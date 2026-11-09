CHP Grup Başkanı Öztrak, TBMM'de seçim çağrısını 'bir an önce' sözleriyle yineledi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Öztrak, TBMM'de seçim çağrısını 'bir an önce' sözleriyle yineledi

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CHP Grup Başkanı Öztrak, TBMM\'de seçim çağrısını \'bir an önce\' sözleriyle yineledi
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'bir ay önce değil, bir an önce seçim' çağrısında bulundu. Öztrak, 24 yılda 3 trilyon 772 milyar dolar harcandığını ve yoksul sayısının 24,2 milyon kişiye çıktığını belirterek iktidarı eleştirdi.

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Türkiye, kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren Saray'la ilerleyemez. Ülkemizin şartlarına uymadığı belli olan, ucube tek kişilik rejimin altında ezilmeye devam edemez, bu şartlarda kurulmakta olan yeni dünya düzenine ayak uyduramaz. Sorunun kaynağı haline gelen yönetim de, rejim de, çözümün adresi olamaz. O yüzden yapılması gereken, 'bir ay önce' seçim değil, 'bir an önce' seçimdir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş başına geldiği, 3 Kasım 2002 seçimlerinin üzerinden 24 yıl geçti. 24 yıl, insan hayatında da, glkelerin tarihinde de uzun bir zaman dilimidir. 24 yılda, Çin, Polonya ve Güney Kore gibi ülkeler, sanayilerini geliştirdi, teknolojide ilerledi, üretkenliklerini artırdı, refah düzeylerini kalıcı şekilde yükseltti. Peki ya Türkiye? Dünyanın kalbindeki eşsiz jeopolitik konumumuza, değneği batırsan meyve veren bereketli topraklarımıza, taşı sıksa suyunu çıkaracak genç nüfusumuza, güçlü girişimcilik birikimimize, teşvike de tedbire de hızla yanıt verebilen, güçlü ekonomimize rağmen, AK Parti yönetiminde sorunlar sarmalından bir türlü kurtulamadık" dedi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Siyasete bir yüzükle başlayanlar, milletin yılların emeğiyle biriktirdiği ne varsa, satıp savdılar… Fabrikaları, limanları, kamu işletmelerini, Cumhuriyet'in birikimlerini elden çıkardılar. Hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları yediler, tükettiler. AK Parti'den önce görev yapan 57 Cumhuriyet Hükümeti, 79 yılda vergi, iç borç, dış borç ve özelleştirme gelirlerinden oluşan, toplam 713 milyar dolar kaynak kullandı. AK Parti ise yalnızca 24 yılda bunun 5 katından fazlasını, tam 3 trilyon 772 milyar dolar harcadı.

"MESELE KAYNAK EKSİKLİĞİ DEĞİL, KAYNAKLARIN NASIL KULLANILDIĞI, KİME AKTARILDIĞI"

Peki sonuç ne? Daha müreffeh bir Türkiye mi? Hayır. Daha güçlü bir ekonomi mi? Hayır. Daha adil bir ülke mi? Hayır. Milyonlarca yoksul, borç batağındaki haneler, geçinemeyen emekçiler, aç kalan emekliler, iş bulamayan, barınamayan ev gençleri… Demek ki mesele kaynak eksikliği değil, kaynakların nasıl kullanıldığı, kime aktarıldığı… AK Parti ülkenin kaynaklarını bir avuç yandaşa, lobiye, çıkar grubuna peşkeş çekti. Faturayı ödemek de millete kaldı. Son 20 yılda Türkiye'de yoksul sayısı, resmi verilerle bile 4 milyon kişi artarak 24,2 milyon kişiye çıktı.

"AK PARTİ YÖNETİMLERİ MİLLETİN SOFRASINDAN EKMEĞİNİ, HAYATINDAN DA ADALETİ ÇALDI"

2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 üzerindeydi. Bugün asgari ücret en düşük emekli aylığının yüzde 20 üzerinde. Ama her ikisi de açlık sınırının altında. Asgari ücretli her ayın bir haftasını emekli ise neredeyse yarısını aç geçiriyor. Brecht 'Adalet halkın ekmeğidir' demiş. AK Parti yönetimleri milletin sofrasından ekmeğini, hayatından adaleti çaldı. Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 'Ben alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım' dedi. Tek kişilik ucube rejimin işaret fişeğini attı. O gün Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, 99 ülke arasında 59. sıradayken, Bugün 143 ülke içinde 117. sıradayız. Yerimiz Gine ile Nijer arasında.

