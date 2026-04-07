CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Büyük Bir Tehlikeyle Karşı Karşıyayız"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran savaşının Türkiye'yi hazırlıksız yakaladığını, sebze ve meyve fiyatlarının rekor kırdığını belirterek, "Taneyle satışta bir domates, bir sivri biber, bir salatalık, bir patlıcan 82 lira. Akaryakıta zam gelmeden önce toplamı 40 liraydı. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi. Özel, "Enflasyon dünyanın en adaletsiz vergisidir. O yüzden CHP ne yapılması gerektiğini yazdı, söyledi. İktidara gelince de aynılarını yapacağız. Bu kardeşleriniz Pedro Sanchez'den geri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması sürecine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Büyük bir saldırı altında olduğumuzu biliyoruz, buna karşı direniyoruz. Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Hiçbir olayın ahlaki üstünlüğü elimizden almasına ve psikolojik üstünlüğü kaybetmemize, çoğunluk enerjisini kaybetmemize izin vermesine müsade edemeyiz. Geçtiğimiz hafta Uşak Belediyesi'nde yaşananlar hepimizi üzdü, rahatsız etti. Uşak üzüldü, CHP üzüldü, kadınlar üzüldü. Saatler sonra bir otobüsün üstündeydim. Dedim ki, 'üzgünüz, devletin polis kamerasının paparazzi kamerası gibi kullanılması, bunun sabahın köründe gazetelere verilmesi AK Parti'nin düşmüşlüğünü, devleti parti için kullanmayı gösterir. Eğer bu gerçekse özeleştirimizi yapacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız dedik. Biz bunu deyince AK Parti Adapazarı'nda dört haftadır bir evlat 'anneme belediye başkanı tacizde bulunuyor' diye bağırıyor ama AK Parti'den kimse duymadı bunu. Ben bunu söyleyince istifa ettirdiler. Dört günlük gözaltı süresi var, kimseyle görüşemiyor. O sürede üyeliği askıya aldık, o gün de ilan ettik yeni bir karara ihtiyaç olmadan gereğini yapmak üzere iki hukukçu görevlendirildi. O iki hukukçu gidip görüştü, rapor verdi ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki yapıldı. Bu sürede bir sürü yalan dolan söylediler ama hepsi gördü. Biz 'gereğini yapacağız' dedik ve yaptık. Bir özeleştiri yaptık. Geçen cuma ve dün Uşak'ta il genel meclisi seçimleri vardı ve belediye başkan vekilliği seçimi vardı. İkisi de CHP'li il genel meclis üyelerinin ve belediye meclis üyelerinin kararlı ve tam oylarıyla kadın arkadaşımız seçilmiştir. CHP'nin kadınlardan özeleştirisi budur; kabul buyrunuz."

"İran savaşına en hazırlıksız yakalanan ülke maalesef Türkiye oldu"

Özel, şunları kaydetti:

"Adaletsizliklerin, kumpasların faturası hep milletin sırtında. İran savaşına en hazırlıksız yakalanan ülke maalesef Türkiye oldu. Çok net ortada çünkü Türkiye ikide bir rezervleri yakıyor sonra yoksullaşma pahasına ve büyük gelir transferleri pahasına bu rezervleri yerine koymaya çalışıyor. 128 milyar dolarda da öyle olmuştu, geçen sene 60 milyar dolara mal olan İBB operasyonundan sonra da öyle oldu. Faizler düşemez oldu, enflasyon inecekken inemez oldu. Maalesef İran savaşı geldiğinde de geçen sene 19 Mart'a harcanan rezervler yerine çok pahalıya konulduğu için manevra alanı olmaz oldu. Öyle bir noktadayız ki biz CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'ni hızla davet ettik, öneriler istedik. Dün DEM Parti'ye bundan sonra da ziyaret edeceğim tüm partilere hem acil eylem planımızı hem yapısal reform önerilerimizi hem de kalıcı olarak enerji ve ulaşım ağları üzerinden önerilerimizi dile getiriyoruz ama bir yandan da dediğimizi dinlemeyenlerin yarattığı bir durum var. Biz geçen sene 19 Mart'ta o rezervleri yakmasaydık limdi tıkır tıkır tedbirler ilan ediyor ve fiyat artışlarını dizginliyor olabilirdik. İlk başta petrol fiyatları fırlayınca 'pampaya yansıtmayın' dedik. Son gece durdular. Bütün ümit bugün bir ateşkes olursa bu işi kurtarırız, olmazsa 7-10 lira zamlar devam edecek."

