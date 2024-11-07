CHP Heyetinin Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti... "Akp'li Meclis Üyeleri Niye İçeride, Onları Niye Aldınız İçeriye? Kim Aldı?"

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Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP'li seçilmiş meclis üyeleri bu sabah da belediyeye girerek görevlerini yapmak istedi. 28 belediye meclis üyesine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti destek verdi. Meclis üyeleri içeri alınmayınca arbede yaşandı. Arbede sonrası İstanbul Valisi ile telefonda görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstabul Valisi Davut Gül ile görüştü. Görüşmede, Gül'ün "Sosyal medya çekimleriniz tamamsa telefonu kapatıyorum" dediği öğrenildi.

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin yüzde 49 oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer geçen çarşamba gece yarısı tutuklanıp, yerine kayyum atanmıştı. Gözaltı, tutuklama ve kayyum atama işlemlerine karşı tepkiler devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önüne geldi.

İlk açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yaptı. Zeybek açıklamasında şunları söyledi:

"FETÖ benzeri kumpas davalarının bir örneğiyle iddiaları gerekçe göstererek belediye başkanımızı tutuklandı"

"Belediye Meclisi'nde neredeyse kararların büyük bir çoğunluğunu oy birliğiyle alarak seçilmiş ve görev yapan Profesör Doktor Ahmet Özer'e karşı yapılan kanunsuz, hukuksuz, uydurma delillerle kimin tarafından nerede oluşturulduğunu çok iyi bildiğimiz sahte belgelerle geçmişte FETÖ ve benzeri kumpas davalarının bir örneğiyle, hakkındaki iddialar gerekçe gösterilerek belediye başkanımız tutuklanmış ve aynı gece Türkiye tarihinde görülmemiş bir hızla da kayyum kaymakam, vali yardımcısı yapılarak Esenyurt'ta göreve başlamıştır. Bugün burada şunu çok açık söylemek istiyoruz. 28 tane Cumhuriyet Halk Partili 17 tane de muhalefet belediye meclis üyelerinin, onlar da seçilmişlerdir ve halkın oylarıyla gelmişlerdir. Belediye meclislerinin asli görevlerinden biri de belediyenin uygulamalarını denetlemek ve halk adına denetim görevini yapmaktır, halk adına bütçe yapmaktır. Siz geçen ay Esenyurt'un belediye bütçesini halk adına yaptınız. Evet 10 milyar 450 milyon TL büyüklüğündeki bir bütçeyi meclisten geçirdiniz. Bu ay o bütçenizde büyükşehir belediye meclisinde görüşülecek. Buraya kadar meclis üyesi yasal görevini yerine getiriyor.

"Görevimizi yapmaya çalışacağız"

Ama kayyum belediye başkan vekili meclis üyelerinin belediyeye girip görev yapmalarına grup odasında çalışmalarına ve belediyedeki faaliyetleri denetlemelerine yasa dışı bir biçimiyle barikatlar kurarak engel olmaya çalışıyor. Türkiye 21'inci yüzyılda Cumhuriyet'in 101'inci yılında bunları asla hak etmiyoruz. Biz belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla bir kez daha milletvekili arkadaşlarımızla genel başkan yardımcılarımızla, parti meclisi üyelerimizle ama esas olarak da Esenyurt halkının seçtiği belediye meclis üyeleriyle belediyeye gireceğiz. Görevimizi yapmaya çalışacağız. Halk adına denetim görevini yapmak için müracaatımızı yapacağız. Bakalım ne olacak"

"Yazılı emri gösterin"

Zeybek'in açıklamasının ardından Zeybek, Özçağdaş ve diğer CHP yöneticileri, seçilmiş 28 belediye meclis üyesinin içeriye girmeleri gerektiğini belirterek barikatı geçmek istedi. Ancak görevliler kendilerine verilen emrin geçişe izin verilmemesi yönünde olduğunu belirtti. Grupla polis arasında yaşanan arbede sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polislere emrin yazılımı sözlü mü olduğunu sordu. Yazılı emri görmek istediklerini belirten Özçağdaş: "İl Emniyet Müdürü bir açıklama yapsın. Ben buradayım. Yolu kesmenize kim emir vermiş, siz emniyetsiniz, siz bizim emniyetimizi sağlamak zorundasınız. Emniyete sesleniyorum size bu emri kim vermiş? Yazılı emri gösterin, bu emri veren kim bunu bize gösterin. Yaptığınız kanunsuz eylem. Yazılı emri bekliyorum. Durun dediniz durduk. Ortada bir emir yok, ortada emir varsa onu görmek istiyorum. AKP'li meclis üyeleri niye içeride, onları niye aldınız içeriye. Kim aldı? Siz burada bizi devletin polisi ile karşı karşıya getiriyorsunuz. Hiç kimse mecliste, milletin üzerinde değildir. Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil. Bizler görevlerimizi yapmaya geldik, herkes haddini bilecek, haddini bilmeyenlere haddi sorulur" dedi.

