bugünkü gündemle Parti Meclisi'miz yeniden toplanacaktır.

Sayın Muharrem İnce'ye, Genel Başkanımıza nazik ziyareti için bir kez daha teşekkür ediyorum."

İNCE: "SEÇİM SÜRECİ İLE İLGİLİ DE KAYGILARIMIZI DİLE GETİRDİK"

İnce ise şöyle konuştu:

"Biz de Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Kendisiyle, memleket meseleleri üzerine bir değerlendirmemiz oldu.

Tabii ki önümüzdeki seçim süreci ile ilgili de kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü; memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Yargı, iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde, yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye'de adalet dağıtmıyorsa, bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa, sadece Türkiye olması şart değil; o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır.

Yargı, karın doyurur. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, Euro 35 liraya doğru gidiyorsa; bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir, yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz; yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler, memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ, AMİRAL GEMİSİDİR"

Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için, Sayın Genel Başkan'a, Sayın Özgür Özel'e; Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir, muhalefetteki en güçlü partidir; o konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekün mücadele edilir… Bu konuda görüşlerimiz neyse, dilimizin döndüğü kadar kendisiyle bunları paylaştık. Nazik kabulleri için kendisine ve heyetine çok teşekkür ediyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi
Kaynak: ANKA
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