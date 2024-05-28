CHP Heyeti, ODTÜ Öğrencilerinin Ses Sistemini Kampüse Soktu - Son Dakika
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CHP Heyeti, ODTÜ Öğrencilerinin Ses Sistemini Kampüse Soktu

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ODTÜ Rektörlüğü'nün Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmadı. CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse soktu. Heyet ayrıca, sahne kurulumu ve teknik ekipmanların Devrim Stadyumu'na sokulması için de kampüste nöbet tutmaya devam ediyor.

28.05.2024 21:45
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(ANKARA) - ODTÜ Rektörlüğü'nün, Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmadı. CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse soktu.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik endişeleri nedeniyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse sokulmadı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Deniz Demir, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'dan oluşan CHP heyeti, ODTÜ'ye gelerek ses sistemini ve öğrencileri Devrim Stadyumu'na soktu.

Deniz Demir, ses sisteminin bulunduğu aracın direksiyonuna geçerek aracı kampüse kendisi taşıdı.

Heyet ayrıca; sahne kurulumu ve teknik ekipmanların Devrim Stadyumu'na sokulması için de kampüste nöbet tutmaya devam ediyor.

CHP Heyeti, ODTÜ Öğrencilerinin Ses Sistemini Kampüse Soktu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti, ODTÜ Öğrencilerinin Ses Sistemini Kampüse Soktu - Son Dakika

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