"Ahmet Başkan'ın eşyaları çöp poşetine koyulup atılmış olabilir"

Suat Özçağdaş, Ahmet Özer'in kişisel eşyalarının içeride kaldığı, alınmasına izin verilmediğinin söylenmesi üzerine "Şu an burada hukuksuz işlemler yapılıyor. Milletvekillerinin içeriye alınmaması, CHP'li grubun toplanamaması. Tamamı hukuksuz bunların. Yazılı emir soruyorsun yazılı emir yok, sözlü emir soruyorsun cevap veren yok. Dolayısıyla Ahmet başkanın eşyaları çöp poşetine koyulup atılmış olabilir. Bu kadar hukuksuzluğun olduğu yerde bu da beklenebilir" şeklinde karşılık verdi.

" Numan Kurtulmuş'ulaşmak istediler"

Buna rağmen geçiş izni verilmeyince, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ulaşmak istedi. Yapılan telefon görüşmeleri sonucunda Kurtulmuş'un Brezilya'da olduğu, İçişleri Bakanı ile görüşme yapacağını söylediği belirtildi.

"Bir milletvekilinin belediye girmesi için izin mi alması gerekir"

Özçağdaş, daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Özçağdaş, Gül'e "Sayın Valim milletvekillerinin içeriye girip gösteri yapacaklarını düşünmediğinizi sanıyorum. Bizim 28 belediye meclis üyemiz var, İl Emniyet Müdür Yardımcımıza şunu sordum. Valilikten ya da İçişleri Bakanlığımızdan belediye meclis üyelerimizin görevden alınıp alınmadığını sordum. Böyle bir bildirim alınmadığı söylendi. Dolayısıyla aktif belediye meclis üyeleri. İşin tuhafı AKP'li meclis üyeleri içerideler şu an. Onlar içerideyken CHP'li meclis üyeleri üstelik grup toplantısı olduğu zamanda içeriye alınmaması. Bizim sizden talebimiz şu milletvekili arkadaşlarımız ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımız içeriye girsinler tek tek kimlik kontrolüyle girsinler, grup odalarına geçsinler. Yasa ile yönetsinler böyle kötü bir görüntü oluşmasın. Milletvekillerinin kamu binasına girememesi yasal değildir. Bir milletvekilinin belediye girmesi için izin mi alması gerekir. Şu an kayyum belediyesi var, bir milletvekili olarak içeride olanları bilmek istiyorum. Bir milletvekili olarak hiçbir belediyeye girme hakkım engellenemez" dedi.

"Bu korkunç bir durum"

Özçağdaş telefon konuşmasındaki diyalogları da şöyle anlattı:

"Sayın valimiz diyor ki; belediye meclis üyelerini görevden alan bir karar yok. Ancak onların herhangi bir görevi de yok. Dolayısıyla içeride bir olay çıkabilir. İşlemler ve hizmetler eksik kalabilir. Milletvekillerimiz için de onlar da bize başvurabilirse kiminle görüşeceklerse gidip görüşebilirler."

"Telefon yüzünüze mi kapandı" sorusuna ise Özçağdaş "Sayın Vali, 'sosyal medya çekimleriniz tamamsa telefonu kapatmak zorundayım' dedi. Bu korkunç bir durum. İstanbul Valiliği makamında oturan bir kişi hukuki sorularımıza, devlet yönetimi ile ilgili sorularımıza rağmen meseleyi bambaşka bir perspektiften gördü. AKP'li meclis üyelerinin içeride olduğunu söylediğimde onların da olmamaları gerektiğini söyledi. Kime nasıl bakıldığı kimin nasıl algılandığı görülmüş oldu. İstanbul Valisi de diğerleri de o makamlarda devlet adına görev yapıyorlar bunu unutmamalılar" dedi.

Her ayın ilk pazartesi ve perşembe günü toplanan Esenyurt Belediye Meclisi öncesi grup toplantısı da sokakta yapıldı. Toplantının idaresini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yaptı. Zeybek konuşmasında "Esenyurt Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci meclis öncesi CHP'nin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. Belediye meclis üyeleri burada, iki tane konumuz var. Grup sekreterine söz vereceğim. Bu hafta yapılması gereken temel atma törenlerin ve açılışlar var. Önümüzdeki hafta İBB Meclisi'nde 39 ilçenin bütçeleri görüşülecek. Geçtiğimiz ekim ayı içerisinde Esenyurt Belediyesi'nde görüşülen ve karara bağlanan bütçenin bu ay kesinleşmesi için bu ay İBB'de görüşülerek oylanması ve karara bağlanması gerekiyor" dedi.

İBB ve Esenyurt Meclis Üyesi Grup Sekreteri Erdinç Aktaş, grup sözcüsü olarak söz aldı. Aktaş, kısa bir konuşma sonrası söz Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Selma Ergen'e verdi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da son olarak İstanbul Valisi ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Daha sonra Demokrasi Nöbeti'nin Perşembe günkü basın açıklaması gerçekleştirildi, iktidarın kayyum politikası kınandı. CHP heyetinin nöbetine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri de destek verdi.