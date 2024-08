CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bolu'da Eğitim Buluşması Düzenledi

Güncel

CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu'da gerçekleştirilen ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, vatandaşlarla bir araya geldi. Özçağdaş, "Dokuz bakan değişti. 18 kez eğitim programları değiştirildi. Günün sonunda bir konuda hep aynı çizgide oldular. Cumhuriyet karşıtlığı ve karşı devrim sürecinin örgütlenmesi" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Bolu'yu ziyaret etti. Bolu'daki temasları kapsamında Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret eden heyet, akşam saatlerinde ise CHP Bolu İl Başkanlığı'nda halk buluşmasına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğitim Türkiye'nin en temel konusu. Her sabah 30 milyon eğitimin içinde. Eğitim sisteminin içinde hazırlanan öğrencilerimiz var. Avrupa'nın birçok ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla. Bu çok büyük bir güç. AK Parti bile isteye gerilettiği, kötüye götürdüğü bir alan eğitim. Dokuz bakan değişti. 18 kez eğitim programları değiştirildi. Her gelen bir öncekinin yaptığını bozdu. Günün sonunda bir konuda hep aynı çizgide oldular. Cumhuriyet karşıtlığı ve karşı devrim sürecinin örgütlenmesi. Bu konuda kararlılıklarından hiç vazgeçmediler. Dolayısıyla eğitimi her zaman siyasal amaçları için oy verecek kitlenin yetiştirilmesi olarak gördüler.

"AK Parti ne yapıyorsa, bilerek yapıyor"

Türkiye'de eğitimin parayla satın alınan bir alana dönüştüğünü sözlerine ekleyen Özçağdaş, "Şu anda kurdukları toplumsal düzen, çok az kişinin refaha kavuştuğu ama milyonlarca kişinin açlık sınırında yaşadığı bir ülke. Buna milyonların rıza göstermesi gerekiyor, itiraz etmemesi gerekiyor. Eğitim arttıkça, düşünce becerisi arttıkça, insanlar buna itiraz ediyorlar. Türkiye'ye iki model hükmetmek istiyor. Bunlardan bir tanesi, itaatkar, kanaatkar, dindar ve kindar nesiller olsun diyen AK Parti zihniyeti, diğeri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller isteyen CHP'nin çizgisi. Meslek liselerinin durumu da bununla ilişkilidir. MESEM projesi de bununla ilişkilidir. Üniversitelerin meslek planlamasıyla ilgili mesele de budur. Köy okullarının kapatılmasının nedeni de budur. Öğretmenleri işsiz bırakmanın nedeni de budur. İktidar yaptığı işleri bilerek yapmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açtığımız davalar Danıştay'da devam ediyor. CHP olarak eğitim alanında miting yaptık. 24 saat süren akademisyenlerin, eğitim sendikalarının, öğrencilerin konuştuğu bir maraton yaptık. 14. buluşmamızda sizlerle birlikte yer almaktan mutluyum. Türkiye'nin bütün illerine gideceğiz. Eğitim bu dönemde CHP'nin temel konularından biri olacak."

"Şu anda iktidara yürüyen bir partiyiz"

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de CHP'nin eğitim alanında yaptığı çalışmaları hatırlatarak "Genel başkan yardımcımızın ilimize ziyareti çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüldü. Sizlerle değerlendirmesi yapılacak. En önemli yatırım, insana yatırım. Eğitime yatırım hiçbir zaman kaybetmez. İnsan odaklı yatırımların en önemlisi de eğitime yatırımdır. Ülkemizde sürekli değişen bir eğitim politikası var. Şu anda iktidara yürüyen bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

"Eğitim yeniden gözde hale gelecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra, AK Parti'nin eğitim politikalarına, eğitimin kalitesine ve köy okullarının durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Mevcut sistemi tamamen değiştirip, eğitim fakültelerini bambaşka tasarlayacağız. Eğitim fakültelerinin kapasitesinden faydalanmalıyız. Yükseköğretimi yeniden planlamalı ve köy okullarını yeniden açtığımızda çok daha fazla öğretmene ihtiyacımız olacak. Eğitim yeniden gözde bir alan haline gelecek. Okullarda hayalet öğrenci sorunu var. İktidar da bunu biliyor. 4+4+4 sistemi değişecek. AK Parti'nin en büyük numarası birden fazla AK Parti yaratmış olması. Okul öncesini mutlaka zorunlu hale getirmeliyiz. Çocuklar mutlaka okul öncesinden geçmeli. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim zorunlu olacak. Bu sistemden Türkiye'yi kurtaracağız."

"Türkiye'nin herhangi köyünde bir öğrenci varsa, orada köy okulu açacağız"

"Köy okullarını yeniden açaçağız. Türkiye'nin herhangi köyünde bir öğrenci varsa, orada köy okulu açacağız. Köyde üretim yapabilecek olan gençler köyleri boşaltıyorlar. Bu aynı zamanda ekonomi ve gıda güvenliği açısından sorun. Köylerde öğretmenler olmalı. Köylerde veterinerler, ziraatçılar ve sağlıkçılar da olmalı. Devlet kalkınma mekanizmalarıyla bazı yaş gruplarına yerleşmeyi teşvik ederse, gıda krizlerini aşabiliriz. Türkiye kentlerde büyük bir gıda krizine doğru ilerliyor. Köydeki devlet görevlileri hayata tek bir perspektiften bakıyor. Hayata her yönüyle bakan görevlilere ihtiyacımız var."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki CHP heyeti Eğitim Buluşmaları kapsamında yarın Bilecek'te eğitimcilerle bir araya gelecek.