CHP Genel Merkezi'ndeki arbedeyi başlatan görüntüler! Kol kola girip yürüdüler

24.05.2026 09:18
CHP Genel Merkezi önünde sabah erken saatlerde yaşanan tahliye gerginliğini başlatan görüntüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin, önlerinde Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen gibi bazı milletvekilleri ile birlikte kol kola girerek genel merkez kapısına yürüdükleri görüldü. Bina önünde nöbet tutan partililerin müdahalesi sonrası büyük bir arbede yaşandı.

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken genel merkez önünde yaşanan tahliye gerginliğini başlatan görüntüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren grubun, bazı CHP milletvekilleriyle birlikte genel merkez kapısına yürüdüğü görüldü.

VEKİLLERLE KOL KOLA GENEL MERKEZE YÜRÜDÜLER

Ortaya çıkan görüntülerde Kılıçdaroğlu destekçilerinin, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahir Polat, CHP Ankara Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Barış Bektaş ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile birlikte kol kola girerek genel merkez girişine ilerlediği görüldü.

Yaşanan hareketlilik sırasında bina önünde nöbet tutan partililer ile grup arasında gerginlik çıktı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Kapıya yönelen gruba müdahale edilmesinin ardından taraflar arasında arbede yaşandı. Genel merkez önünde yükselen tansiyon nedeniyle kısa süreli itiş kakış meydana geldi.

Partililerin birbirine sert tepki gösterdiği anlar kameralara da yansıdı.

CHP’DE KRİZ BÜYÜYOR

CHP’de son günlerde mutlak butlan tartışmaları, kurultay süreci ve yönetim krizi nedeniyle tansiyon giderek yükseliyor.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasındaki gerilim parti genel merkezi önüne de taşarken, yaşanan son olay CHP’deki iç krizin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

