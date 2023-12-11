CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP\'yi eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'i; "Mavi Marmara Gemisi'nden ölenler için dönemin Başbakanı, 'Bana mı sordular' dedi. Bence bundan yüzünüz kızarmalı. Filistin'i bombalayan jetlerin yakıtları Türkiye'den gidiyor. Hiç bundan utanmıyor musunuz? Hala bir milletvekili tutuklu. 80'de Evren Paşa yapıyordu, şimdi siz yapıyorsunuz, hiçbir farkınız yok" sözleriyle eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri bugün başladı. Bütçe teklifinin tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuştu.

"80'DE EVREN PAŞA YAPIYORDU, ŞİMDİ SİZ YAPIYORSUNUZ. HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Ala ve Güler, konuşmaları esnasında CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine iktidarın uygulamalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Mavi Marmara Gemisi'nden ölenler için dönemin Başbakanı, 'Bana mı sordular' dedi. Bence bundan yüzünüz kızarmalı. CHP tarihine bakarsanız İsmet Paşa'dan bugüne kadar bizim gençlerimiz Filistin'de savaşmış, eğitim görmüştür, Starbucks basmamıştır. S-400'ler ve F-35'lerin parasını alabildiniz mi, 'Paramızı verin' diyebildiniz mi, kullanabildiniz mi? Rusya'ya, 'Sen kimsin, benim paramı vermiyorsun' diyebildiniz mi? Sayın Bakan, eğer yüzünüz kızaracaksa İsrail saldırısından hemen sonra ABD, İsrail'e 5 milyar dolar yardım etti, ne diyebildiniz? Filistin'i bombalayan jetlerin yakıtları Türkiye'den gidiyor. Hiç bundan utanmıyor musunuz?

"ANAYASA MAHKEMESİ OLMASA, İDAM CEZASI OLSAYDI ASMIŞTINIZ"

Kendi yarattığınız canavarlar Ergenekon, Balyoz'da pırıl pırıl askerleri, milletvekillerini ağırlaştırılmış hapse mahkum etti. O Anayasa Mahkemesi olmasaydı ve idam cezası olsaydı asmıştınız Tuncay Özkan'ı. İlker Başbuğ'u asmıştınız. O zaman Anayasa Mahkemesi vardı, şimdi yok öyle mi? Bir yasak göreceksem milletvekilleri gazeteciler sizin döneminizde tutuklu. Hala bir milletvekili tutuklu. 80'de Evren Paşa yapıyordu, şimdi siz yapıyorsunuz, hiçbir farkınız yok."

AKP Genel Başkanvekili Ala, Başarır'a şu yanıtı verdi:

"CHP sürekli millet iradesine karşı durmuş, 28 Şubat'ın arkasında durmuş, muhtıralardan yana olmuştur. Bize Filistin'den bahsediyorsunuz. Ambargo nedir biliyor musunuz? Silah gönderebilsek göndermez miyiz? Hiç kimse onlara bir şey diyemezken biz onlara gerekli tavrı koymuşuz. İHA - SİHA almak istediğimizde satmıyorlardı 'etkili silah' diye."

BEŞTAŞ: SİZ AİHM'E DEĞİL ARTIK AYM'YE DE UYMUYORSUNUZ

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da AKP Grup Başkanı Güler'in konuşmasına şu tepkiyi gösterdi:

"Yani bu AİHM'le ilgili istatistikleri verirken kötülükte bu kadar yarışacağınızı hayal edemezdim. Sayın Güler özetle şunu söyledi, dedi ki: 'Biz kötüyüz ama başkası da kötü, biz biraz daha kötüyüz.' Ya, böyle bir şey olabilir mi? 'Demokraside özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde yarışıyoruz' demediniz, diyemediniz ve üstelik bütün istatistikleri, bütün araştırmaları, uluslararası, global bütün değerlendirmeleri de elinizin tersiyle ittiniz ama kendiniz de aynı istatistiklerden farklı şekilde faydalandınız.

AİHM'ye az başvuru yok. Adalet ve Kalkınma Partisi yasa değiştirme konusunda gerçekten takdir ettiğim bir parti, inanılmaz değişikler yapıyor. AİHM'e bireysel başvuruyu kabul etti, böyle, yüzde 50 oranında başvuru düştü 5233 sayılı Yasa'yla ilgili. Yüz binlerce başvuru vardı, başvurular milyona vardı; pilot karar aldırdı AİHM'e görüşmelerle, diplomasiyle; 5233 sayılı Yasa'yla onu da kesti. Siz AİHM'e değil artık AYM'ye de uymuyorsunuz. Can Atalay kararı ortada yani Meclis'ten hala buna bir cevap gelmedi."