CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı\'nın Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek için Genel Kurulu toplantıya çağırmasını istedi

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'nın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek için Genel Kurulu toplantıya çağırmasıyla ilgili, "Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Meclis'te kabul edilen, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ardından Edirne, Niğde, Bartın, Silivri ve Ankara Altındağ'daki sokak hayvanları ile ilgili yaşanan olayları dile getirerek "Yani bir iktidar partisi düşünün; daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı, toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı, onları bir canavar gibi gösterdi. Meclis'te inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başladı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum; Altındağ'da, Silivri'de ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın, bu sizin insanlık göreviniz. Meclis tutanaklarına bakın, AKP Grup Başkan Vekili'nin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın, bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerine, kanlı görüntüleri bir bakın ve yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın, yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum, bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

'YURTTAŞIMIZI SERBEST BIRAKIN'

Başarır, İzmir'de bir vatandaşın Youtube kanalında verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasına ilişkin, "Eleştirilerine katılmadığımız yönler de olabilir; ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız? Bu hukuk garabetine son verin ve İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklanmayı gerektiren bir eylem yoktur. En kötü ihtimal ile tutuksuz yargılayabilirsiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili de konuşan Başarır, "Hatay halkının, milli iradenin gaspı, bir şans veriyoruz, düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın 3 kez milletvekili olduğuna dair karar verdi. Gelin, bu rezaleti Cuma günü düzeltelim, hakkını teslim edelim. Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'nın bir kenara bırakılmışlığına son verelim. Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda olduğu gibi gelin bu kararı okuyun ve TBMM olarak diyelim ki, 'Can Atalay milletvekilidir, Hatay'ın milletvekilidir, seçilmiş milletvekilidir, Yargıtay büyük bir suç işlemiştir. Hem TBMM'ye hem, yargıya bir darbe girişiminde bulunmuştur' diyelim. Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim" dedi.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,