"Ücretlerin artık bu enflasyon yükünü taşıması mümkün değildir"

Domatesin kilosu akaryakıt artışından önce 65 lira şimdi 125 lira halde. Pazarda 65'ten 170'e çıkmış. Haldeki artış yüzde 93 olunca pazarda da yüzde 140 olmuş. Sen akaryakıttan ÖTV alma, vergi alma, şimdilik zarar et yoksa kartopu gibi büyür. Biberde 40 liradan 120 liraya çıkmış. Pazarda 87 liradan 200 liraya çıkmış. Salatalık 30 liradan 55 liraya öıkmış. Patlıcanın kilosu 55 liradan 90 liraya çıkmış. Taneyle satışta bir domates, bir sivri biber, bir salatalık, bir patlıcan 82 lira. Akaryakıta zam gelmeden önce toplamı 40 liraydı şimdi 82 lira. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Buradan Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'mizin raporunu bütün muhalefet partilerine sunuyoruz. İktidar partisine açık çağrılarla ifade ediyoruz ve artık bu konuda şuna dikkat etmek lazım. Üç aylık enflasyon yüzde 10 oldu içinde daha bunlar yok. Orta Vadeli Programa göre yıllık enflasyon yüzde 16. Görünen o ki ilk 6 ayda OVP'deki bir yıllık hedefe ulaşılacak. Yıllık enflasyon yüzde 30'un üzerinde kalcak. Bu da milleti perişan edecek.

DİSK Emekli-Sen bugün bayram ikramiyelerinin asgari ücret olması için siyasi partileri ziyaret edeceklermiş. Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret, asgari ücretin 39 bin lira olmasını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Emekliye bayram ikramiyesinin de bir asgari ücret olmasının arkasındayız. Bu konuda grubumuz bu hafta ne gerekiyorsa yapacak. Kısaca; eşel mobil devam etmelidir, yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, ana para yapılandırılmalıdır. Çiftçilere uygulanan haciz işlemleri durdurulmalıdır. Çiftçilere uygun kredi imkanları acilen sağlanmalıdır. Asgari ücret ve emekli maaşı daha iyi bir hale getirilmeli, tüm ücretlere ara zam yapılmalıdır. Ücretlerin artık bu enflasyon yükünü taşıması mümkün değildir. Esnafa ve firmalara Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi verilmelidir. Elektrik ve doğal gaz desteği hem esnafa hem de yoksullara sağlanmalıdır. Sosyal yardımlarda hane gelirine göre değişen nakit destek sistemine derhal geçilmelidir.

"Bütün dünya İran savaşına karşı tedbir alıyor, biz işin tam ortasındayız"

Bunlar yapılırsa büyük bir felaket önlenir o yüzden yapılmalı. Bütün dünya İran savaşına tedbir alıyor. Biz İran'ın yanı başındayız, komşumuz. İsrail'in F35'i kalkınca bizim F16 kalkıyor. Onların kubbesi var. Hava savunma sistemi kendimize ait değil, NATO'ya emanet. Bu tarafta da Rusya var. Burnumuzda da kıta sahanlığı sorunuyla Yunanistan var. Biz işin tam ortasındayız. Yakın dostumuz Pedro Sanchez biraz daha ötede. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor, tedbir almıyorlar. Sanchez bu İran savaşından dolayı 5 milyar Euro'luk destek paketi açıklamış. Elektrikteki vergilerin yüzde 60'ını kaldırmış, yüzde 7'lik elektrik üretim vergisini kalıcı olarak kaldırmış. Doğal gazdaki KDV'yi indirmiş, dar gelirliye ücretsiz elektrik destek paketi açıklamış. Su ve enerji kesintilerini yasaklamış. Sanayicinin elektriğinin yüzde 80'ini karşılamaya karar vermiş. Bunları fiyatlar artmasın diye yapıyor, babasının hayrına değil. Bunu enflasyonist bir baskı gelmesin, enflasyonun yükü emeklinin, emekçinin sırtına binmesin diye yapıyor. Enflasyon zengini daha zengin eden, fakiri daha fakir eden bir iştir. Enflasyon dünyanın en adaletsiz vergisidir. O yüzden CHP ne yapılması gerektiğini yazdı, söyledi. İktidara gelince de aynılarını yapacağız. Bu kardeşleriniz Pedro Sanchez'den geri kalmayacak."

(SÜRECEK)