CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: Sayın Erdoğan Bu Ülkede Bıçak Kemiğe Dayanmıştır

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Scholz'un, Almanya'daki mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesi sebebiyle Türkiye'den mutlu ayrıldığını kaydeden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özel "Sayın Erdoğan bu ülkede bıçak kemiğe dayanmıştır bizim işsizimiz bize yetmektedir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mülteci konusu üzerinden iktidarı eleştirdi. Suriye'de genel af ilan edildiğini hatırlatan Özel, Suriyelilerin ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Erdoğan arasında mülteci anlaşması yapıldığını ifade eden Özel, "Esad'la el sıkışmanın, Türkiye'dekileri Suriye'ye geri yollamanın tam zamanı" dedi.

CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

"Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geldi ve döndü. Giderken de teşekkür etti sayın Scholz'un keyfi yerindeydi çünkü kendi İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı açıklamıştı Almanya, Almanya'daki sığınma talebi kabul edilmeyen Suriyelileri ya da Afganları Türkiye'ye yollamak istiyordu ve bunu birer uçak halinde. Bir şehre değil 'Türkiye'nin çeşitli havalimanlarına yollamak için anlaştıklarını'. 'İlk aşamada 5 bin mültecinin geleceğini Türkiye'nin bunları kabul edeceğini söylediler'. Buradan önce yalanlama gelmedi şimdi biz bunları ifade ettiğimizde anlam çarpıtmalarıyla falan böyle bir şey yok diye açıklama yaptılar. Ama esas Alman gazetecinin sorusuna şu cevabı verdiler. Alman gazeteci sordu 'Bugün siz Almanya'daki mültecilerin gelmesi ya da Suriye'den yeni mültecilerin Avrupa'ya gelmemesi için sayın Scholz'la nasıl bir işbirliği yaptığınız?' Erdoğan cevap veriyor 'Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur, şu anda da açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara kapımızı açık tuttuk'. Olaf Scholz gülüyor elini uzatıyor teşekkür ediyor uçağa binip gidiyor."

"Yapacaksan yap yoksa çekil oradan biz geleceğiz biz yapacağız"

Esad, Suriye'de 2 hafta önce genel af ilan etti. Esad'la el sıkışmanın, Türkiye'dekileri Suriye'ye geri yollamanın tam zamanı. Bu Esad ile konuşacağına Alman Başbakanı ile konuşup, Esad'la görüşüp anlaşıp eldeki Suriyelileri memleketlerine yollamaya bunun için AB'nin desteğini almaya uğraşacağına Almanya'ya 'Korkmayın, Suriye'den gelene kapım açık Lübnan'dan gelirlerse de size geçemezler biz buradayız' demektedir. Sadece şunu söylüyorum Sayın Erdoğan bu ülkede bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim işsizimiz bize yetmektedir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir. Bu ülkenin okullarında her 5 çocuktan 3'ü okula aç gidip, aç dönmektedir. Evlatlarımız işsizlikten kırılmaktadır. Buradan sonra yapılacak anlaşmanın Avrupa'nın mültecisini Türkiye'de tutmam bunun karşılığında Almanya'dan aferin, Euro almak değil, Türkiye'nin çıkarına uygun olarak sığınmacı sorunuu çözmektir. Yapacaksan yap yoksa çekil oradan biz geleceğiz biz yapacağız."

"Bütün deprem bölgesi Malatya'dan Hatay'a kadar çok zor durumda"

6 Şubat depreminden geçen 21 aya rağmen bütün deprem bölgesi Malatya'dan Hatay'a kadar çok zor durumda. Hele hele Hatay Türkiye ortalamasının onda birinde konut teslim edildiği için bir kışa daha çadırda, konteynerda ya da evlerinden uzakta başka şehirlerde girmek zorunda. Ulaşımda büyük sorun var. Gölge Ulaştırma Bakanımız Sayın Ulaş Karasu Hatay'a ziyaretini yaptı. Bütün STK'larla, ulaşım alanının tüm paydaşlarıyla görüştü raporunu hazırladı. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanı'na gidip önerilerimizi sunacak Hatay Havaalanı ile ilgili meseleri konuşacak. Hatay'daki artık şehri kahreden ulaşım kaosunu konuşacak. Önce önerileri doğru yolu göstereceksonra bir basın açıklaması yapacak. Hatay'ı tüm sorunları çözülene kadar asla yalnız bırakmayacağız. Hatay'ın sesi olmaya devam edeceğiz."

(SON)