Aynı dönemde; Yolsuzluk Algı Endeksi'nde, 64. sıradan 124. sıraya geriledik, son yaşanan fon vurgunundan sonra, endekste nereye savrulacağımızı hep birlikte göreceğiz. Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 154. sıradan 164. sıraya indik. Endekste toplam 180 ülke var. Yani dibe vurduk. Ülkenin potansiyelini çalanlar, geriye borçlu, yorgun ve her alanda adaletin bittiği bir enkaz bıraktı. Bütün bir toplum önce bölündü, sonra da vasatın altında birleştirildi."

"FON VURGUNUNUN YANDAŞ AYAĞINA YÖNELİK ADIMLAR, HAFTA SONUNDA VE BUGÜN NİHAYET HIZLANDI"

Öztrak, fon krizine ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız fon vurgunu, ne Saray'ın iddia ettiği gibi 'Şeytana uyan, yoldan sapan birkaç kişinin' işi, ne Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in iddia ettiği gibi 'Etkileri sınırlı olan' geçici bir sorun… Vatandaş; Siyaset-Bürokrasi-Yandaş Vurguncu şeytan üçgeninde soyuldu. Bu 'Finansal Susurluk' fren, denge ve denetimin olmadığı, ucube tek kişilik rejimin kaçınılmaz bir sonucu. Fon vurgununun bürokrasi ve yandaş ayağına yönelik adımlar, hafta sonunda ve bugün nihayet hızlandı.

BDDK Başkan Yardımcısı, Eski Takasbank Genel Müdürü, BDDK ve SPK'nın mevcut ve eski daire başkanları… Gözaltına alındı, tutuklandı. Görevden alınır alınmaz BTK Kurul Üyeliğine atan, Kültür ve Turizm Eski Bakan Yardımcısının eşinin, mal varlığına tedbir kondu. Şimdi eski Bakan Yardımcısının BTK Kurul üyeliğinden de alındığı söyleniyor. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan bu görevden alma haberi doğru ise önemli bir gelişmedir. Çünkü bu bürokratın, siyasi ilişkilerinin çok güçlü olduğu, görevde hızla yükselmesinden anlaşılıyor.

"BU VURGUNU BAZI BÜROKRATLARIN ÜZERİNE YIKARAK, KİMSE SİYASİ SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ"

Bu kişinin arkasındaki siyasi güç kimdir? Saraydaki hamisi ya da abisi kimdir? Bu bürokratın atanmasında ve görevde tutulmasında, kimlerin rolü olmuştur? Bu ilişkiler bütün yönleriyle aydınlatılmadan, fon vurgununun siyasi ve bürokratik bağlantılarının, tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması mümkün olmayacaktır. Çok açık söylüyorum. Bu vurgunu bazı bürokratların üzerine yıkarak, kimse siyasi sorumluluktan kaçamaz. Bu bürokratlara kim referans olduysa, kim kefil olduysa, kim bunları bu makamlara atadıysa, bu vurgunun siyasi ayağı da odur.

"YAPILMASI GEREKEN, 'BİR AY ÖNCE' SEÇİM DEĞİL, 'BİR AN ÖNCE' SEÇİMDİR"

CHP olarak, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamakta, bölgesel ittifakların önemli ve gerekli olduğunu 2018'den beri savunuyoruz. Tabii Trump yönetiminin, dışarıda daha da agresifleşmesi olasılığını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Her halükarda Türkiye, kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren Saray'la ilerleyemez. Ülkemizin şartlarına uymadığı belli olan, ucube tek kişilik rejimin altında ezilmeye devam edemez, bu şartlarda kurulmakta olan yeni dünya düzenine ayak uyduramaz. Sorunun kaynağı haline gelen yönetim de, rejim de, çözümün adresi olamaz. O yüzden yapılması gereken, 'bir ay önce' seçim değil, 'bir an önce' seçimdir."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiFaik ÖztrakPolitikaGüncelSon Dakika

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